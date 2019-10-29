"20 лет - и будем на коне". История Вознесенска: громады с огромными амбициями

Город Вознесенск в Николаевской области уже давно делится с другими громадами опытом внедрения реформ в сфере медицины. Этот текст - новая история из цикла о самых продвинутых ОТГ, рейтинг которых ранее составила LIGA.net. Рассказываем, как децентрализация меняет облик Украины.

"Есть общие законы урбанистики: население сельской местности переселяется в города или на территории, приближенные к городам. Если мы сейчас уже об этом подумаем, то через 20 лет будем на коне, как территория проживания успешных людей", - рассказывает Виталий Луков, руководитель громады.

ПОМОГАЮТ СОСЕДЯМ

Вознесенск одним из первых в Украине принял решение о создании объединенной территориальной громады путем присоединения сел (Новогригорьевка и Раково) к городу областного значения. Виталий Луков отмечает, что в результате объединения Вознесенск не получил значительных финансовых преференций. "Но децентрализация - это не новые игровые площадки или даже ремонты в школах. Децентрализация - это в первую очередь ответственность, которая ложится на саму громаду. Свои проблемы уже не на кого переложить", - подчеркивает он.

В то же время, объединившись, город и села получили новые возможности для развития и повышения комфортности проживания.

"У нас есть определенные возможности развиваться, но мы были достаточно зажаты в плане территории", - уточняет Луков.

С присоединением сел у Вознесенска появилась перспектива выхода к судоходному участку Южного Буга. Компания Нибулон уже построила зерновой погрузочный терминал вблизи Вознесенска (налоги с этого объекта идут в другую громаду, но на нем работает немало местных жителей). В планах - расширение мощностей. "Уже прошли общественные слушания, рядом будет строиться еще один терминал для перегрузки сыпучих грузов (песок, щебень, отсев). В результате мы ожидаем, что будут меньше разбиваться дороги, эти грузы будут сплавляться по реке. То есть Вознесенск имеет все возможности стать припортовым городом", - заявляет мэр Вознесенска.

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После объединения Вознесенску оказывают консультативную помощь ряд международных проектов. В частности, через программу DOBRE громада получила возможность провести комплексные исследования для разработки своей стратегии.

Город, в свою очередь, начал помогать Новогригорьевке и Раково не только в содержании инфраструктуры и социальных объектов, но и в раскрытии собственного инвестиционного потенциала. По оценке Лукова, самостоятельно села не смогут это сделать, а у Вознесенска есть необходимые кадры и опыт по привлечению международных инвестиций.

"Первые средства, которые мы получили по инфраструктурной субвенции, идут на подготовку генерального плана двух сел. Я уверен, что села еще не скоро могли бы заказать себе на 800 000 гривень градостроительную документацию. А если нет такой документации, то развитие на этих территориях останавливается", - подчеркивает мэр. Новогригорьевке и Раково есть, что предложить инвесторам. Например, территорию для логистических объектов вдоль Южного Буга или орошаемые сельхозучастки.

РЕФОРМА МЕДИЦИНЫ



Еще одно направление - медицина. В целом в стране реформа стартовала в 2018 году. А в Вознесенске уже с 2000-го начали внедрять систему семейной медицины, с 2004-го - формировать электронную базу пациентов. Жителям Вознесенска больше не приходится выстаивать к врачам большие очереди. Записаться на конкретное время можно через интернет. Кому это не подходит - по телефону или непосредственно через регистратуру. Для срочных случаев в графике врачей предусмотрено резервное время.

Вознесенский центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) признан одним из 15-ти лучших в стране, на базе которых при поддержке USAID создаются центры передового опыта. Другие громады на примере Вознесенска могут подсмотреть, как работать в условиях медреформы.

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Главврач городского ЦПМСП Татьяна Дьяченко рассказывает LIGA.net, что, несмотря на внушительные успехи, вознесенские медики на достигнутом не останавливаются: "Мы меняемся каждый день. Стоять на месте нельзя". Теперь в амбулаториях Вознесенска выходят на новый уровень взаимодействия с пациентами. У местных жителей есть реальная возможность повлиять на работу врачей через внедренную систему отзывов.

Главврач Вознесенского городского ЦПМСП Татьяна Дьяченко

Каждый месяц отзывы анализируются. Негативные составляют 1-2%. Конструктивные предложения (например, по оснащению кабинетов, по резервному времени приемов) воплощаются в жизнь.

Также организовываются специальные тренинги - школы пациентов. На них людям с определенными заболеваниями (сахарным диабетом, гипертонией и так далее) рассказывают, как вести правильный в их случае образ жизни, как лечиться, когда обращаться к врачу. Многие этих аспектов не знают, а ведь большая часть лечения - это именно здоровый образ жизни. Полученными знаниями пациенты могут делиться со знакомыми со схожими проблемами, повышая и их осведомленность.

ГОТОВЫ К РЕФОРМЕ ВТОРОГО УРОВНЯ

Пока в некоторых громадах со страхом и непониманием говорят о реформе на вторичном уровне медицины, в Вознесенске ждут, когда она, наконец, стартует. "Мы уже готовы были с 1 июля и вторичку перевести на такой же принцип, как и по первичке: сколько людей пролечил, столько денег и получил. Это для нас очень важно. Потому что Вознесенск самостоятельно содержит больницу, которая обслуживает не только город и Вознесенский район, но и соседние районы", - рассказывает руководитель объединенной громады Луков.

К примеру, все большей популярностью пользуются услуги родильного отделения вознесенской больницы. 45% рожениц - из других громад.

Руководитель Вознесенской объединенной территориальной громады Виталий Луков

За последние три года в больницу закупили различное оборудование на общую сумму более 30 млн грн. Среди прочего, это дорогостоящие компьютерный томограф, эндоскопическая стойка, аппарат УЗИ.

Главврач Вознесенской многопрофильной больницы Владимир Красеха надеется, что старт реформы на вторичном уровне выровняет ситуацию с зарплатами врачей в амбулаториях и больницах. Ведь на данный момент его сотрудники зарабатывают в два-три раза меньше, чем медики в городском ЦПМСП (зарплаты которых, говорит, доходят до 17 тыс грн).

Владимир Красеха уверен, что первичка и вторичка в медицине - не конкуренты, и готовится совместно с ЦПМСП работать по договорам с Национальной службой здоровья. Более того, уже сейчас многопрофильная больница предоставляет услуги городскому центру.

Главврач Вознесенской многопрофильной больницы Владимир Красеха

КАРТА ВОЗНЕСЕНЦА: МЕДКАРТА, ЛЬГОТЫ, СКИДКИ

Еще одно новшество громады - карта вознесенца. Это пластиковая карточка, которую можно использовать при получении услуг в сферах медицины, транспорта и торговли.

Картой вознесенца заменили и обычную бумажную медкарту. На нее заносится основная информация о пациенте, о его болезнях, особенностях реакции организма на тот или иной препарат. Такая карта может помочь врачам сэкономить драгоценное время, если пациент поступил к ним без сознания.

Также эту карту вознесенцы могут использовать для льготного проезда в маршрутках. С помощью считывающего устройства водитель узнает, на какой размер льготы имеет право пассажир. А громада потом точно в курсе, сколько средств возмещать перевозчику.

В некоторых магазинах местных предпринимателей по карточке вознесенца можно получить небольшие скидки.

Рассматривается возможность расширения сферы применения карточек. Например, чтобы в школе ими отмечались ученики младших классов. Родителям в этом случае будут приходить СМС о том, когда их ребенок пришел или ушел из школы. В настоящее время ведется поиск грантовых средств на реализацию этого проекта.

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По информации мэрии, выданы уже 34 000 карт вознесенца, при том что население громады составляет 36 000 человек.

Один из инициаторов внедрения проекта Владимир Красеха обращает внимание, что карта вознесенца позволяет персонифицировать оказание услуг в медицине и при льготных пассажироперевозках. А значит, и исключить коррупционную составляющую, связанную с накручиванием показателей и лишними бюджетными расходами. В этом плане идея карты вознесенца может быть интересна в масштабах всей страны.

Главврач Вознесенской многопрофильной больницы Владимир Красеха

"МНОГО ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ"

Как и в большинстве других громад, основные поступления в бюджет Вознесенска составляют налог с доходов граждан, арендная плата за землю и паевое участие при введении в эксплуатацию несоциальных объектов (коммерческих и производственных).

Луков говорит, что бюджета в 400 млн грн Вознесенску хватает на основные потребности, остаются деньги и на развитие. Но добавляет, что денег много не бывает: "Если семья становится более обеспеченной, вырастают потребности, и все равно денег не хватает. К примеру, небольшой город Вознесенск тратит сейчас 2 млн грн на дофинансирование коммунального бассейна. Хорошее заведение, где все ученики города бесплатно занимаются плаванием в соответствии с программой общего среднего образования, плюс там есть секции и тому подобное. Но это плюс 2 млн грн. Если закрыть бассейн, мы будем иметь к бюджету эти 2 миллиона и сможем быстрее сделать где-то тротуары или дорогу. Но не будет бассейна. Плюс содержим хороший стадион, построен скейтпарк один из лучших в области, ремонтируем школы".

Мэр отмечает, что Вознесенск в рамках реформы децентрализации готов взять на себя ответственность за финансовое содержание громады. Но, возможно, громада еще будет укрупняться за счет новых членов, поскольку небольшие ОТГ не потянут финансовую нагрузку в новых условиях. Луков считает, что государству придется принимать решение об укрупнении громад, чтобы сформировать действительно состоятельные ОТГ.

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Руководитель Вознесенской объединенной территориальной громады Виталий Луков

ПЛАН НА ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Руководитель Вознесенской громады уверен, что реформа децентрализации Украине необходима. И начинать ее необходимо было 20 лет назад. Тогда украинцы имели бы уже совершенно другую страну.

В Вознесенске сами стараются не терять время: не ждать, пока реформы опробуют другие громады, но учесть факторы, которые помогут развиваться даже через десятилетия. Виталий Луков в будущем видит территорию Вознесенской громады как комфортное и безопасное место для проживания, в том числе и для людей, работающих в двух крупных городах - Одессе и Николаеве.

"Немало людей, работающих в Киеве, уже живут на расстоянии 100 километров от столицы. Особенно зажиточных людей, для которых транспортная нагрузка не является существенной. Еще 30 лет назад из Вознесенска до Николаева выписывали командировку на два дня. А сейчас я за день могу успеть съездить даже в Киев и назад. Через 20-30 лет расстояние до Николаева или Одессы (140 и 100 километров) - это будет не расстояние", - уверен мэр Вознесенска.

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"Есть общие законы урбанистики, что население сельской местности переселяется в города или на территории, приближенные к городам. Вот, если мы сейчас уже об этом подумаем, то через 20 лет мы будем на коне, как территория проживания успешных людей", - считает он.

Особое внимание в громаде уделяют именно условиям проживания. Начались работы по модернизации водоканала общей стоимостью около 50 млн грн, за 25 млн грн заменена вся центральная канализационная система. Для повышения уровня общественной безопасности по городу установлены камеры видеонаблюдения, на въездах/выездах - "умные" камеры, подключенные к серверам полиции.

Исходя из этой стратегии, в громаде не хотят строить большие промышленные предприятия с вредным производством. А рассчитывают на развитие транспортной логистики, поскольку город находится на пересечении важных путей: автомобильных Кривой Рог - Одесса, Николаев - Киев, железнодорожных направлений на Киев, Одессу и Харьков. К тому же, появилась возможность использовать судоходный участок Южного Буга. Выстраивание своей стратегии Вознесенск проводит с учетом международного опыта.

Руководитель Вознесенской объединенной территориальной громады Виталий Луков

Еще одно возможное направление развития Вознесенска - туризм. В районе города живописная природа. "На территории нашей громады создана общественная организация. Мы предоставляем ей помещение. У нас будет туристический хаб. В этом проекте запланирован прокат велосипедов, интерактивные карты наших маршрутов. У нас много интересных вещей - в 15 километрах наш прекрасный каньон, озера песчаные, речка прекрасная. Я понимаю, Вознесенск - не Каменец-Подольский, я уже не говорю о Львове или Ивано-Франковске. Но у нас есть своя изюминка. Не все же время лежать на пляже, люди хотят посмотреть, что и рядом есть", - приглашает Луков.

Он уточняет, что пока это небольшие проекты. "Они не дадут сильного развития для экономики до тех пор, пока сам бизнес не увидит, что ему это выгодно. Кто такой предприниматель - тот, кто сам должен просчитать, что ему это интересно. Наша задача - сделать как можно больше шума вокруг территории, чтобы человек заинтересовался: что же там такое, что шум такой. А после этого он сюда приедет", - уверен руководитель Вознесенской громады.

Текст - Андрей Заболотный

Фото, видео - Павел Лихолат

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.