UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разбор | 10-летний сирота был фактически в тюрьме. Что делают с украинцами в аэропорту Израиля

Цей матеріал також доступний українською
10-летний сирота был фактически в тюрьме. Что делают с украинцами в аэропорту Израиля - Фото
Украинцы в аэропорту Бен-Гурион, Израиль (коллаж - Дарья Дмитренко/LIGA.net)
31.08.2023, 07:00

"Это тюрьма в аэропорту – иначе не назовешь". Каждого десятого украинца депортируют из Израиля: что происходит

Проблемы с депортациями и отношением к украинцам на израильской границе обостряются. Посол Украины Евгений Корнийчук предупреждает о возможной приостановке безвиза и в разговоре с LIGA.net называет отношения самыми сложными за свои 2,5 года пребывания в Израиле.

"Наши консулы сидят в аэропорту почти безвылазно", – говорит он.

Посол Израиля Михаэль Бродский убеждает LIGA.net: Израиль пытается не допустить нелегальных работников. Он не исключает ошибок пограничников, но считает законными большинство депортаций.

"Если договор о безвизе с Украиной будет отменен, то будет очень сложно вернуться к нему потом, – предупреждает дипломат. – Я бы подумал дважды перед тем, как принимать такие решения".

Что происходит в аэропорту Бен-Гурион с украинцами, как это объясняют украинские и израильские дипломаты – разбиралась LIGA.net.

10-ЛЕТНИЙ СИРОТА И ЕГО ДЯДЯ

Вечером 24 августа в аэропорту Бен-Гурион задержали двух украинцев – 10-летнего мальчика Евгения Косарева и его дядю Александра. Адвокат компании Tomer Warsha Ассаф Вайцен узнал о задержании с утра 25 августа – в пятницу, это выходной день в Израиле.

Он нашел украинцев в спецместе для задержания в аэропорту. Фактически – во временной тюрьме для нелегалов, говорит адвокат LIGA.net.

"Это фактически тюрьма в аэропорту. Иначе это не назовешь... Мальчик был в настоящем шоке. Он не очень понимал, где находится и что происходит, – рассказывает Вайцен. – Дядя был очень обеспокоен и в сильном стрессе, не понимал, почему это происходит".

Мальчик – сирота: его мать умерла, а папа не поддерживает с ним связь – дядя Александр является официальным опекуном. Он женат на гражданке Израиля – показал на израильской границе необходимые документы и имел право въехать с племянником, считает адвокат Вайцен.

10-летний сирота был фактически в тюрьме. Что делают с украинцами в аэропорту Израиля

Но на границе Израиля он получил отказ. Миграционные офицеры решили отправить украинцев обратно в Молдову, откуда они прибыли.

"Миграционные офицеры говорили, что боятся, что эти украинцы попытаются нелегально остаться в Израиле, – рассказывает адвокат Вайцен. – Но в этом и была цель визита – поселиться в Израиле, потому что он женат на гражданке Израиля. Поэтому их объяснения – смехотворны" .

Адвокаты объясняли представителям МВД, что аэропорт – это не место для ребенка, но ответа не получили. Времени было мало – Вайцен вместе с коллегой подали ходатайство в суд и обратились в СМИ.

В результате в дело вмешался директор управления миграции Израиля Эяль Сисо и отдал приказ отпустить украинцев в тот же вечер под залог. Суд постановил, что их пока не будут депортировать.

Эта история все же имела хэппи-энд, говорит Вайцен: "Сейчас они счастливы в Израиле. Вместе с женой и ребенком". В отличие от других.

ШИРОКАЯ ПРОБЛЕМА И КАК С НЕЙ БОРЮТСЯ

История с мальчиком-сиротой – далеко не единственная. Депортации были всегда, но в последнее время процент отказов вырос до 10% при условной норме в 1-3%, говорит LIGA.net посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

В основном это касается женщин и детей, отмечает посол.

Ведь в условиях войны в Израиль украинцы едут не только как туристы – также есть люди, которые ищут убежища у родственников или друзей.

"Людей, которые отвечают, что не едут как туристы, пытаются разворачивать, – говорит Корнийчук. – По формальным причинам, потому что это соглашение о безвизе – для туристов".

Ситуации бывают абсурдными, говорит LIGA.net соучредительница ОО Israeli Friends of Ukraine Анна Жарова: "Была история, когда мама приезжала к своим дочерям, которые служат в армии Израиля. Ее не пускали, пока не вмешались многие адвокаты и командиры этих девушек".

Все прибывающие в Израиль украинцы сталкиваются с необходимостью пройти собеседование, рассказывает посол.

"А дальше ужасы. У людей забирают паспорта, они сидят в очереди в маленькой комнате 5-10 часов и ждут собеседования. Это касается всех без исключения, – говорит Корнийчук. – А после собеседования 10% разворачивают и заставляют подписать документ – что они ознакомлены, что якобы собирались незаконно работать и соглашаются не идти в суд".

Если же человек решил обжаловать решение о депортации, то до решения суда (до 48 часов) его помещают в депортационную тюрьму в аэропорту. Посольство оказывает консульскую помощь, отслеживает все случаи и ищет для украинцев бесплатных адвокатов.

По словам Жаровой, украинцы также жалуются на неупорядоченное отношение, жесткие допросы, проверки телефонов и иногда даже пророссийскую позицию миграционных офицеров.

"Все это невероятно обессиливает и является издевкой, – говорит посол Корнийчук. – Люди, которые согласились на депортацию, спят на полу в аэропорту. Кто не согласился – отправляются в место задержания".

10-летний сирота был фактически в тюрьме. Что делают с украинцами в аэропорту Израиля

С проблемой пытаются бороться не только дипломаты. Адвокатская фирма Tomer Warsha включилась в работу с начала войны – когда Израиль фактически ввел электронные визы для украинцев.

"Мы увидели, что израильское правительство решило запретить пересечение границы почти полностью для украинцев во время войны. Это неправильно. Это противоречит еврейским и израильским ценностям, – вспоминает адвокат Вайцен. – Мы как юристы обратились к праву и выяснили, что закон не позволяет это делать, поскольку у обеих стран есть соглашение о безвизе".

СПРАВКА. Летом 2022 юристам удалось отменить электронные визы через Верховный суд. Среди недавних судебных побед – запрет миграционным офицерам осматривать на границе телефоны украинцев, поскольку это нарушает право на конфиденциальность.

Эти иски были pro bono, говорит Вайцен: "Нам не платили за это ни посольство, ни украинское правительство, ни частные лица. Мы сделали это исходя из ценностей, в которые верим. Это для нас очень важно".

Israeli Friends of Ukraine проводит акции, организовывала пикеты под домом премьера и в аэропорту, помогает собирать украинцам на залог, освещает проблему в медиа, собирает гуманитарную помощь и создала центр помощи беженцам в Хайфе.

10-летний сирота был фактически в тюрьме. Что делают с украинцами в аэропорту Израиля

Но демонстрации и освещение в СМИ не приводят к системным сдвигам, говорит Жарова. Поэтому в объединении с другими организациями ее ОО посоветовалась с адвокатами и собирается обратиться к госконтролеру – органу, который проверяет работу властных учреждений.

"Чтобы подготовить жалобы, нам нужны фамилии, – добавляет Жарова. – Мы сейчас собираем информацию, чтобы начать что-то делать".

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ И ЧТО ОБЪЯСНЯЕТ ИЗРАИЛЬ

Процент отказов во въезде для украинцев составляет немногим более 5%, убеждает LIGA.net посол Израиля в Украине Михаэль Бродский: "Я знаю, что у посольства Украины другие данные, но по нашим данным – это 5%".

По словам посла, это связано с тем, что часть людей из Украины приезжает с намерением нелегально работать или заниматься противоправной деятельностью. И это касается не только Украины, но и граждан других стран.

"Мы видим, из каких стран к нам приезжают нелегально работать. Это в том числе постсоветские страны. Поэтому мы более требовательно относимся к приезжающим из этих стран и тщательнее проверяем, – говорит посол Израиля. – Это не значит, что пограничники не совершают ошибок. К сожалению, есть случаи неправомерных отказов, но большая часть – законные".

При обсуждении электронных виз, отмененных через Верховный суд, посол признает, что Израиль допустил ошибки в начале войны.

"Потом они были исправлены, – убеждает Бродский. – Это было вызвано тем, что мы ожидали огромный поток беженцев".

Но напоминает и позитив. По словам Бродского, все нелегальные мигранты из Украины, которые были в Израиле в начале войны, получили легальный статус – и могут продолжать жить и работать уже законно.

С аргументом о нелегальной работе не согласен украинский посол.

Дипломаты добились, чтобы украинцы имели право легально работать в определенных сферах после пребывания 90 дней в Израиле, говорит Корнийчук: "Это ресторанный, гостиничный бизнес, уход за пожилыми людьми и т.д. Я не понимаю, как можно обвинять в намерениях нелегально работать, если правительство официально дает право на работу для такой категории граждан.

Опасения нелегальных работников – проблема, говорит израильский адвокат Вайцен. Каждая страна имеет право не принимать правонарушителей.

Но с украинцами сейчас – не тот случай.

"Все факты, которые мне известны, показывают, что большинство украинцев здесь как туристы, они уезжают вовремя", – говорит адвокат.

По убеждению Корнийчука, проблема в позиции ультраправых и ортодоксальных партий, которые возглавляют Министерство внутренних дел Израиля и неприветливо относятся к мигрантам в принципе.

Жарова 23 года живет в Израиле и описывает более широкий контекст: в Израиле есть разделение между консервативной частью – против мигрантов в целом, и либеральной – которая отстаивает права человека, несмотря на его происхождение.

"Консерваторы в правительстве говорят, что Израиль – это еврейская страна, которая далась очень большой ценой. Что у нас есть свои проблемы. Мир может помогать, а мы не должны, – объясняет она. – Этот голос громко звучит".

(БЕЗ) ВИЗОВЫЙ УЛЬТИМАТУМ

20 августа посольство Украины в Израиле выдвинуло ультиматум: либо депортации прекращаются, либо Украина может не пустить хасидов в Умань и приостановить безвизовый режим для граждан Израиля.

Аргументов сделать это есть несколько, объясняет Корнийчук. Это – риски для безопасности самих хасидов, необходимость привлечения значительных сил полиции и спасателей, принцип дипломатической взаимности.

Посольство общается относительно чувствительных вопросов с офисом израильского премьера Нетаньяху, говорит посол. Но обсуждений по безвизу не было.

"Посмотрим, какое решение примет наше руководство. Но ситуация сложная, – говорит Корнийчук. – Я 2,5 года работаю послом – она достигла наибольшего регресса за это время. Не было такого, чтобы наши руководства не общались восемь месяцев".

Бродский признает: Украина имеет право. Но не верит в отмену Киевом безвиза – больше могут пострадать граждане Украины, которые в условиях войны чаще ездят в Израиль, а не наоборот.

Проблему следует решить на консультациях, убежден посол. "Украина – одна из немногих стран на постсоветском пространстве, с которой Израиль подписал договор о безвизе. Хотя в Израиле были определенные структуры, которые против этого возражали, – говорит посол. – Если этот договор будет отменен, то очень сложно будет вернуться к нему потом. Я бы дважды подумал".

Вайцен надеется, что до этого ситуация не дойдет: "Но Израиль должен понять, что на любое действие есть реакция и противодействие. Нельзя относиться к людям определенным образом и ожидать, что к тебе будут относиться по-другому".

Читайте также: Разбор | Друг мой, враг мой. Как и почему Израиль разрушает отношения с Украиной

Марк Сировой
Марк Сировой
Корреспондент LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ИзраильбеженцыукраинцыпосолЕвгений КорнийчукМихаэль Бродскийдепортациибен-гурион
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
 