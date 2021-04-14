Зеленский предложил ликвидировать ОАСК. Как эксперты оценивают президентский законопроект и что ждет Вовка и других фигурантов записей НАБУ

"Дайте мне с ним разобраться". Так в октябре 2019-го президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о "записях Вовка" и ликвидации Окружного админсуда Киева. Больше года Зеленскому понадобилось, чтобы разобраться и подать законопроект о ликвидации ОАСК. Что предусматривает инициатива Зеленского, что будет с судьями ОАСК в случае принятия закона и кто может помочь Павлу Вовку выйти сухим из воды – в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 13 апреля Зеленский внес в парламент законопроект о ликвидации ОАСК. "Довольно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей… Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован", – заявил Зеленский.

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Вместо ОАСК Зеленский предлагает создать Киевский городской окружной админсуд. До начала работы нового суда дела ОАСК рассматривает Киевский окружной административный суд (с территориальной юрисдикцией в Киевской области). На передачу дел у ОАСК будет 10 рабочих дней.

Когда работу начнет Киевский городской окружной админсуд (наследник ОАСК) – ему дела передаются "неотложно". Четких дедлайнов законопроект Зеленского не устанавливает.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Это проблема давно перезрела, и ее нужно было решать", – считает замглавы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида. По его мнению, с юридической точки зрения законопроект Зеленского отвечает требованиям Конституции.

СПРАВКА. Согласно 125-й статье Основного закона, суд ликвидируется законом, проект которого вносит президент после консультаций с Высшим советом правосудия. 4 марта ВСП предоставил Согласно 125-й статье Основного закона, суд ликвидируется законом, проект которого вносит президент после консультаций с Высшим советом правосудия. 4 марта ВСП предоставил консультативный вывод по законопроекту Зеленского и заявил, что он "должен быть четким и не порождать сомнений в конституционности".

Однако ликвидация ОАСК не означает увольнения судей, которые там работают, говорит LIGA.net юрист Центра противодействия коррупции Галина Чижик. "Но также это не означает, что судьи будут автоматически переведены в новосозданный суд. Когда суд ликвидируется, судьи фактически потеряют полномочия осуществлять правосудие, но они останутся судьями и продолжат получать зарплату", – объясняет она.

Дальнейшее трудоустройство Вовка и компании будет зависеть от двух органов – ВСП, который переводит судей, и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), которая дает рекомендацию на перевод. "ВККС у нас сейчас нет, и, по самым оптимистичным прогнозам, она может быть создана в конце 2021-го. Но я бы ориентировалась на 2022 год", – прогнозирует Чижик.

Судьи ОАСК зависнут надолго, – считает Куйбида

По ее словам, с момента вступления в силу закона Зеленского Павел Вовк и другие судьи ОАСК теряют свои полномочия. "Да, они должны быть уволены, но важен сам факт, что они теряют власть, которую они использовали для шантажа чиновников", – считает Чижик.

При этом перевод судей не проходит автоматически, а по результатам конкурса. "И не факт, что после конкурса судей ОАСК переведут в новосозданный суд. Им могут предложить перевод в любой другой суд Украины. Если они откажутся работать в другом суде, то это является основанием для их увольнения", – добавляет Чижик.

В тоже время в законе о судоустройстве и статусе судей есть норма, согласно которой в случае ликвидации суда перевод судьи может проходить без конкурса (статья 82). И предыдущий состав ВККС использовал ее для перевода судей апелляционных судов Украины, говорит LIGA.net Куйбида.

"Если в новом законе не будет уточнения, то новая ВККС может пойти путем перевода. Но конституционный путь: сформировать новый суд на основе конкурса", – считает эксперт.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заверил журналистов, что перевод в новый суд будет возможен для судей ОАСК, чья добропорядочность не вызывает сомнений и которые получат рекомендацию для перевода.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. По прогнозам Вениславского, законопроект Зеленского будет рассмотрен на следующей пленарной неделе 27-30 апреля. Кроме него, в парламенте лежит еще один президентский законопроект, который изменяют подсудность и передают часть дел ОАСК в Верховный суд. По словам собеседника LIGA.net в руководстве Слуги народа, за оба законопроекта найдутся голоса. "Против ОПЗЖ и "бородатые". Но голосов 250 должны собрать", – сообщил он.

Глава ОАСК Вовк заявил, что президент "поддался на манипуляции отдельных активистов и по совместительству агентов иностранного влияния". А пресс-служба ОАСК отметила, что в случае принятия закона о ликвидации судьи "будут действовать в четком соответствии с предписаниями Конституции и профильного законодательства".

Чижик опасается, что лояльные к Вовку депутаты могут внести в законопроект Зеленского норму, согласно которой судьи ОАСК должны быть автоматически переведены без рекомендаций ВККС по решению ВСП. "Тогда законопроект превращается в фикцию. Но на сегодня обстоятельства не на стороне Вовка. Конституция не предусматривает перевода без конкурса", – считает она.

По мнению Куйбиды, достижением закона будет отстранение от правосудия судей, "привыкших решать дела за взятки". "Простого решения здесь нет. В идеале ВСП должен был отреагировать на "записи ОАСК" и уволить судей. Но мы видим, что ВСП скорее покрывал их, чем решал проблему", – отметил юрист.

Фундация Dejure предлагает пойти дальше и создать Высший административный суд для рассмотрения дел национального уровня. К отбору судей нужно привлечь международных экспертов, как и в случае с Высшим антикоррупционным судом. В фундации отмечают, что идея создания Высшего админсуда включена в проект стратегии правовой реформы на 2021-2023 годы, представленной Офисом президента.

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