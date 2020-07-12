Согласно исследованиям Кристофера Рандлера, профессора Педагогического университета Гейдельберга, те, кто просыпаются рано, более продуктивны, проактивны, оптимистично настроены на достижение своих целей и успешны в бизнесе.

Мировые лидеры, такие как Тим Кук, Ричард Брэнсон, Кевин О`Лири, Джек Дорси встают на рассвете. Пока конкуренты нежатся в постели, бизнесмены уже во всю активны.

Но просто ли перестроится? Подходит ли система ранних подъемов для всех? Может ли рано вставать "сова"? На эти вопросы ответят основатели Клуба 5 утра - Михаил Гайчук, Тарас Дроворуб и Сергей Шустов.

История киевского клуба

Все началось с книги "Клуб пяти утра". Автор методики - Робин Шарма - канадский писатель индийского происхождения, один из ведущих мировых экспертов в области психологии лидерства, автор бестселлера «Монах, который продал свой Феррари».

Один из основателей киевского клуба, Тарас Дроворуб, прочитал ее и первым начал свой личный челлендж. Наблюдая за ним, трудно было не заметить рост производительности и проактивности. Поэтому Михаил Гайчук и Сергей Шустов решили присоединиться и проверить на собственном опыте, как эта система повлияет на личные результаты.

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Поспорив, они вместе начали проходить 66-дневный челлендж ранних подъемов без выходных и перерывов (именно столько дней нужно, чтобы сформировать устойчивую привычку).

Для поддержки и фиксации времени ребята каждое утро, сразу после пробуждения, присылали свое селфи в общий чат.

В первый же день челленджа Михаил Гайчук поделился своим намерением на своей странице в Facebook. Реакция аудитории удивила - публикация набрала много комментариев от желающих присоединиться к марафону. Вначале пришло более 120 человек, но после ознакомления с условиями осталось около 50 и только некоторые смогли дойти до конца челленджа.

Оценив спрос и результаты других участников, ребята решили официально запустить Клуб 5 Утра для украинских предпринимателей. Чтоб стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте и пройти два пробных дня.

Далее все становится серьезнее. Для подключения необходимо внести цену своего слова (от 50$). Сумма полностью возвращается, если челлендж пройден без провалов. Если продержаться не удалось — деньги сгорают.

Обмануть систему не получится, так как время пробуждения помогает фиксировать специальный чат-бот. По окончанию марафона выпускники становятся постоянными членами Клуба и переходят в отдельный чат Легенд. Никакой дополнительной финансовой поддержки от участников не требуется. В чате ребята вместе работают над собственными целями.

Нужно ли всем так рано вставать?

Ранние подъемы - не обязательная практика для всех. Система предназначена для предпринимателей, людей занимающих руководящие позиции в компаниях, для тех, кому важна высокая производительность дня.

Когда вы так рано встаете, получаете несколько дополнительных часов на реально важные задачи.

Тарас Дроворуб: Опыт сложный, но позитивный и результативный

13 января 2020 года я принял решение 66 дней подряд вставать в 5 утра. Путь кардинального изменения своих привычек - сложный. Очень важно в самом начале найти свое "Зачем". Среди моих "Зачем" было:

эффективно проводить первый час после пробуждения: внедрить легкий спорт и медитацию, каждый день читать минимум по 20 минут;

качественно проводить утреннее время с семьей;

улучшить самодисциплину.

До челленджа я считал себя "совой", мог спать до 9-10 утра. Сдвинув обычное время пробуждения на 4 часа, получил результаты, которые меня удивили.

За 66 дней я прочитал 6 бумажных и прослушал 10 аудиокниг, каждый день занимался спортом - бокс, бег, freeletics и гири, стал меньше есть и употреблять более здоровую пищу (сложно вставать в 5 утра, когда наелся на ночь).

Благодаря ежедневным медитациям улучшился сон, никакой депрессии и тревоги, усилилась системность - без пропуска тренировок, переноса встреч и откладывания дел "на завтра".

За все 66 дней выпил только один бокал вина - хотя изначально цели отказаться от алкоголя не было. Из дополнительно бонуса - стал проводить больше качественного времени с семьей, а это дорогого стоит.

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Михаил Гайчук: Наибольший инсайт - полное отсутствие эмоциональных ям и нестабильности настроения

Вот уже 4 месяца я ежедневно просыпаюсь в пять утра. В первую очередь начал проходить этот челлендж, чтоб повысить свою производительность и проводить больше времени наедине с собой.

Возможно, это прозвучит эгоистично, но это те часы, которые ты полностью принадлежишь себе. Ты волен делать все, что хочется именно тебе.

Вначале было очень трудно. Организм годами привык засыпать и просыпаться позже.

Первые недели я мечтал, когда наконец все закончится и я смогу вернуться к привычному ритму. Первые несколько дней даже было ощущение повышенной температуры.

Однако 66 дней давно прошли, а я уже не могу представить, как вернуться к прежнему графику.

Я начал чувствовать момент, проживать его, получать удовольствие от простых вещей. Открылся большой источник дополнительной энергии.

Каждый день хочется достигать новых результатов и ставить перед собой большие цели. Для меня, как для лидера по типу, очень присуща жажда побед! Начинать каждый день с победы - большое счастье для меня. Победы над своей ленью и победы на собой.

К тому же, я стал своеобразным героем для своей жены. Каждое утро встречаю её с кофе, хотя раньше было совсем наоборот. Сейчас, когда моя семья просыпается, я приветствую ее счастливой улыбкой. А приятное настроение и позитивный настрой утром - залог успеха в любой сфере.

Меня очень поддерживают близкие, зная, как я хочу быть лучшей версией себя - лучшим бизнесменом, лучшим мужем и лучшим отцом - это вдохновляет.

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Сергей Шустов: Если решитесь попробовать, возможно, ранние подъемы изменят вашу жизнь. Главное ответить себе на простой вопрос: "Зачем мне это?".

Я давно практикую ранние подъемы. Примерно 7 из 10 раз я просыпался до 6 утра. Идея создать Клуб 5 утра возникла не случайно, это было скорее интуитивное решение. Мне хотелось сделать эту привычку системной.

Но на деле это оказалось не так легко - я дошел до конца только со второй попытки, причем первое обнуление произошло на второй же день. Со временем становится проще и я уже уверенно переступил черту в 100 дней.

Зачем это все?

Главным мотиватором послужило желание жить полной жизнью. Казалось бы, речь идет о банальном смещении семи часов сна на промежуток между 22:00 и 05:00, вот и вся магия. Но часы раннего утра наполнены особой энергетикой.

Некоторые участники могут присоединяться из-за желания стать эффективнее, или продуктивнее, но это лишь часть. У многих другие мотивы. У кого-то хобби, у кого спорт, обучение, время для себя, работа над собственным проектом. Для чего люди приходят в клуб?

Превратить желание в действие.

Кто-то хочет стать эффективнее в своем деле, кто-то - кататься на велосипеде или больше времени проводить с семьей.

Дополнительное время, которое я выделяю утром, помогает превратить энергию желания в действие, делает его более наполненным определенным, значимым для меня смыслом.

Наполненность дает ощущение, что я проживаю жизнь не зря. Она не проходит мимо и происходит нечто значимое для меня.

Маленькие личные приятности, время для развития творческих навыков — все, что я давно хотел, теперь можно получить. Мне нравится делать это именно ранним утром.

Система потенциально подходит всем людям, которые хотят внести в свою жизнь больше ценности и содержательности, а не просто рутинно ходить на работу, а вечером смотреть сериал. И так по кругу.

Свои утренние часы я посвящаю только себе, занимаюсь развитием. Это не обязательно может быть бег, книга или что-то еще из классического «набора саморазвития», иногда — это просто чашка чая с видом на рассвет. Но в этот момент я чувствую себя по-настоящему счастливым. Чувствую, что проживаю каждый день так, как хочу.

Михайло Гайчук, Тарас Дроворуб, Сергій Шустов

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