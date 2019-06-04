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04.06.2019, 15:08

"Это тест на Врадиевку". 10 реакций соцсетей на убийство ребенка

Фото: facebook.com/nataliia.miniailo 58

"Тест на Врадиевку", "Устала носить свечки под МВД", "Декорация полицейской реформы упала" - как Facebook реагирует на убийство ребенка

В Переяслав-Хмельницком двое полицейских ранили ребенка на детской площадке, в последствии он скончался в больнице. Неравнодушные к преступлению провели акцию памяти под зданием МВД в Киеве и собираются повторить сегодня в 19:00. LIGA.net cобрала 10 реакций в Facebook на трагедию.

1. Роман Синицын, гражданский активист

2. Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции

3. Денис Бигус, журналист-расследователь

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4. Ольга Решетилова, волонтер

5. Александр Леменов, юрист

6. Сергей Каразий, журналист

7. Антон Ходза, блоггер

8. Никита Кадан, художник и скульптор

9. Сергей Мазур, координатор СІЧ

10. Евгений Глибовицкий, философ

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Теги: полиция, убийство, ребенок, реакция соцсетей
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