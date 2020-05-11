Новый украинский сериал "Спіймати Кайдаша" только на премьерном показе по телевидению посмотрели 10,5 миллионов зрителей

Сериал "Спіймати Кайдаша" стал приятным сюрпризом для украинцев, большинство которых были вынуждены два месяца провести дома в связи с карантином.

Только премьерный показ сериала посмотрели 10,5 миллионов человек, волна одобрительных отзывов о нем захлестнула социальные сети.

LIGA.net рассказывает подробности о ставшем сенсацией украинском проекте.

"Спіймати Кайдаша"

12 серий

Жанр: Драма, комедия

Компания: ПроКино

Автор сценария и шоуранер: Наталья Ворожбит

Режиссер-постановщик: Александр Тименко

Оператор-постановщик: Анатолий Сахно

Художник-постановщик: Вадим Шинкарев

Композитор: Максим Смоголь

В главных ролях: Виктор Жданов - Омелько Кайдаш, отец; Ирина Мак - Маруся Кайдаш, мать; Тарас Цимбалюк - Карп Кайдаш, старший сын; Григорий Бакланов - Лаврентий Кайдаш, младший сын; Антонина Хижняк - Мотря Кайдаш, старшая невестка; Дарья Федина - Мелашка Кайдаш, младшая невестка; Юлия Врублевская - Татьяна, соседка Кайдашей.

Производство и рейтинг

Премьера "Спіймати Кайдаша" состоялась на СТБ. Сериал транслировался со 2 по 11 марта 2020 года, а теперь доступен для просмотра на VOD-сервисе украинских сериалов Телепортал, на YouTube можно посмотреть целиком первую серию и 5-минутные фрагменты остальных.

Идея создания сериала возникла в 2015 году у Владимира Бородянского, который тогда был руководителем группы StarLightMedia и СТБ, он заказал сценарий Наталье Ворожбит – украинскому драматургу и сценаристу, наиболее известной по фильмам "Киборги" и "Дикое поле".

Ворожбит работала над сценарием около двух лет, после этого приняла предложение стать шоураннером сериала.

В 2018 году сериал получил государственное финансирование: в рамках проекта Министерства культуры по поддержке отечественных фильмов и сериалов патриотического направления.

Бюджет "Спіймати Кайдаша" составил 26,7 млн грн, 50% из которых выделило государство.

Сериал создан компанией ПроКино для телеканала СТБ. Съемки проходили с марта по май 2019 года.

На крупнейшей в мире базе данных и веб-сайте о кино IMDb рейтинг сериала "Спіймати Кайдаша" – 9,1 из 10 (на основе 75-ти оценок).

Сюжет

Сюжет сериала основан на повести украинского писателя Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья", написанной в 1878 году и посвященной жизни украинских крестьян сразу после отмены крепостного права.

Повесть "Кайдашева семья" – один из немногих образцов украинской классической литературы, где автору удалось реалистично отобразить тяжелую жизнь бедной крестьянской семьи с легкостью и юмором, без традиционных акцентов на трагичности.

Действие "Спіймати Кайдаша" происходит в период между двух революций – Оранжевой и Достоинства – с 2005 по 2014 год. В сериал по сравнению с повестью добавлены некоторые персонажи и сюжетные линии, но основные герои и развитие событий в семье максимально приближены к оригиналу.

Многие уже назвали сериал "зеркалом реальной жизни". Он сочетает в себе жанры драмы и комедии, подкупая отсутствием как карикатурной анекдотичности, так и безысходной "чернушности", он одновременно смешной и глубокий.

Герои "Спіймати Кайдаша" реалистичны и в то же время – это собирательные персонажи; все они вызывают как сочувствие, так и недовольство; у каждого есть чему поучиться, в каждом есть, что улучшить.

Язык и параллели

Герои сериала говорят в основном на суржике – смеси разговорного украинского и русского языков.

По словам сценариста, на таком языке говорит половина страны. По словам актеров, использование естественной разговорной речи создавало на съемках атмосферу легкости и вдохновляло их на импровизации – многие вспоминали высказывания и афоризмы своих сельских родственников.

Кинокритик Сергей Тримбач (действующий глава Национального союза кинематографистов) заметил, как эволюционирует качество языка от начала к завершению сериала.

"В том же языке: акцентировано, что отрывной календарь (Кайдашиха каждое утро отрывает "старый день" и открывает новый) русскоязычный, то есть находится в зоне привычного имперского дискурса. А в заключительных сериях календарь уже украиноязычный, песни звучат украинские (а в первых сериях звучит преимущественно российская попса), радио и телевизор так же говорят по-украински", – написал он в рецензии на сериал, опубликованной в газете День.

Сериал полон интересных символических параллелей, которые трудно перечислить и при этом избежать спойлеров.

Например, герои, которые в 2014 году стали участниками Революции Достоинства, с самого начала сериала говорят на более чистом украинском языке, чем все остальные. Персонаж, который займет пророссийскую позицию, оказывается бесплоден в физиологическом смысле. А героя, который символизирует народную мудрость и доброту, но при этом пассивен и злоупотребляет алкоголем, в конце концов парализует.

Что дальше

Автор сценария и шоураннер Наталья Ворожбит не раз заявляла, что не планирует снимать продолжение сериала, "чтобы все не испортить". Однако, по ее словам, после съемок "Спіймати Кайдаша" осталось много материала, который не удалось использовать из-за ограничений по хронометражу. Он войдет в расширенную режиссерскую версию – над ней вскоре начнется работа.

Четыре факта о сериале

Факт 1

"Спіймати кайдаша" – на современном сленге означает пасть духом, внезапно загрустить, проникнуться декадентским настроением, "похмуро при*уїти від життя". (Словник конотативних власних назв / Г. П. Лукаш. – 2-е вид., перероб. і

доп. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – с. 136 со ссылкой на Абакумова В. Молодіжний сленг: варто чи ні?).

Факт 2

Специально для съемок были построены деревянный двор и дом для семьи Кайдашей – строительство стоило примерно 1 млн грн. Сериал сняли за три месяца – весной 2019 года, а действие в нем происходит во все времена года.

Факт 3

В камео снялись автор сценария и шоураннер сериала, режиссер-постановщик и оператор-постановщик: Наталья Ворожбит сыграла мать Мелашки, Александр Тименко – ветеринара, Анатолий Сахно – отца Мелашки.

Факт 4

По словам Ворожбит, из-за ограниченного бюджета создатели сериала смогли приобрести права только на одну композицию этно-группы "ДахаБрахи", поэтому композитор Максим Смоголь написал оригинальную инструментальную музыку, имитирующую ее стиль.

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