"Найлегшим під час операції для мене було пити таблетки від гельмінтів. Найважчим – короткі хвилини сну, під час яких мене постійно будили копняками, тому що я хропів. А хропіти не можна було категорично, щоб нас не помітили", – так розвідник Ван Торн описує LIGA.net одну із найзухваліших спецоперацій ГУР: зі знищення російських бомбардувальників Ту-22М3 на аеродромі "Сольци" в Новгородській області.

Щоб зробити це, українські розвідники пішки подолали понад 600 км територією Росії. Більшу частину шляху – продираючись крізь лісові хащі та болота. Місцями – ховаючись від російської авіації та навіть заводячи дружбу зі зграями собак.

"Я не знаю таких героїв. Ні в книжках, ні в американських блокбастерах, – оце й усе, що хочеться сказати людині, яка добровільно приймає такий виклик", – кажуть автори книги "2024 кілометри", що присвячена цій унікальній спецоперації.

LIGA.net прочитала книгу та поспілкувалась з бійцями ГУР, які знищували літаки, а також з їх родинами. Що ми дізнались про цю операцію і чому вона унікальна – коротко.