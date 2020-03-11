Украина на карантине. Зачем это нужно и сможет ли сдержать коронавирус

Это произошло: Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19 в мире. За несколько часов до этого, сегодня утром Киев и Кабинет министров синхронно ввели карантин в столице и на всей территории Украины. Что попадает под запрет с завтрашнего дня, помогут ли ограничения избежать вспышки заболевания и нужен ли карантин: разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Новые ограничения в Киеве действуют до 31 марта, по всей стране - до 3 апреля. Отменяются спортивные и развлекательные мероприятия, вплоть до закрытия развлекательных зон в шопинг-молах. Под запретом киносеансы и концерты. Детсады, школы и университеты приостанавливают работу - все будут учиться дистанционно. Любые массовые мероприятия могут проходить только в том случае, если в них участвует не более 60 человек и каждый пройдет скрининг температуры - для Киева, не более 200 человек - по всей стране. Также Украина закрывает 170 пунктов пропуска на границе (из 219 останутся только 49) и фактически прекращает авиасообщение с Италией.

Кабмин выделил 100 млн грн на закупку товаров индивидуальной защиты и запретил экспорт масок, респираторов.

"Эпидемия уже фактически здесь, - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. - Вопрос в том, чтобы как можно мягче пройти этот период".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. По состоянию на 11 марта в мире почти 115 тысяч человек заболели коронавирусом, больше 4000 умерли. 93% заболевших приходятся на четыре страны: Китай, Италию, Южную Корею и Иран. В Украине зарегистрирован только один случай коронавируса: у приехавшего из Италии мужчины в Черновицкой области, он в больнице. Так что тогда собираются сдерживать власти - если эпидемии в Украине официально нет? И насколько это оправдано? Мнения профильных врачей, с которыми поговорила LIGA.net, разошлись.

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"Конечно, это оправданный шаг", - говорит врач-инфекционист Юрий Жигарев. Он уверен: на самом деле инфицированных в Украине гораздо больше одного человека. Просто у врачей нет быстрых тестов, и легкий коронавирус списывают на ОРВИ. Не может быть такого, что в соседних странах коронавирус распространяется с огромной скоростью, а в Украине его удалось заблокировать с первого раза.

По словам Жигарева, карантинные меры должны помочь украинской системе здравоохранения справиться с ситуацией: "Заболеваемость все равно будет, но не будет нарастать так стремительно. То есть смысл ограничений - не в том, чтобы люди не заболели. Сколько должно заболеть, будем условно так говорить, столько все равно и заболеют. Но они заболеют не за две недели, а, скажем, за два месяца".

Жигарев считает, что за последний месяц система здравоохранения хотя бы информационно подтянула себя к новым вызовам. "Если бы это началось в Украине месяц назад, это был бы полный капец вообще", - считает он. Еще месяц назад ему звонили врачи и признавались, что не знают и не проинформированы, как реагировать на коронавирус. Теперь большинство врачей хотя бы в курсе ситуации.

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Но в целом Украина пока не справляется, считает врач-эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин. "Если в стране начинается диагностика коронавируса, значит, все не так уж плохо. А если нет - как в Украине, значит, система не работает. Просто у медиков нет тест-систем и они не выявляют больных. А так как в большей части случаев коронавирус протекает в более легкой форме, как ОРВИ, - его в Украине не диагностируют и все", - предполагает врач.

На прошлой неделе в интервью LIGA.net Александрин "разгромил" готовность МОЗ к эпидемии. Сегодня он уверен, что и необходимости в карантине не было: "Я бы понял, если бы правительство или мэрия обеспечили все детсады и школы увлажнителями воздуха, обеспечили жидким мылом, бумажными полотенцами, антисептиками. Вот что надо делать, а не заниматься политической профанацией".

"Сейчас мне кажется, такое создается впечатление, будто население пытаются отвлечь от важных проблемных вопросов", - добавил он.

Александрин уверен, что COVID-2019 - не настолько опасный вирус, как его представляют. Скорее речь идет о нюансах диагностики. Если все население поголовно, с симптомами или без них, протестировать на коронавирус, то окажется, что зараженных больше, а смертность гораздо ниже заявленной. "Нельзя запугивать население, что коронавирус всех убьет", - подчеркнул врач.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Три следующие недели все украинские школы и вузы будут работать дистанционно. В Киеве учителя уже рассылают в родительские чаты в Viber сообщения с темами для самостоятельного прохождения на ближайшие недели. Для средних и старших классов обещают отдельно запустить платформу дистанционного обучения (она разработана Университетом Гринченко), а также записать видео-лекции для подготовки выпускников 11 класса к внешнему независимому тестированию. На местных телеканалах хотят запустить теле-уроки и лекции.

В киевской гимназии биотехнологий сообщают, что: для начальных классов на время карантина вводят элементы дистанционки, для учеников средних классов - дистанционку + Google Classroom, для старших классов - Google Classroom + онлайн-консультации с учителями по предметам. Для учеников 11-х классов в онлайн-режиме будут также проводиться курсы подготовки к сдаче ЗНО и тематические экспресс-уроки.



В элитной частной школе "Печерск" на вопросы LIGA.net не ответили, но на сайте обнародовали планы на три недели: школа переходит в онлайн. "Мы советуем проверить домашнее подключение к интернету и внести коррективы", - говорится в сообщении.

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Пробное внешнее независимое тестирование в Киеве перенесли: тесты должны были пройти в конце марта, а теперь - не раньше апреля.

На дистанционное обучение переходят и вузы. "Могилянка с завтрашнего дня на карантине, в соответствии с письмом МОН. Обучение будем проводить в дистанционном режиме через платформу Moodle", - сказали LIGA.net в Киево-Могилянской академии.

В секторе развлечений пока не торопятся закрывать продажу билетов и ждут официоза от Киева. В Национальном цирке, например, с вопросами об отмене цирковых представлений просят звонить 12 марта: "Не знаем, еще ничего не известно. Завтра перезвоните".

Киевские кинотеатры обещают, что если карантин вступит в силу, то деньги за билеты клиентам вернут. А пока продолжают их продавать. "На данный момент кинотеатры работают. Никакого официального письма еще не поступало. Вы можете купить билеты. В случае чего эти средства вам вернут. По этому поводу можете не волноваться", - сказали LIGA.net в популярной сети кинотеатров Multiplex cinema.

На сайте НСК Олимпийский висят анонсы футбольных матчей: Динамо-Александрия на 11 марта и Динамо-Десна на 15 марта, со ссылкой на продажу билетов. "Мы ждем официальной информации от города и от организаций, которые проводят футбольные мероприятия. Как только нам станет что-то известно более официально, мы сообщим на нашем сайте", - сказали LIGA.net в пресс-службе. Сопротивляться карантину в Олимпийском не будут: "Безопасность массовых мероприятий - это вопрос №1. Конечно, мы будем делать все, чтобы обезопасить людей".

Коронавирус. СБУ опубликовала список официальных источников информации