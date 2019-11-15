"Додому": где взяли деньги и как снимали фильм, претендующий на Оскар от Украины

В кинотеатрах — "Додому" Наримана Алиева. Фильм успел прогреметь на Каннском кинофестивале, взять главный приз Одесского кинофестиваля, присуждаемый зрителями, и вступил в борьбу за Оскар и Золотой глобус. LIGA.net пообщалась с создателями "Додому" и выяснила все подробности съёмочного процесса.

Кино на Оскар за 18 дней

Нариман Алиев, режиссёр: Мы более года ждали питчинг Госкино, который так и не прошёл. Но в начале июня (2018 года — прим. ред.) объявили конкурс кинопроектов "патриотического направления" от Министерства культуры Украины. Это был новый конкурс, никто не знал, как он будет проходить. К тому же мы не понимали, что будет подразумеваться под понятием "патриотический", но решили попробовать.

В августе нам подтвердили возможность финансирования. Одним из условий, которое поставили перед всеми участниками питчинга, было показать до конца года версию монтажа. Для Министерства культуры было важно, чтобы выделенные деньги потратили в этом же финансовом году.

Вова (Яценко, продюсер "Додому" — прим. ред.) был готов вложить свои деньги и вступить в съёмочный процесс, до получения на счет финансов от казначейства. Он рисковал деньгами, я рисковал своим творческим потенциалом — времени на подготовку было действительно мало. Но ситуация пошла нам на пользу: все очень зарядились и принялись за работу. Быстро собралась команда, проводился кастинг, рисовались раскадровки, вёлся поиск локаций.

Мы на одном дыхании закончили подготовку к съёмкам и вошли в съёмочный процесс. Он тоже был ускоренный: всего 18 дней. Для кино это не много, особенно если учесть, что мы снимали по всей Украине — от Киева до границы с Крымом.

Режиссёр Нариман Алиев на съемках "Додому"

Нам многое удалось за очень короткое время. Может быть, эта экстренная ситуация позволила сделать фильм на адреналине. Возможно, мы бы потратили намного больше энергии, усилий, и не факт, что итог был бы лучше, чем тот, который зритель сейчас видит на экране. Хотя, конечно, с моей стороны есть огромное количество претензий.

"Мы понимали, что украинское кино денег не приносит"

Владимир Яценко, продюсер: Бюджет фильма — 20 млн гривен, из них 16 млн дало государство, 4 млн мы выложили из собственных денег. Патриотический питчинг министерства культуры был объявлен неожиданно, мы понимали, что у нас уходит натура и нужно снимать сейчас или терять год.

Я принял серьёзное и достаточно сложное решение, что мы рискнём и вложим свои деньги ещё до подписания договоров с минкультом. К счастью, потом министерство культуры оплатило свою часть, но всё равно пришлось кредитовать проект. Министерство даёт в начале 70% от суммы, а следующие 30% получаешь после сдачи фильма. А чтобы закончить, тебе нужно потратить все 100%, разумеется.

Мы понимали, что украинское кино денег обычно не приносит, но верили в фильм и у нас был заключён договор с Wild Bunch. Это первый, наверное, случай когда они готовы были заплатить хорошую сумму так называемой MG (минимальная гарантия), то есть выплатить наперёд часть суммы за фильм, понимая, что они заработают больше на продажах.

Это их риск — они могут заработать, могут не заработать. Например, на данный момент они получили меньше, чем заплатили нам. Но эта сумма позволила вернуть нам практически все инвестиции в "Додому" и почти выйти в 0.

Второй режиссер Новруз Хикмет и продюсер Владимир Яценко

Роуд-муви от Киева до аннексированного Крыма

Нариман Алиев, режиссёр: Так как наш фильм — это роуд муви, мы решили снимать его хронологически. Мы ехали со съёмочной группой от Киева до границы с Крымом и снимали все сцены в том порядке, который вы видите в фильме.

Исполнитель роли Алима Ремзи Билялов

Это решение было принято ещё из-за того, что младшего сына сыграл мой брат, непрофессиональный актёр Ремзи Билялов. Так он смог лучше вжиться в роль и постепенно раскачаться внутри, набраться нужного мне эмоционального опыта. Это позволило воплотить нашу задумку в финальной сцене, требовавшей большой эмоциональной отдачи. В итоге Ремзи сыграл её с первого дубля.

Съёмки финальной сцены

Ася Сутягина, художница по гриму и костюмам: Съёмки финальной сцены были наиболее впечатляющими. У нас была всего одна возможность её снять на рассвете, а солнце поднимается очень быстро. Помню, мы все очень готовились к этому кадру. Нельзя было сделать ни одного лишнего шага, чтобы не испортить ровный песок в кадре. Ремзи тогда так влился в роль, что я отошла в сторону и рыдала взахлёб вместе с ним. Момент, который запомнится мне на всю жизнь.

Продюсер с художником горели желанием сбросить машину с обрыва

Влад Одуденко, художник-постановщик: Самая большая декорация в фильме — блокпост между Украиной и Крымом. Мы её строили больше недели. Сложность была в том, что нельзя просто поехать к Чонгару и посмотреть на него. Поэтому мы фотографировали границу исподтишка, а потом я по снимкам собрал целую картину.

Построенная декорация контрольно-пропускного пункта на границе с Крымом

Новруз Хикмет, второй режиссёр: Последние съёмочные дни на построенном пропускном пункте под Киевом были самыми интересными и сложными. Для меня, как для второго режиссёра, там был самый большой объём работы: 20–30 игровых машин, человек 100 массовки, длинные планы, сцена с пожаром. Чтобы всё это сделать достоверно и хорошо, пришлось побегать. Было очень много дублей.

Исполнитель роли Мустафы Ахтем Сеитаблаев и второй режиссер Новруз Хикмет

Нариман Алиев, режиссёр: У нас есть одна сцена, где машину сбрасывают с высоты. Она была прописана с самого начала и переходила из одного варианта сценария к другому. Когда начался процесс подготовки, продюсер и художник-постановщик на полном серьёзе начали обсуждать покупку нескольких одинаковых машин: одну мы скинем в воду, а вторую будем использовать на протяжении всего фильма. Я сказал, что это не принципиально и могу переписать сценарий. Но продюсер с художником горели желанием сбросить машину с обрыва и попросили оставить эту сцену.

В итоге в фильме герои скидывают машину в озеро Сиваш. Это была одна из самых опасных и нервных сцен. Обрыв был песчаный, и хотя его высота и глубина Сиваша были небольшими, существовала вероятность, что актёры уйдут вниз вместе с машиной. Но всё обошлось, эту сцену мы сняли с первого дубля. После достали авто краном и утилизировали его как положено.

Команда достает машину из Сиваша после съемки сцены

Антон Фурса, оператор: Чисто физически было сложно снимать на озере, там постоянно дул ветер, практически не было освещения. Из света у нас был только один фонарь, который мигал красным. Сложность заключалась ещё и в том, что нельзя было нормально давать задачи актёрам и технической команде. Но каждый раз, когда людям нравится это кино, ты понимаешь, что помёрзнуть посреди Сиваша того стоило.

Ночные съёмки на Сиваше

Концепция цвета, или 50 оттенков бутылочного

Антон Фурса, оператор: Про общую фактуру фильма мы говорили во время подготовки, но обратили на неё внимание уже после завершения съёмок. В начале у нас герои находятся в "зажатых" пространствах (квартира, машина, морг), а потом к концу картины "освобождаются" — появляются поля, просторы, прерии. Также и с цветом в фильме: по мере развития истории цвет преобразовывается от холодного к тёплому.

Оператор Антон Фурса

Ася Сутягина, художница по гриму и костюмам: Изначально я хотела подчеркнуть, что Мустафа и его младший сын очень разные: отец — фермер, он много трудится, у него грязная и старая одежда, и парнишка, который устал от этого всего, сбежал в город и до блеска натирает свою обувь, на нём недорогие, но новые вещи. На этом строился контраст персонажей.

Художница по гриму и костюмам Ася Сутягина

Существуют белый и чёрный траур. Для меня белый — это когда ты миришься с тем, что происходит. Чёрный — когда убиваешься, ищешь виноватых в своём горе. Это легло в концепцию образа при подборе одежды для Мустафы (персонаж Ахтема Сеитаблаева).

Исполнитель роли Мустафы Ахтем Сеитаблаев

Одежда Алима (персонаж Ремзи Билялова) согласуется со значением цветов по Корану. Он был одет в зелёный и голубой — это небо, чистота, взросление мужчины. Мы очень долго выбирали футболку для Ремзи нужного нам оттенка. Пересмотрели сотни бутылочных оттенков зелёного, на этот поиск ушло адское количество времени, но в итоге мы всё-таки нашли нужный цвет.

Что дальше

Нариман Алиев, режиссёр: Фильм будет путешествовать по миру. Ближайшие показы запланированы в Чехии, Литве, Индии, Великобритании, Польше. Права на фильм проданы во Францию (где в начале 2020 должен быть прокат), страны Бенилюкс, Великобританию, Турцию, Грецию и Китай. В следующем году фильм выйдет в Украине на VoD-платформах и на телевидении.

Владимир Яценко, продюсер: Сейчас у фильма идёт обычная фестивальная судьба, она длится около двух лет. Поэтому активные продажи идут эти два года, дальше будет видно. Это всё-таки очень специфический продукт: его один раз производишь, и он много лет продаётся. Мы надеемся, что в общем итоге выйдем в плюс с этой картиной.

15 съемочный день