Через две недели после похищения Сергей Ткаченко нашелся - живым и почти невредимым. Полиция освободила его из подвала, задержаны пять человек

Надели наручники в салоне красоты, посадили в машину, вывезли - сначала в гараж на Нивках, а потом в подвал в Голосеевском районе Киева. Все это - ради выкупа в 25 миллионов долларов, которые похитители требовали с украинского бизнесмена Сергея Ткаченко. Вчера КОРД завершил операцию "Заложник" - освободил Ткаченко из подвала. Задержаны пятеро подозреваемых. Что произошло: разбор LIGA.net.

"Полиция! На пол, на пол! Есть, держу"

"Заложник у меня!"

Вчера вечером министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция нашла и освободила похищенного в Киеве бизнесмена, акционера судоремонтного завода "Южный" (оккупированный Севастополь) Сергея Ткаченко. "Предпринимателя две недели держали в заложниках в подвале. Сейчас злоумышленники задержаны", - написал Аваков на своей странице в Twitter.

Злоумышленники требовали от меня $25 миллионов. Они объяснили очень просто: нужны деньги

Операцию по освобождению провела группа КОРД полиции Киева. Вот оперативное видео, на котором полицейские взламывают дверь, проводят первое задержание и находят Ткаченко - он лежит на грязном матраце прямо на полу и прикован за руку к батарее:

Ткаченко похитили из салона красоты на Дорогожичах 1 июля, на глазах у персонала и клиентов. По словам свидетелей, двое мужчин надели на него наручники со словами "федеральный розыск". Поэтому семья и адвокаты не исключали, что к похищению Ткаченко могут быть причастны российские спецслужбы: он судился с Россией за отжатый в Крыму бизнес и, в свою очередь, был заочно арестован судом Москвы.

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Эту версию следователи отрабатывали, но она не подтвердилась, говорят в полиции.

Камеры наблюдения показали, что бизнесмена свывели из салона красоты, посадили в серое авто и уехали в неизвестном направлении.

Цена жизни - $25 миллионов

Как рассказала LIGA.net жена заложника Юлианна Ткаченко, после похищения его сначала вывезли в гараж на Нивках и бросили в яму для ремонта автомобилей. "Три дня он лежал в яме в гараже. Потом его погрузили в коробку, и в коробке привезли в подвал жилого дома в Голосеевский район (эту коробку можно увидеть на оперативном видео полиции, которое мы опубликовали выше, на 2:18 минуте за спиной Ткаченко - ред). И в этом подвале он лежал прикованным к батарее все остальное время", - говорит Юлианна.

В гаражной яме не было ничего вообще, только темно и холодно, - рассказал сам Ткаченко при освобождении.

Три дня Сергей лежал в яме в гараже. Потом его погрузили в коробку, и уже в коробке привезли в подвал жилого дома в Голосеевском районе, где его нашла полиция

По словам Юлианны, ее муж весь в ссадинах, запястья были стерты браслетами наручников до крови, все тело избито.

Глава Нацполиции Игорь Клименко уточнил, что похитители били и пытали Ткаченко. "Сергея держали в нечеловеческих условиях. Думаю, он покажет следы от наручников. Максимум, что ему разрешали - это есть и пить. Его пытали, требуя большие деньги", - сказал он.

Сам Ткаченко связывает похищение с бизнес-делами. Сегодня на брифинге он сообщил, что похитители требовали от него 25 миллионов долларов. На вопрос, почему его похитили, он ответил: "Просто им так хотелось. Они объяснили очень просто: им нужны деньги".

Юлианна Ткаченко говорит LIGA.net, что за две недели получила только один звонок, который может быть связан с делом: "7 июля мне позвонил один человек, я пока не могу его назвать. Он сказал: я знаю, кто эти люди, давайте встречаться и разговаривать. Мы по вотсапу говорили 9 минут 29 секунд. Он сказал, что через 30-40 минут перезвонит и уточнит, когда и где мы встретимся. Но он не перезвонил".

Ссылаясь на тайну следствия, Юлианна Ткаченко отказалась говорить, знал ли ее муж кого-либо из исполнителей или заказчиков преступления. "Простите, отвечать на этот вопрос я сейчас не имею права", - отметила она.

Задержаны пять человек

Полиция установила всех - организаторов, заказчика и исполнителей преступления, утверждает Клименко.

Прокуратура объявила о подозрении пяти людям. Их подозревают в незаконном лишении свободы, похищении человека и вымогательстве, совершенным по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

По словам Клименко, все пятеро задержанных являются гражданами Украины, преимущественно это жители Киева, им от 41 до 54 лет. Один задержанный - уроженец Донецкой области, второй - уроженец Луганской области. По местам их проживания и в автомобилях прошли обыски. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Полиция готова предоставить Сергею Ткаченко государственную охрану: "И мы рекомендуем ему такую охрану попросить".

Адвокат Ткаченко Дмитрий Трубицын сказал LIGA.net, что бизнесмен воспользуется этим предложением: "До окончательного завершения расследования дела будем настаивать на принятии мер охраны к участникам уголовного производства, однозначно".

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