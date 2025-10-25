"Самым легким во время операции для меня было пить таблетки от гельминтов. Самым тяжелым – короткие минуты сна, во время которых меня постоянно будили пинками, потому что я храпел. А храпеть нельзя было категорически, чтобы нас не заметили", – так разведчик Ван Торн описывает LIGA.net одну из самых дерзких спецопераций ГУР: по уничтожению российских бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме "Сольцы" в Новгородской области.

Чтобы сделать это, украинские разведчики пешком преодолели более 600 км по территории России. Большую часть пути – пробираясь сквозь лесные чащи и болота. Местами – прячась от российской авиации и даже заводя дружбу со стаями собак.

"Я не знаю таких героев. Ни в книжках, ни в американских блокбастерах, – вот и все, что хочется сказать человеку, который добровольно принимает такой вызов", – говорят авторы книги "2024 километра", посвященной этой уникальной спецоперации.

LIGA.net прочитала книгу и пообщалась с бойцами ГУР, которые уничтожали самолеты, а также с их семьями. Что мы узнали об этой операции и почему она уникальна – коротко.