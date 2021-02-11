Вот-вот в Украине стартует вакцинация от COVID-19. Пока больше вопросов, чем ответов

1. Минздрав радостно сообщил нам о контрактах на поставку миллионов доз вакцин против COVID-19 ведущих мировых производителей.

И в то же время, ни одна вакцина от коронавируса в Украине пока не зарегистрирована. Даже при учете того, что нам дают всего каплю в 117 000 вакцин от Pfizer-BioNTech в рамках сотрудничества с COVAX, по словам главного санврача Виктора Ляшко, но и к этому у нас явно ничего не готово.

2. Несмотря на обещание власти начать уже через неделю вакцинацию, но название вакцины никто озвучить не может.

Власть не знает, чем будут вакцинировать? При этом The Economist сообщает, что в Украине доступ к вакцине ожидается к лету 2022 года, а повсеместный доступ к вакцинации от COVID-19 не будет достигнут до 2023 года. В частности, речь идет об Украине. Об этом свидетельствует исследование The Economist Intelligence Unit.

Но речь в исследовании идет о вакцинах, которые признаны ВООЗ, и о массовой вакцинации, а не о вакцинации 0,25% населения, когда привезут около 117 000 вакцин Pfizer-BioNTech. Так что за вакцину привезут в Украину?

3. Возникает вопрос по процедуре хранения и транспортировки вакцины.

Известно, что для хранения вакцины Pfizer-BioNTech необходима температура -70. Как это будет сделано? Ведь ее нельзя перевозить в фургонах без термобоксов, в которых нужно хранить при температуре ниже -20°С. Где планирует брать подобные термобоксы наша власть, если весь мир их бронировал еще с ноября 2020 года, а сейчас они в дефиците. Кстати, шприцы для вакцинации тоже сейчас в дефиците.

Производители признают, что не успевают обеспечивать заказы. А у нас они есть в достаточном количестве? Очень сомневаюсь.

4. Этот вопрос из области любопытства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его, президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля будут вакцинировать первыми для популяризации процедуры.

Это очень мило, но кто сказал, что вакцинирование этих персон поднимет популярность процедуры вакцинации в Украине? И почему их должны вакцинировать Pfizer, а не тем препаратом, который не хотят называть Степанов и Зеленський?

Есть и еще один вопрос – кто еще из их друзей, родственников и знакомых будет уколот вакциной Pfizer? Жены, родители, дети и водители? А будут ли по-тихому колоть Pfizer главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии, главе партии Слуга народа Александру Корниенко и остальным "слугам"? Или они будут колоть ноунейм вакцину? А глава Офиса президента Андрей Ермак, что уколет? Российскую вакцину Спутник-5?

У меня пока больше вопросов, чем ответов, по объявленной вакцинации. Но ответы скоро будут известны. И не уверен, что они украинцев обрадуют.

Вся предыдущая деятельность этой власти пронизана тотальной некомпетентностью и четко ориентирована на пиар и заработок, а не на эффективность и качественные улучшения.

Поэтому у меня есть скепсис ко всей этой истории. Тем более, что в ней слишком много неизвестных моментов, которые не может объяснить власть.

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