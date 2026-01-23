Время, деньги и Трамп: что входит в уравнение европейской безопасности
В удивительном новом мире Дональда Трампа Европа оказалась на растяжке.
США толкают Европу к большей автономности – особенно это касается сферы безопасности и обороны. Но есть три вызова в процессе возможного обретения Европой большей самодостаточности.
Первый. Европе здесь и сейчас надо помогать Украине определенными категориями вооружения, которые производят только США – прежде всего перехватчиками к различным системам ПРО и ПВО.
Но это все и дальше инвестиции в ОПК США, а не в собственный ОПК. Здесь Европе придется искать непростой баланс. Собственно в декабре 2025 года представитель США на министериале НАТО уже ругал европейцев, которые не хотят покупать оружие США, как прежде.
Второе. Европе для большей автономности надо будет инвестировать сотни миллиардов или даже триллионы долларов в ОПК – от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и до массового производства.
Но у многих стран Европы ситуация с финансами не так чтобы хорошая – лучший символ в этом Франция, которая давно говорит об автономности, но увеличивать долговую нагрузку не слишком-то в состоянии. Конечно, в ФРГ и Скандинавии все не так печально, но инвестиции в ОПК надо балансировать с другими запросами.
Третье и ключевое. Это вопрос времени. Европе нужно как минимум 10-15 лет системной политики на обретение реальной автономности. Этого времени Европе не особенно хватает.
Но в совокупности это все объясняет то, как осторожно Европа балансирует между тем, чтобы быть принципиальной, но при этом и не сжигать мосты с США, каким бы Дональд Трамп ни был для них отвратительным.
Асимметричная зависимость Европы от США в сфере безопасности в условиях дефицита безопасности становится важным фактором и подталкивает к такому акту балансирования.
