Тема дня | "250 голосов есть". Сможет ли Зеленский закрыть "тайную комнату" Вовка: последний раунд
Зеленский предложил ликвидировать ОАСК. Как эксперты оценивают президентский законопроект и что ждет Вовка и других фигурантов записей НАБУ
"Дайте мне с ним разобраться". Так в октябре 2019-го президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о "записях Вовка" и ликвидации Окружного админсуда Киева. Больше года Зеленскому понадобилось, чтобы разобраться и подать законопроект о ликвидации ОАСК. Что предусматривает инициатива Зеленского, что будет с судьями ОАСК в случае принятия закона и кто может помочь Павлу Вовку выйти сухим из воды – в коротком разборе LIGA.net.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 13 апреля Зеленский внес в парламент законопроект о ликвидации ОАСК. "Довольно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей… Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован", – заявил Зеленский.
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Вместо ОАСК Зеленский предлагает создать Киевский городской окружной админсуд. До начала работы нового суда дела ОАСК рассматривает Киевский окружной административный суд (с территориальной юрисдикцией в Киевской области). На передачу дел у ОАСК будет 10 рабочих дней.
Когда работу начнет Киевский городской окружной админсуд (наследник ОАСК) – ему дела передаются "неотложно". Четких дедлайнов законопроект Зеленского не устанавливает.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Это проблема давно перезрела, и ее нужно было решать", – считает замглавы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида. По его мнению, с юридической точки зрения законопроект Зеленского отвечает требованиям Конституции.
Однако ликвидация ОАСК не означает увольнения судей, которые там работают, говорит LIGA.net юрист Центра противодействия коррупции Галина Чижик. "Но также это не означает, что судьи будут автоматически переведены в новосозданный суд. Когда суд ликвидируется, судьи фактически потеряют полномочия осуществлять правосудие, но они останутся судьями и продолжат получать зарплату", – объясняет она.
Дальнейшее трудоустройство Вовка и компании будет зависеть от двух органов – ВСП, который переводит судей, и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), которая дает рекомендацию на перевод. "ВККС у нас сейчас нет, и, по самым оптимистичным прогнозам, она может быть создана в конце 2021-го. Но я бы ориентировалась на 2022 год", – прогнозирует Чижик.
По ее словам, с момента вступления в силу закона Зеленского Павел Вовк и другие судьи ОАСК теряют свои полномочия. "Да, они должны быть уволены, но важен сам факт, что они теряют власть, которую они использовали для шантажа чиновников", – считает Чижик.
При этом перевод судей не проходит автоматически, а по результатам конкурса. "И не факт, что после конкурса судей ОАСК переведут в новосозданный суд. Им могут предложить перевод в любой другой суд Украины. Если они откажутся работать в другом суде, то это является основанием для их увольнения", – добавляет Чижик.
В тоже время в законе о судоустройстве и статусе судей есть норма, согласно которой в случае ликвидации суда перевод судьи может проходить без конкурса (статья 82). И предыдущий состав ВККС использовал ее для перевода судей апелляционных судов Украины, говорит LIGA.net Куйбида.
"Если в новом законе не будет уточнения, то новая ВККС может пойти путем перевода. Но конституционный путь: сформировать новый суд на основе конкурса", – считает эксперт.
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заверил журналистов, что перевод в новый суд будет возможен для судей ОАСК, чья добропорядочность не вызывает сомнений и которые получат рекомендацию для перевода.
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ЧТО ДАЛЬШЕ. По прогнозам Вениславского, законопроект Зеленского будет рассмотрен на следующей пленарной неделе 27-30 апреля. Кроме него, в парламенте лежит еще один президентский законопроект, который изменяют подсудность и передают часть дел ОАСК в Верховный суд. По словам собеседника LIGA.net в руководстве Слуги народа, за оба законопроекта найдутся голоса. "Против ОПЗЖ и "бородатые". Но голосов 250 должны собрать", – сообщил он.
Глава ОАСК Вовк заявил, что президент "поддался на манипуляции отдельных активистов и по совместительству агентов иностранного влияния". А пресс-служба ОАСК отметила, что в случае принятия закона о ликвидации судьи "будут действовать в четком соответствии с предписаниями Конституции и профильного законодательства".
Чижик опасается, что лояльные к Вовку депутаты могут внести в законопроект Зеленского норму, согласно которой судьи ОАСК должны быть автоматически переведены без рекомендаций ВККС по решению ВСП. "Тогда законопроект превращается в фикцию. Но на сегодня обстоятельства не на стороне Вовка. Конституция не предусматривает перевода без конкурса", – считает она.
По мнению Куйбиды, достижением закона будет отстранение от правосудия судей, "привыкших решать дела за взятки". "Простого решения здесь нет. В идеале ВСП должен был отреагировать на "записи ОАСК" и уволить судей. Но мы видим, что ВСП скорее покрывал их, чем решал проблему", – отметил юрист.
Фундация Dejure предлагает пойти дальше и создать Высший административный суд для рассмотрения дел национального уровня. К отбору судей нужно привлечь международных экспертов, как и в случае с Высшим антикоррупционным судом. В фундации отмечают, что идея создания Высшего админсуда включена в проект стратегии правовой реформы на 2021-2023 годы, представленной Офисом президента.
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