В 2025 году ежемесячно появляется 4700 новых долгов за штрафы ТЦК. Закрывают – только 16%

С начала 2025 года в Украине открыли 17 007 исполнительных производств из-за долгов за штрафы ТЦК — это свыше 4700 новых дел ежемесячно. В системе остается более 24 000 действующих долгов, ведь закрыто лишь 16% – 2779 дел, подсчитали в Опендатабот.

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Больше всего производств — в Киеве (почти 2000), Днепропетровской области (1950) и Сумской области (1700). Антирекорд – за Приморским ТЦК Одессы: один человек имеет сразу семь дел за год. Всего в отношении почти 16 000 человек открыли более 17 000 производств – некоторые имеют по несколько долгов.

Штрафы ТЦК: география долгов по Украине в 2025 году (Инфографика: Назарий Присяжнюк / LIGA.net)

Большинство должников – мужчины 25-35 лет (43,8%) и 36-45 лет (38,9%). На группу 46-60 лет приходится 16,5%. И только 22 производства (0,1%) открыли в отношении женщин.

С 2022 года долги за штрафы ТЦК выросли до 28 960. Это столько просроченных дел было за весь период, но их количество постоянно меняется из-за закрытия старых и открытия новых.

15 апреля вступил в силу закон, дающий скидку 50% на штраф за неактуальные данные в ТЦК. Речь идет о суммах от 17 000 до 25 500 грн – скидка действует в случае добровольной уплаты.