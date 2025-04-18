У 2025 році щомісяця з’являється 4700 нових боргів за штрафи ТЦК. Закривають — лише 16%

З початку 2025 року в Україні відкрили 17 007 виконавчих проваджень через борги за штрафи ТЦК — це понад 4700 нових справ щомісяця. У системі лишається понад 24 000 чинних боргів, адже закрито лише 16% — 2779 справ, порахували в Опендатабот.

Найбільше проваджень — у Києві (майже 2000), Дніпропетровській області (1950) та на Сумщині (1700). Антирекорд — за Приморським ТЦК Одеси: один чоловік має одразу сім справ за рік. Загалом щодо майже 16 000 людей відкрили понад 17 000 проваджень — дехто має по декілька боргів.

Штрафи ТЦК: географія боргів в Україні у 2025 році (Інфографіка: Назарій Присяжнюк / LIGA.net)

Більшість боржників — чоловіки 25–35 років (43,8%) та 36–45 років (38,9%). На групу 46-60 років припадає 16,5%. Та лише 22 провадження (0,1%) відкрили щодо жінок.

З 2022 року борги за штрафи ТЦК зросли до 28 960. Це стільки протермінованих справ було за весь період, але їх кількість постійно змінюється через закриття старих та відкриття нових.

15 квітня набув чинності закон, що дає знижку 50% на штраф за неактуальні дані у ТЦК. Йдеться про суми від 17 000 до 25 500 грн — знижка діє у разі добровільної сплати.