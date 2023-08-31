10-летний сирота был фактически в тюрьме. Что делают с украинцами в аэропорту Израиля

Проблемы с депортациями и отношением к украинцам на израильской границе обостряются. Посол Украины Евгений Корнийчук предупреждает о возможной приостановке безвиза и в разговоре с LIGA.net называет отношения самыми сложными за свои 2,5 года пребывания в Израиле.

"Наши консулы сидят в аэропорту почти безвылазно", – говорит он.

Посол Израиля Михаэль Бродский убеждает LIGA.net: Израиль пытается не допустить нелегальных работников. Он не исключает ошибок пограничников, но считает законными большинство депортаций.

"Если договор о безвизе с Украиной будет отменен, то будет очень сложно вернуться к нему потом, – предупреждает дипломат. – Я бы подумал дважды перед тем, как принимать такие решения".

Что происходит в аэропорту Бен-Гурион с украинцами, как это объясняют украинские и израильские дипломаты – разбиралась LIGA.net.

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10-ЛЕТНИЙ СИРОТА И ЕГО ДЯДЯ

Вечером 24 августа в аэропорту Бен-Гурион задержали двух украинцев – 10-летнего мальчика Евгения Косарева и его дядю Александра. Адвокат компании Tomer Warsha Ассаф Вайцен узнал о задержании с утра 25 августа – в пятницу, это выходной день в Израиле.

Он нашел украинцев в спецместе для задержания в аэропорту. Фактически – во временной тюрьме для нелегалов, говорит адвокат LIGA.net.

"Это фактически тюрьма в аэропорту. Иначе это не назовешь... Мальчик был в настоящем шоке. Он не очень понимал, где находится и что происходит, – рассказывает Вайцен. – Дядя был очень обеспокоен и в сильном стрессе, не понимал, почему это происходит".

Мальчик – сирота: его мать умерла, а папа не поддерживает с ним связь – дядя Александр является официальным опекуном. Он женат на гражданке Израиля – показал на израильской границе необходимые документы и имел право въехать с племянником, считает адвокат Вайцен.

Но на границе Израиля он получил отказ. Миграционные офицеры решили отправить украинцев обратно в Молдову, откуда они прибыли.

"Миграционные офицеры говорили, что боятся, что эти украинцы попытаются нелегально остаться в Израиле, – рассказывает адвокат Вайцен. – Но в этом и была цель визита – поселиться в Израиле, потому что он женат на гражданке Израиля. Поэтому их объяснения – смехотворны" .

Адвокаты объясняли представителям МВД, что аэропорт – это не место для ребенка, но ответа не получили. Времени было мало – Вайцен вместе с коллегой подали ходатайство в суд и обратились в СМИ.

В результате в дело вмешался директор управления миграции Израиля Эяль Сисо и отдал приказ отпустить украинцев в тот же вечер под залог. Суд постановил, что их пока не будут депортировать.

Эта история все же имела хэппи-энд, говорит Вайцен: "Сейчас они счастливы в Израиле. Вместе с женой и ребенком". В отличие от других.

ШИРОКАЯ ПРОБЛЕМА И КАК С НЕЙ БОРЮТСЯ

История с мальчиком-сиротой – далеко не единственная. Депортации были всегда, но в последнее время процент отказов вырос до 10% при условной норме в 1-3%, говорит LIGA.net посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

В основном это касается женщин и детей, отмечает посол.

Ведь в условиях войны в Израиль украинцы едут не только как туристы – также есть люди, которые ищут убежища у родственников или друзей.

"Людей, которые отвечают, что не едут как туристы, пытаются разворачивать, – говорит Корнийчук. – По формальным причинам, потому что это соглашение о безвизе – для туристов".

Ситуации бывают абсурдными, говорит LIGA.net соучредительница ОО Israeli Friends of Ukraine Анна Жарова: "Была история, когда мама приезжала к своим дочерям, которые служат в армии Израиля. Ее не пускали, пока не вмешались многие адвокаты и командиры этих девушек".

Все прибывающие в Израиль украинцы сталкиваются с необходимостью пройти собеседование, рассказывает посол.

"А дальше ужасы. У людей забирают паспорта, они сидят в очереди в маленькой комнате 5-10 часов и ждут собеседования. Это касается всех без исключения, – говорит Корнийчук. – А после собеседования 10% разворачивают и заставляют подписать документ – что они ознакомлены, что якобы собирались незаконно работать и соглашаются не идти в суд".

Если же человек решил обжаловать решение о депортации, то до решения суда (до 48 часов) его помещают в депортационную тюрьму в аэропорту. Посольство оказывает консульскую помощь, отслеживает все случаи и ищет для украинцев бесплатных адвокатов.

По словам Жаровой, украинцы также жалуются на неупорядоченное отношение, жесткие допросы, проверки телефонов и иногда даже пророссийскую позицию миграционных офицеров.

"Все это невероятно обессиливает и является издевкой, – говорит посол Корнийчук. – Люди, которые согласились на депортацию, спят на полу в аэропорту. Кто не согласился – отправляются в место задержания".

С проблемой пытаются бороться не только дипломаты. Адвокатская фирма Tomer Warsha включилась в работу с начала войны – когда Израиль фактически ввел электронные визы для украинцев.

"Мы увидели, что израильское правительство решило запретить пересечение границы почти полностью для украинцев во время войны. Это неправильно. Это противоречит еврейским и израильским ценностям, – вспоминает адвокат Вайцен. – Мы как юристы обратились к праву и выяснили, что закон не позволяет это делать, поскольку у обеих стран есть соглашение о безвизе".

СПРАВКА. Летом 2022 юристам удалось



Эти иски были pro bono, говорит Вайцен: "Нам не платили за это ни посольство, ни украинское правительство, ни частные лица. Мы сделали это исходя из ценностей, в которые верим. Это для нас очень важно". Летом 2022 юристам удалось отменить электронные визы через Верховный суд. Среди недавних судебных побед – запрет миграционным офицерам осматривать на границе телефоны украинцев, поскольку это нарушает право на конфиденциальность.Эти иски были pro bono, говорит Вайцен: "Нам не платили за это ни посольство, ни украинское правительство, ни частные лица. Мы сделали это исходя из ценностей, в которые верим. Это для нас очень важно".

Israeli Friends of Ukraine проводит акции, организовывала пикеты под домом премьера и в аэропорту, помогает собирать украинцам на залог, освещает проблему в медиа, собирает гуманитарную помощь и создала центр помощи беженцам в Хайфе.

Но демонстрации и освещение в СМИ не приводят к системным сдвигам, говорит Жарова. Поэтому в объединении с другими организациями ее ОО посоветовалась с адвокатами и собирается обратиться к госконтролеру – органу, который проверяет работу властных учреждений.

"Чтобы подготовить жалобы, нам нужны фамилии, – добавляет Жарова. – Мы сейчас собираем информацию, чтобы начать что-то делать".

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ И ЧТО ОБЪЯСНЯЕТ ИЗРАИЛЬ

Процент отказов во въезде для украинцев составляет немногим более 5%, убеждает LIGA.net посол Израиля в Украине Михаэль Бродский: "Я знаю, что у посольства Украины другие данные, но по нашим данным – это 5%".

По словам посла, это связано с тем, что часть людей из Украины приезжает с намерением нелегально работать или заниматься противоправной деятельностью. И это касается не только Украины, но и граждан других стран.

"Мы видим, из каких стран к нам приезжают нелегально работать. Это в том числе постсоветские страны. Поэтому мы более требовательно относимся к приезжающим из этих стран и тщательнее проверяем, – говорит посол Израиля. – Это не значит, что пограничники не совершают ошибок. К сожалению, есть случаи неправомерных отказов, но большая часть – законные".

При обсуждении электронных виз, отмененных через Верховный суд, посол признает, что Израиль допустил ошибки в начале войны.

"Потом они были исправлены, – убеждает Бродский. – Это было вызвано тем, что мы ожидали огромный поток беженцев".

Но напоминает и позитив. По словам Бродского, все нелегальные мигранты из Украины, которые были в Израиле в начале войны, получили легальный статус – и могут продолжать жить и работать уже законно.

С аргументом о нелегальной работе не согласен украинский посол.

Дипломаты добились, чтобы украинцы имели право легально работать в определенных сферах после пребывания 90 дней в Израиле, говорит Корнийчук: "Это ресторанный, гостиничный бизнес, уход за пожилыми людьми и т.д. Я не понимаю, как можно обвинять в намерениях нелегально работать, если правительство официально дает право на работу для такой категории граждан.

Опасения нелегальных работников – проблема, говорит израильский адвокат Вайцен. Каждая страна имеет право не принимать правонарушителей.

Но с украинцами сейчас – не тот случай.

"Все факты, которые мне известны, показывают, что большинство украинцев здесь как туристы, они уезжают вовремя", – говорит адвокат.

По убеждению Корнийчука, проблема в позиции ультраправых и ортодоксальных партий, которые возглавляют Министерство внутренних дел Израиля и неприветливо относятся к мигрантам в принципе.

Жарова 23 года живет в Израиле и описывает более широкий контекст: в Израиле есть разделение между консервативной частью – против мигрантов в целом, и либеральной – которая отстаивает права человека, несмотря на его происхождение.

"Консерваторы в правительстве говорят, что Израиль – это еврейская страна, которая далась очень большой ценой. Что у нас есть свои проблемы. Мир может помогать, а мы не должны, – объясняет она. – Этот голос громко звучит".

(БЕЗ) ВИЗОВЫЙ УЛЬТИМАТУМ

20 августа посольство Украины в Израиле выдвинуло ультиматум: либо депортации прекращаются, либо Украина может не пустить хасидов в Умань и приостановить безвизовый режим для граждан Израиля.

Аргументов сделать это есть несколько, объясняет Корнийчук. Это – риски для безопасности самих хасидов, необходимость привлечения значительных сил полиции и спасателей, принцип дипломатической взаимности.

Посольство общается относительно чувствительных вопросов с офисом израильского премьера Нетаньяху, говорит посол. Но обсуждений по безвизу не было.

"Посмотрим, какое решение примет наше руководство. Но ситуация сложная, – говорит Корнийчук. – Я 2,5 года работаю послом – она достигла наибольшего регресса за это время. Не было такого, чтобы наши руководства не общались восемь месяцев".

Бродский признает: Украина имеет право. Но не верит в отмену Киевом безвиза – больше могут пострадать граждане Украины, которые в условиях войны чаще ездят в Израиль, а не наоборот.

Проблему следует решить на консультациях, убежден посол. "Украина – одна из немногих стран на постсоветском пространстве, с которой Израиль подписал договор о безвизе. Хотя в Израиле были определенные структуры, которые против этого возражали, – говорит посол. – Если этот договор будет отменен, то очень сложно будет вернуться к нему потом. Я бы дважды подумал".

Вайцен надеется, что до этого ситуация не дойдет: "Но Израиль должен понять, что на любое действие есть реакция и противодействие. Нельзя относиться к людям определенным образом и ожидать, что к тебе будут относиться по-другому".

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