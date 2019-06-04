"Это тест на Врадиевку". 10 реакций соцсетей на убийство ребенка

В Переяслав-Хмельницком двое полицейских ранили ребенка на детской площадке, в последствии он скончался в больнице. Неравнодушные к преступлению провели акцию памяти под зданием МВД в Киеве и собираются повторить сегодня в 19:00. LIGA.net cобрала 10 реакций в Facebook на трагедию.
1. Роман Синицын, гражданский активист
2. Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции
3. Денис Бигус, журналист-расследователь
4. Ольга Решетилова, волонтер
5. Александр Леменов, юрист
6. Сергей Каразий, журналист
7. Антон Ходза, блоггер
8. Никита Кадан, художник и скульптор
9. Сергей Мазур, координатор СІЧ
10. Евгений Глибовицкий, философ
Читайте также: Убийство ребенка: кто виноват и чья ответственность