"Это тест на Врадиевку". 10 реакций соцсетей на убийство ребенка

В Переяслав-Хмельницком двое полицейских ранили ребенка на детской площадке, в последствии он скончался в больнице. Неравнодушные к преступлению провели акцию памяти под зданием МВД в Киеве и собираются повторить сегодня в 19:00. LIGA.net cобрала 10 реакций в Facebook на трагедию.

1. Роман Синицын, гражданский активист

2. Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции

3. Денис Бигус, журналист-расследователь

4. Ольга Решетилова, волонтер

5. Александр Леменов, юрист

6. Сергей Каразий, журналист

7. Антон Ходза, блоггер

8. Никита Кадан, художник и скульптор

9. Сергей Мазур, координатор СІЧ

10. Евгений Глибовицкий, философ

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