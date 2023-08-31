10-річний сирота був фактично у тюрмі. Що роблять з українцями в аеропорту Ізраїлю

Проблеми з депортаціями та ставленням до українців на ізраїльському кордоні загострюються. Посол України Євген Корнійчук попереджає про можливе призупинення безвізу та у розмові з LIGA.net називає відносини найскладнішими за свої 2,5 роки перебування в Ізраїлі.

"Наші консули сидять в аеропорту майже безвилазно", – каже він.

Посол Ізраїлю Міхаель Бродський переконує LIGA.net: Ізраїль намагається не допустити нелегальних робітників. Він не виключає помилок прикордонників, але вважає законними більшість депортацій.

"Якщо договір про безвіз з Україною буде скасовано, то буде дуже складно повернутися до нього потім, – попереджає дипломат. – Я подумав би двічі перед тим, як ухвалювати такі рішення".

Що відбувається в аеропорту Бен-Гуріон з українцями, як це пояснюють українські та ізраїльські дипломати – розбиралася LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

10-РІЧНИЙ СИРОТА ТА ЙОГО ДЯДЬКО

Ввечері 24 серпня в аеропорту Бен-Гуріон затримали двох українців – 10-річного хлопчика Євгена Косарєва та його дядька Олександра. Адвокат компанії Tomer Warsha Ассаф Вайцен дізнався про затримання зранку 25 серпня – у п’ятницю, це вихідний день в Ізраїлі.

Він знайшов українців у спецмісці для затримання в аеропорту. Фактично – у тимчасовій в’язниці для нелегалів, каже адвокат LIGA.net.

"Це фактично в'язниця в аеропорту. Інакше це не назвеш... Хлопчик був у справжньому шоці. Він не дуже розумів, де перебуває і що відбувається, – розповідає Вайцен. – Дядько був дуже стурбований і в сильному стресі, не розумів, чому це відбувається".

Хлопчик є сиротою: його мати померла, а тато не підтримує з ним зв’язок – дядько Олександр є офіційним опікуном. Він одружений на громадянці Ізраїлю – тож показав на ізраїльському кордоні необхідні документи та мав право в’їхати з племінником, вважає адвокат Вайцен.

Але на кордоні Ізраїлю він отримав відмову. Міграційні офіцери вирішили відправити українців назад до Молдови, звідки вони прибули.

"Міграційні офіцери говорили, що бояться, що ці українці спробують нелегально залишитися в Ізраїлі, – розповідає адвокат Вайцен. – Але в цьому і була мета візиту – оселитися в Ізраїлі, тому що він одружений з громадянкою Ізраїлю. Тож їхні пояснення – сміхотворні".

Адвокати пояснювали представникам МВС, що аеропорт – це не місце для дитини, але відповіді не отримали. Часу було обмаль – Вайцен разом з колегою подали клопотання до суду і звернулися до медіа.

Зрештою у справу втрутився директор управління міграції Ізраїля Еяль Сісо та наказав відпустити українців того ж вечора під заставу. Суд постановив, що їх поки не будуть депортувати.

Тож ця історія таки мала хеппіенд, каже Вайцен: "Зараз вони щасливі в Ізраїлі. Разом з дружиною та дитиною". На відміну від інших.

ШИРОКА ПРОБЛЕМА ТА ЯК З НЕЮ БОРЮТЬСЯ

Історія з хлопчиком-сиротою – далеко не єдина. Депортації були завжди, але останнім часом відсоток відмов зріс до 10% за умовної норми у 1-3%, каже LIGA.net посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Переважно це стосується жінок та дітей, зазначає посол.

Адже в умовах війни до Ізраїлю українці їдуть не тільки як туристи – також є люди, які шукають прихистку у родичів чи друзів.

"Людей, які відповідають, що не їдуть як туристи, намагаються розвертати, – каже Корнійчук. – З формальних причин, тому що це угода про безвіз – для туристів".

Ситуації бувають абсурдними, каже LIGA.net співзасновниця ГО Israeli Friends of Ukraine Анна Жарова: "Була історія, коли мама приїжджала до своїх доньок, які служать в армії Ізраїлю. Її не пускали, поки не втрутились адвокати та командири цих дівчат. Таких прикладів багато".

Всі українці, які прибувають до Ізраїлю стикаються з необхідністю пройти співбесіду, розповідає посол.

"А далі жахи. У людей забирають паспорти, вони сидять в черзі у маленькій кімнаті 5-10 годин та чекають на співбесіду. Це стосується всіх без виключення, – каже Корнійчук. – А після співбесіди 10% розвертають і змушують підписати документ – що вони ознайомлені, що нібито збирались незаконно працювати і погоджуються не йти до суду".

Якщо ж людина вирішила оскаржувати рішення про депортацію, то до рішення суду (до 48 годин) її поміщають у депортаційну в’язницю в аеропорту. Посольство надає консульську допомогу, відслідковує всі випадки та шукає для українців безкоштовних адвокатів.

За словами Жарової, українці також скаржаться на невпорядковане ставлення, жорсткі допити, перевірки телефонів та іноді навіть на проросійську позицію міграційних офіцерів.

"Все це неймовірно знесилює і є знущанням, – каже посол Корнійчук. – Люди, які погодилися на депортацію, сплять на підлозі в аеропорту. Які не погодилися – потрапляють у місце затримання".

З проблемою намагаються боротися не тільки дипломати. Адвокатська фірма Tomer Warsha включилася у роботу з початку великої війни – коли Ізраїль фактично запровадив електронні візи для українців.

"Ми побачили, що ізраїльський уряд вирішив заборонити перетин кордону майже повністю для українців у час війни. Це неправильно. Це суперечить єврейським та ізраїльським цінностям, – згадує адвокат Вайцен. – Ми як юристи звернулися до законодавства і з’ясували, що закон не дозволяє це робити, оскільки обидві країни мають угоду про безвіз".

ДОВІДКА. Влітку 2022 року юристам вдалося



Ці позови були pro bono, каже Вайцен: "Нам не платили за це ні посольство, ні український уряд, ні приватні особи. Ми зробили це, виходячи з цінностей, у які віримо. Це для нас дуже важливо". Влітку 2022 року юристам вдалося скасувати електронні візи через Верховний суд. Серед нещодавніх судових перемог – заборона міграційним офіцерам оглядати на кордоні телефони українців, оскільки це порушує право на приватність.Ці позови були pro bono, каже Вайцен: "Нам не платили за це ні посольство, ні український уряд, ні приватні особи. Ми зробили це, виходячи з цінностей, у які віримо. Це для нас дуже важливо".

Israeli Friends of Ukraine проводить акції, організовувала пікети під будинком прем’єра та в аеропорту, допомагає збирати українцям на заставу, висвітлює проблему в медіа, збирає гуманітарну допомогу та створила центр допомоги біженцям у Хайфі.

Але демонстрації та висвітлення в медіа не призводять до системних зрушень, каже Жарова. Тому в об’єднанні з іншими організаціями її ГО порадилася з адвокатами та збирається звернутись до держконтролера – органу, який перевіряє роботу владних установ.

"Щоб підготувати скарги, нам потрібні прізвища, – додає Жарова. – Ми зараз збираємо інформацію, щоб почати щось робити".

ЧОМУ ТАК ВІДБУВАЄТЬСЯ І ЩО ПОЯСНЮЄ ІЗРАЇЛЬ

Відсоток відмов у в’їзді для українців сягає трохи більше як 5%, переконує LIGA.net посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський: "Я знаю, що у посольства України інші дані, але за нашими даними – це 5%.

За словами посла, це пов’язано з тим, що частина людей з України приїздить з наміром нелегально працювати або займатися протиправною діяльністю. І це стосується не тільки України, а й громадян інших країн.

"Ми бачимо, з яких країн до нас приїжджають нелегально працювати. Це також пострадянські країни. Тому ми більш вимогливо ставимося до тих, хто приїжджає з цих країн, і ретельніше перевіряємо, – каже посол Ізраїлю. – Це не означає, що прикордонники не роблять помилок. На жаль, є випадки неправомірних відмов, але більша частина – законні".

Під час обговорення електронних віз, які скасували через Верховний суд, посол визнає, що Ізраїль припустився помилок на початку війни.

"Потім вони були виправлені, – переконує Бродський. – Це було викликано тим, що ми очікували величезного потоку біженців".

Але нагадує і позитив. За словами Бродського, всі нелегальні мігранти з України, які були в Ізраїлі на початку війни, отримали легальний статус – і можуть продовжувати жити та працювати вже законно.

З аргументом про нелегальну роботу не погоджується український посол.

Дипломати домоглися, щоб українці мали право легально працювати у певних сферах після перебування 90 днів в Ізраїлі, каже Корнійчук: "Це ресторанний, готельний бізнес, догляд за літніми людьми тощо. Я не розумію, як можна звинувачувати у намірах нелегально працювати, якщо уряд офіційно дає право на роботу для такої категорії громадян".

Побоювання нелегальних працівників є проблемою, каже ізраїльський адвокат Вайцен. Кожна країна має право не приймати правопорушників.

Але з українцями зараз – не той випадок.

"Всі факти, які мені відомі, показують, що більшість українців тут як туристи, вони виїжджають вчасно", – каже адвокат.

На переконання Корнійчука, проблема в позиції ультраправих і ортодоксальних партій, які очолюють Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю та непривітно ставляться до мігрантів у принципі.

Жарова 23 роки живе в Ізраїлі та описує ширший контекст: в Ізраїлі є розділення між консервативною частиною – проти мігрантів в цілому, та ліберальною – яка відстоює права людини попри її походження.

"Консерватори в уряді кажуть, що Ізраїль – це єврейська країна, яка далася дуже великою ціною. Що ми маємо свої проблеми. Світ може допомагати, а ми не повинні, – пояснює вона. – Цей голос гучно звучить".

(БЕЗ) ВІЗОВИЙ УЛЬТИМАТУМ

20 серпня посольство України в Ізраїлі висунуло ультиматум: або депортації припиняються, або Україна може не пустити хасидів до Умані та призупинити дію безвізового режиму для громадян Ізраїлю.

Аргументів зробити це є декілька, пояснює Корнійчук. Це – безпекові ризики для самих хасидів, необхідність залучення значних сил поліції та рятувальників, принцип дипломатичної взаємності.

Посольство спілкується з чутливих питань з офісом ізраїльського прем’єра Нетаньягу, каже посол. Але обговорень щодо безвізу не було.

"Подивимось, яке рішення ухвалить наше керівництво. Але ситуація складна, – каже Корнійчук. – Я 2,5 роки працюю послом – вона досягла найбільшого регресу за цей час. Не було такого, щоб наші керівництва не спілкувалися вісім місяців".

Бродський визнає: Україна має право. Але не вірить у скасування Києвом безвізу – більше можуть постраждати громадяни України, які в умовах війни частіше їздять до Ізраїлю, а не навпаки.

Проблему треба вирішити на консультаціях, переконаний посол. "Україна – одна з небагатьох країн на пострадянському просторі, з якою Ізраїль підписав договір про безвіз. Хоча в Ізраїлі були певні структури, які це заперечували, – каже посол. – Якщо цей договір буде скасовано, то дуже складно буде повернутися до нього потім. Я б двічі подумав".

Вайцен сподівається, що до цього ситуація не дійде: "Але Ізраїль має зрозуміти, що на будь-яку дію є реакція та протидія. Не можна ставитися до людей певним чином і очікувати, що до тебе ставитимуться по-іншому".

Читайте також: Розбір | Друг мій, ворог мій. Як і чому Ізраїль руйнує стосунки з Україною

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.