За даними обласних військових адміністрацій, станом на лютий 2024 року кількість пошкоджених об'єктів перевищила 215 000. Такі цифри українські ОВА надали на запити LIGA.net для матеріалу про руйнування та відновлення за два роки війни.

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Найбільше постраждали східні та південні регіони України, де точилися найжорстокіші бої. У Донецькій та Харківській областях зруйновано понад 44 000 об'єктів у кожній. За ними йдуть Київська, Херсонська, Луганська та Запорізька області.

Згідно з даними LIGA.net, з 24 лютого 2022 року росіяни зруйнували або пошкодили понад 143 000 приватних та 23 000 багатоквартирних будинків — це більш як 75% від усіх об'єктів. Росіяни також системно знищують соціальну інфраструктуру, а особливо навчальні заклади, лікарні, заводи та об’єкти житлово-комунальної інфраструктури, рахунок яких йде на тисячі.

За оцінкою Світового банку, Україні станом на лютий 2024-го потрібно вже майже $500 млрд на відбудову.