Тривала війна, як і будь-яка інша подія, що травмує, запускає певні психологічні механізми в суспільстві. Будь-яка травма не тільки забирає, а і щось дає. З’являються нові виклики, змінюється культура, розставляються інші акценти навіть. Щось втрачає свою актуальність, а щось – навпаки.

Війна, як і кожен конфлікт, завжди витягує назовні, викриває, дає поштовх процесам, що ведуть до вирішення ситуації, яка вже існує. Це болісні процеси, але необхідні для вирішення проблеми, для розвитку.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net