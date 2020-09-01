Регулярные разговоры Вовка с членами ВСП, попытки завести "своих людей" и шантаж "перезагрузкой": LIGA.net публикует полную расшифровку пленок ОАСК

Сегодня, 1 сентября, Высший совет правосудия в закрытом от общественности режиме отказался отстранить руководство Окружного административного суда Киева в связи с привлечением к уголовной ответственности. Накануне заседания Национальное антикоррупционное бюро обнародовало новую порцию пленок, которые свидетельствуют о том, что глава суда Павел Вовк имел "беспрецедентное" влияние на отдельных членов ВСП. Регулярные встречи и телефонные разговоры с членами ВСП, попытки завести "своих людей" в этот орган и шантаж "перезагрузкой": LIGA.net публикует полную расшифровку "пленок".

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11 марта 2019 года

Вовк (по телефону): Скинь мне коротко: "Вторая дисциплинарная палата (ВСП – ред.), жалоба на этого, сегодня, порядок денний. Необходимо, бл*, – открыть производство".

23 июля 2019 года

Вовк: Сделай мне сообщение: "Завтра на порядке денном в твоей "палатке", докладчик Овсиенко (вероятно, речь идет о члене ВСП – ред.), рассматривается жалоба Жмака на суддю Окружного Добрянскую, необходимо открыться и в***бать». Кто докладчик?

Судья ОАСК: Не, тут Овсиенко.

Вовк: Не, я смотрю, Кузьменко Анна, кто докладчик?

Судья ОАСК: Кто докладчик там?

Вовк: Потом напиши: "Так же на докладе у Шевцовой (вероятно речь о члене ВСП – ред.) жалоба Длугач на судью Окружного Кузьменко Анна Игоревна (вероятно речь о судье ОАСК - ред.) – необходимо отказать".

Вовк: …И третий вопрос напиши: "По-прежнему Худик (вероятно речь о члене ВСП – ред.) не выносит открытие производства по Хановой" (вероятно речь о судье Кассационного административного суда Верховного суда – ред.).

3 июня 2019 года

Вовк: Задача усложняется: Филатов (вероятно речь о экс-замглавы Офиса президента времен Петра Порошенко – ред.) с Козьяковым (вероятно речь о экс-главе ВККС – ред.) пошли в Верховном сделали ухвалу про обеспечение у Раи Хановой.

Экс-глава Высшего совета юстиции: С*ка, п***расы.

Вовк: Так, я ее набираю, говорю, Рая, как ты могла, мы ж с тобой общались…

Вовк: …Но мы сегодня 375-ю подаем. (вероятно речь о подаче заявления о преступлении по ст. 375 УК (заведомо неправосудное решение)

Экс-глава ВСЮ: Да, звернення цей, паралельно надо, бл*, и на.

Вовк: ВСП тоже, да, мы сегодня на ВСП "ложим" жалобу и 375-ю в ГБР "ложим" (вероятно речь о подаче дисциплинарной жалобы в ВСП – ред.)

Экс-глава ВСЮ: –Это надо обязательно.

ПРИМЕЧАНИЕ ОТ НАБУ: После открытия в отношении судьи Верховного Суда уголовного производства в ГБР и дисциплинарного производства в ВCП, председатель ОАСК использовал данные рычаги влияния с целью получения "лояльности" судьи ВС.

24 июля 2019 года

Вовк ( говоря по телефону с главой одного из хозяйственных судов):– …Ханову мы тоже можем даже возможно ее спасти. Цель была – хотя бы "откройтесь" (вероятно речь об открытии дисциплинарного производства в ВСП – ред.), чтоб все видели, что вы, бл*, "с яйцами". Откройте производство, да? И пусть она придет присягнет. И будем спасать в обратную сторону.

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ПРИМЕЧАНИЕ ОТ НАБУ: В то же время лояльные к главе ОАСК судьи могли рассчитывать на избежание какой-либо ответственности в ВСП и абсолютную безнаказанность с помощью связей главы ОАСК.

Вот как Вовк хвастается в разговоре с одним из судей Шестого апелляционного административного суда и затем с одним из членов членом ВСП по достигнутым договоренностям о непривлечении к дисциплинарной ответственности некоторых судей ОАСК, которые выносили решение о запрете митингов на Майдане в 2013 году.

20 марта 2019 года

Вовк: Когда Санина (речь о судье ОАСК – ред.) спасали и попутно, бл*, и апелляция "вылезла".

Судья ШААС: Ну, я ж тебе только что перед этим, что сказала?

Вовк: Вообще самое дерзкое наше первое решение, когда (имеется ввиду решение судьи ОАСК от 30 ноября 2013 года о запрете в Киеве демонстраций – ред.)

Судья ШААС: Которых ты спас.

Вовк: Санин – это символ ихнего зла, а ВСП взяло и установило, что нет оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности не по строкам, а по сути. Меня поэтому конечно, по этим "оцениваниям", но это такое.

Судья ШААС: Я тогда ж дала им понять, кто их спас (имеется ввиду судей ШААС – ред.)

В ресторане жрут, на х*й, на мои деньги, пьют, бл*, и выгоняют меня?

4 апреля 2019 года

Вовк: Ты же истории всей не знаешь. Таня (вероятно речь о бывшем члене ВСП – ред.) каждый раз говорит, что я вам, бл*, п**дец-п**дец помогаю. Ну, чтоб ты понимал, первое решение, где она помогла по Жене (вероятно речь о подозреваемом – судье ОАСК – ред.) – у меня была договоренность, страшно сказать, с кем.

Член ВСП: Ну, кстати, вот ты мне тогда говорил, мы с тобой говорили, да?

Вовк: Смотри, тут вопрос в чем. Страшно сказать, с кем, что он должен был быть "отбелен", а она по строкам закончила и дала, как его, бл*, оценку мотивации. Самое первое главное решение.

Член ВСП: Это по митингам?

Вовк: Да. По всем. Я по Санину "отбелил" по сути. По нему был договор конкретно: "По строкам!" (закрыть производство по срокам – ред.).

Вовк разговаривает со своим заместителем по договоренности по "спасению" его от дисциплинарной ответственности в ВСП и отмечает влияние и "сбор" голосов за соответствующее решение.

26 марта 2019 года

Вовк: Просто понимаешь, какая ситуация: у нас сейчас некому вести диалог с Малашенковой (вероятно речь о бывшем члене ВСП, докладчике в деле судей ОАСК – ред.). Гречковский (речь о нынешнем члене ВСП – ред.) занял пассивную позицию – неплохую. Он обошел Волковицкую (экс-член ВСП – ред.), Артеменко (нынешний член ВСП - ред.). Те сказали: "Мы будем по ситуации".

Замглавы ОАСК: Мне Амелехин (речь о судье ОАСК – ред.) сегодня говорит утром: "Бл*, этот твой Нежура (речь о экс-члене ВСП – ред.) за*бал. Это ж мой друг". Я говорю: "Как, бл*, друг? Ты че, бл*?". Он у меня во второй палате. "Он, когда в метро едет, звонит, связь плохая, и пусть перезвонит, когда будет хорошая". Нежура, у него друг, бл*. Говорю: "Бл*, они меня *бут, он бл* сидит".

Вовк: Смотри, смотри, Нежура никого не слушает. Он сам "ни рыба, ни мясо", то можно попросить через Комкова. Если Амелехин общается, пусть едет.

Замглавы ОАСК: Комков — это прокурорский тот?

Вовк: Да.

Замглавы ОАСК: Правильно, бл*. Прокурорский мне сказал, что меня вместе с Бойко выгонит просто, бл*, месяц или два.

Вовк: Та не.

Замглавы ОАСК: – Ну как, бл*, что не? Толи в ресторане жрут, на х*й, на мои деньги, пьют, бл*, и выгоняют меня? Слышишь, бл*?..

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Разговор Вовка с одной из судей Шестого апелляционного административного суда относительно связей и договоренностей между членами ВСП и Вовком о непривлечении к дисциплинарной ответственности лояльных к нему судей апелляционной инстанции и наоборот - попытка повлиять, чтобы наказать судью ОАСК, который не соглашается выполнять определенные указания главы ОАСК.

26 февраля 2019 года

Судья ШААС: А это, наверное, Вован (вероятно речь о судье ШААС – ред.) к тебе приезжал, потому что смотрела его дисциплинарка где-то есть, да? Толи в четверг, толи когда? Где Василенко, Шурко (судьи ШААС – ред.), которая у кого? – У Мирошниченко (экс-член ВСП – ред.)

Вовк: Что? Что?

Судья ШААС: Вот их дисциплинарка должна рассматриваться. Там, где ты сказал, что Гречковский (член ВСП – ред.) сказал, что лучше напишите заявление отложить, потому что вас всех.

Вовк: Ну да. В результате там Василенко (ймовірно мається на увазі суддя ШААС – прим.) опять рассказывал, что он со всеми всё решил, всё будет хорошо. Их отложили.

Судья ШААС: А когда это было? Вот на днях?

Вовк: Ну, оно было неделю назад, наверное. И будет что-то у меня лежит.

Судья ШААС: Вот должно быть, 6-го марта.

Вовк: 6 марта, да, да.

Судья ШААС: 6-го. Я видела, висит на сайте, ага. И что он предложил?

Вовк: Ну, Мирошниченко (экс-член ВСП – ред.) там наполягав всех привлечь к ответственности, но вроде бы договорились по апелляции не трогать ваших. Вот.

Надо там, чтоб просто все голоса были. Надо, чтоб "Гречка" был, а "Гречки" в прошлый раз не было

Судья ШААС: А трогать Федорчука (судья ОАСК – ред.)?

Вовк: Но надо там, чтоб просто все голоса были. Надо, чтоб "Гречка" (Гречковский– ред.) был, а "Гречки" в прошлый раз не было…

Судья ШААС: Но, насколько я слышала ситуацию, там все нарушения на лицо, если по-честному.

Вовк: Ну они (судьи ШААС – ред.) влезли чуть-чуть в хозяйственные.

Судья ШААС: Ну, наши, у наших точно. Не зная, как у Федорчука (судья ОАСК – ред.), а наши там.

Вовк: Там есть за что.

Судья ШААС: Лоханулись.

Вовк: Да, там есть за что, есть за что, да. То есть, поэтому оно просто так бы не прошло.

Судья ШААС: Да, да, правильно.

Вовк: Поэтому то, что Василенко рассказывает, что у тебя всё хорошо, но "Гречка" говорит: "Ну как все хорошо?! С людьми поговорил, все согласны на то, что въ**ать". Говорит: "Я поговорил с Мирошниченко, тот там сперва вот столько хотел, потом меньше-меньше, там, ну, там". Вот. Но тем не менее, такого, чтоб "ладно всех там отбеляем" – такого не было.

Судья ШААС: Угу, угу, та не.

Вовк: И опять же я за апелляцию исключительно переживал, не потому что Василенко и так далее, а за "нашего" Кузьменко (судья ШААС – ред.) Ну потому, что подумают, что он, потом скажут: "Ну, ты ж говорил – твой друг, а ты не смог меня отмазать". Поэтому я говорю: "Бл*, давай сделаем так: хотя бы апелляцию мне "отмажь", а если хотите поиздеваться, есть Федорчук, если, дайте ему попередження"…

05 марта 2019 года

Вовк (говорит по телефону с членом ВСП): Алло. Больной, больной, Павел (вероятно речь о члене ВСП– ред.)? А нечего гулять до поздна…Так я, ты меня напоил, я ж виски не пью, блин, ели…Слава Богу, что сбежал от тебя в 2 часа ночи… Слушай, завтра ж вот этот спор…Угу…Ага. Всем, да. Я понял…А ваши "провалят"? ( речь о отказе ВСП в привлечении к дисциплинарной ответственности – ред.)… Несильно важно, да. Ага… Ну, лучше напомни Худому (член ВСП – ред.), чтоб они "провалили" пропозицію, хорошо?... Все, я понял, хорошо…

Разговор Вовка с одним из судей ОАСК о последствиях воздействия на членов ВСП, что привело к уклонению лояльных к главе ОАСК судей апелляционной инстанции от дисциплинарной ответственности.

11 марта 2019 года

Ч.: Вот. Ходил на этот, на ВРП. Вот.

Вовк: Я знаю, что все тогда, да?

Ч.: "Песочили".

Вовк: Вмазали тебя.

Гречковский помог. Его там не было, но он со всеми поговорил, договорился

Ч.: Да. Блин, так песочил меня.

Вовк: Тебя хотели в**ать.

Ч.: Я знаю.

Вовк: Даже апелляцию (судей ШААС – ред.) уже, я договорился, "отпускали", а тебя хотели уже хотя бы попередження дать. Ну, видишь, слава Богу. Помог. А кто помог?

Ч.: Кто помог?

Вовк: Гречковский (член ВСП – ред.) помог. Его там не было, но он со всеми поговорил, договорился…

Разговор Вовка в присутствии других судей ОАСК с одним из членов ВСП, которому глава ОАСК рассказывает этапы реализации преступного плана по "заведению" в ВККС "своих" людей.

04 апреля 2019 года

Вовк: Ты знаешь, что уполномоченная (по правам человека – ред.) назначила?

Член ВСП: В ВККС?

Вовк: Да.

Член ВСП: Кого?

Вовк: Сироша Николая Васильевича сегодня (будущий член ВККС – ред.) И я его завтра туда "заведу".

Член ВСП: Та ты что?!

Вовк: Да. Ты думал, мы что лохи?

Ты думал, что мы лохи? Мы не просто обкладываем со всех сторон. Мы еще и "заводим" нормальных людей

Член ВСП: А**еть.

Вовк: Мы не просто обкладываем со всех сторон. Мы еще и "заводим" нормальных людей.

Член ВСП: А**еть. Сирош.

Вовк: Сирош. Наказ, тебе показать? У Сироша его еще нема, а у меня уже он есть (смеются)…

04 апреля 2019 года

Вовк: Холоднюк (глава Государственной судебной администрации – ред.) проводит конкурс, 9-го числа будет решение.

Член ВСП: И кто будет?

Вовк: Достойный. Наши друзья будут, а наши друзья заходят везде, хорошо.

Член ВСП: Не, ну с Сирошем у меня с ним очень хорошие отношения, собственно.

Вовк: Короче, ты понял, у него хорошие отношения с Сирошем, надо "закинуть", что это все "мутит" Прудивус (член ВСП – ред.), расставляет своих людей (смеются). Запорожская мафия расставляет своих людей по Киеву (смеются)…

4 апреля 2019 года

Вовк: Смотри, Олежка, Олежка.

Замглавы ОАСК: (несколько слов неразборчиво).

Вовк: Да.

Член ВСП: Бл*, ты что не пойдешь на оценивание?

Вовк: Нет, конечно.

Я это ВККС "умножу на ноль", не переживай. Это вы договариваетесь, дружище, а мы – воюем!

Замглавы ОАСК: – Нет, нам сказали "туда не идти".

Член ВСП – А "не идти"?

Вовк: Нах*я. Я это ВККС "умножу на ноль", не переживай. Смотри, это вы договариваетесь, дружище, а мы – воюем!

2 апреля 2019 года

Судья ОАСК: Разобрался.

Вовк: Ну.

Судья ОАСК: Ну, во первых, нашу канцелярию надо вы**ать, бл*, в конце концов, извиняюсь за выражение, как это можно вот эту коробку, там где ГО "Центр протидії корупції", бл*, влупить сюда, как додаток, оно даже не зарегистрировано, даже входящего нет.

Вовк: То есть они другой иск туда?

Судья ОАСК: Они, бл*, другой иск всабачили сюда это, и он не зарегистрирован. Раз, во-вторых, по этому да, там оно будет много, почему, потому, что тут же мы статуты даем.

Вовк: Это Качур, а что они не зарегистрировали?

Судья ОАСК: Вводные, по Бенедисюку (экс-глава ВСП – ред.).

Вовк: А, понял, ну иди тогда все, скажи обратить внимание, пусть канцелярия регистрирует, бл*.

Судья ОАСК: А тут оно будет много, потому, что у них дохр*на статутов, это ж все эти военные. Поэтому так и получается.

Вовк: Хорошо.

Судья ОАСК: А тут чуть-чуть. Тут 20 этих.

Вовк: Все, дай мне вот эту первую страничку, сейчас резулятивку себе скопирую, ты вернешь, попроси "Рыжую" провести регистрацию.

Судья ОАСК: Угу.

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Вовк (говорит по телефону с новоизбранным членом ВСП): Виктор Климович, набирали? – Ага. – Да, да. – Смотрите, я все это знаю и контролирую, не переживайте. – Я запереживал, алло, алло. – Алло. Да, да.

– Они хотят обеспечительные меры везде. Их не будет! Вы 2 мая будете работать, не переживайте! Все вопросы под контролем. – Все-все. Занимайтесь делами. – Не переживайте. Будет нормальная связь – созвонимся. Я услышал, я услышал, алло, да, да, спасибо, до встречи, все будет хорошо.

23 апреля 2019 года

Вовк: Это о чем?

Судья ОАСК: Ну по этому, по ВСП.

Вовк: А-а, иск против членов ВРП от Съезда ученых? Ну.

Судья ОАСК: Мне, что не нравится: "прошу визнати протиправним, скасувати рішення ВСП Бенедисюка та визначити час". Вот это решение, это решение, бл*, ВСП в целом, мы его не должны рассматривать.

Вовк: Значит, в этой части надо отказывать.

Судья ОАСК: Мы не можем отказать, потому что это юрисдикция…Без руху, да?

Вовк: Ну, да. Пиши все, что надо усунуть…

20 июня 2019 года

Помощник нардепа: А завтра тогда скинешь протокол, ми посмотрим, бо я Омельчука за что его, какие?

Судья ОАСК: Та я сейчас тебе сфотографирую скину.

Организуй нам чаепитие, потому что чувствую, что будем мы его "пихать" на члена ВСП от Президента

Вовк: В следующий раз он будет в Киеве, ты его набери и мы, наверное, на вашей базе увидимся.

Помощник нардепа: Он завтра будет в Киеве.

Вовк: Ну, давай организуй нам чаепитие, потому что чувствую, что будем мы его "пихать" на члена ВСП от Президента, потому что, бл*, я хотел другого человека, он долбо*б оказался – Пограничного хотел, с*ка. Говорю: "Есть у тебя 15 лет стажа?" – "Есть". Сегодня дает, бл*, нах*й, распечатку, с*ка, у него 3 года стажа юридического. Я говорю: "Ты, что долбо*б или что?". Ну, я так не сказал, конечно. Он: "А-а-а, я думал, что это".

Помощник нардепа: Хорошо. Он меня спрашивал вчера, а я ему говорю: "Вы наверное с Виктором Климовичем встречаетесь, потому что он?"

Вовк: А давай мы вместе встретимся, тогда организуй, чтоб и Виктор Климович был, и он, и я, чай попьем.

Разговор помощницы нардепа (сейчас - действующий нардеп) с одним из членов ВСП по организации встречи с председателем ОАСК и "его" кандидатом в ВСП по квоте президента.

21.06.2019

Помощник нардепа: Алло.

Член ВСП: Да, добрый день. Грищук.

Помощник нардепа: Да, Виктор Климович, добрый день. А это Тоня (вероятно речь об Антонине Славицкой, нынешнем нардепе от ОПЗЖ – ред.) из комитета Сергея Васильевича (вероятно речь о экс-нардепе Сергее Кивалове – ред.), Не помните?

Член ВСП: Да, да, Тонечка, помню.

Помощник нардепа: Да, Виктор Климович, я чего звоню. Я вчера с Павлом (вероятно речь идет оВовке – ред.) разговаривала. Он говорил, что было бы хорошо уже с Олегом Николаевичем (вероятно имеется в виду кандидат в члены ВСП, лояльный к Вовку – ред.) познакомиться. А он сегодня в Киеве. Это я вот думаю, ищу возможность, чтобы вас организовать, чтобы вы втроем, может, пообщались на счет этих вопросов. Вот если на обед, вы в Киеве сегодня, на обед вресторан?

Член ВСП: Смотрите, сегодня у нас отчет Высшего совета правосудия за 2018 год, это с Советом Европы проводится. Мы в отеле Hilton.

Помощник нардепа: В отеле Hilton. Но там будет много зрителей. Надо где-то около этого отеля какое-то местечко выбрать.

Член ВСП: А с кем мы должны были встретиться, напомните мне?

Помощник нардепа: Павел Волк и Олег Николаевич Омельчук. Он сегодня в Киеве.

Член ВСП: Да я Вовка приглашу сюда. Мы встретимся здесь тогда.

Помощник нардепа: Ага. Так, а что?

Член ВСП: А Олег Николаевич будет здесь.

Помощник нардепа: А Олег Николаевич будет здесь? Так, а давайте тогда…Или вы сами Павлу скажете, куда ему идти?

Член ВСП: А я сейчас Вовку позвоню и скажу, что мы здесь, потому что здесь еще будет один человек.

Помощник нардепа: Да, а я тогда Олегу Николаевичу скажу, я его дезориентировала. Говорю, что я буду встречу тоже организовывать. Скажу, что тогда все будет в Hilton, чтобы он уже тогда к вам ехал и все.

Член ВСП: Вчера. Он сегодня везет документы в Администрацию президента.

Помощник нардепа: Да-да, он везет.

Член ВСП: Дает документы, приходит в Hilton. Мы с ним вчера об этом договорились. А я сейчас позвоню Вовку, может он сюда подтянется.

Помощник нардепа: Да, давайте так. Я тогда скажу Олегу Николаевичу, что там уже и познакомитесь, поскольку он будет в Hilton. Все, я поняла, все. Тогда Вы Вовку скажете. Хорошо?

Член ВСП: Да, я ему сейчас позвоню.

Помощник нардепа: Все, спасибо очень. На связи. Да, до свидания.

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ПРИМЕЧАНИЕ ОТ НАБУ: После "укрепления" связей с новоизбранным членом ВСП Вовк привлекает последнего к содействию в реализации его преступного плана по попытке "завести" в ВСП подконтрольных лиц.

16 июля 2019 года

Вовк (говорит по телефону вероятно с членом ВСП): - Алло, да, Виктор Климович ... Давайте, может, давайте это, как его, давайте может на неделе зайдем как-то вы своим образом, я своим ходом к Руслану и Андрею и напомним, что там о "нашем" кандидате в ВСП? Давайте каждый своим ходом идет, чтобы напомнить, что это не было так, что мы вместе пришли, одно попросили. Лучше, вы попросите, я попрошу, просим за одного человека, но просим чтобы они не забыли и не подвели нас.

ПРИМЕЧАНИЕ ОТ НАБУ: Вовк не только пытался влиять на результаты дисциплинарных производств в ВСП и заводить "своих" людей, но и влиял на процесс избрания в нем руководства.

16 апреля 2019 года

Вовк (говорит по телефону вероятно с членом ВСП): Алло. Привет. Как дела? – Да, новый руководитель? – Сколько голосов, сколько голосов за него? Плюс 2? То есть все бестолковые, пох*й куда бежать, все верят в Бенедисюка, Филатова, Петра Алексеевича?.. Пашенька, но надо будет его потом снимать, на**й он нам нужен, бл*?!

Скажи пожалуйста, а у Вас есть по регламенту какие-то моменты, что может быть: завчасно повинно було включено в порядок денний, обговорення, альтернатива? Ничего, потом примем закон о люстрации членов ВСП, кроме тех, кто избран от адвокатов, правильно?

ПРИМЕЧАНИЕ ОТ НАБУ: Вовк, узнав об избрании нового "неудобного" ему головы ВСП, сразу дает указание по телефону найти любые формальные нарушения в процедуре его избрания, чтобы использовать это в дальнейшем через возможный вариант штучно поданного иска в свой же суд.

16 апреля 2019 года

Вовк (говорит по телефону): Алло, я тебе скинул, это ни к этому, я к тому, что проанализируй регламент: не надо ли было завчасно там, за кілька днів, потому, что получилось сегодня сложил полномочия и сегодня избрали, понимаешь? Это ж игра? Игра. Вот эти моменты...

ПРИМЕЧАНИЕ ОТ НАБУ: Вовк через знакомого члена ВСП передает пожелания относительно "программы" деятельности ВСП. Отмечает, что в случае невыполнения этих пожеланий власть может "перезагрузить" весь состав ВСП.

12 июня 2019 года

Вовк (говорит по телефону вероятно с членом ВСП): Алло. Здравствуй…А, да, да, да, перекинь ему, потом это пожелание с Администрации, потому что там бывшие пытаются сделать переворот, как бы, и чтобы он сориентировался. Именно, если, да, смотри, если их слышат, то больше у них никаких перетрубаций не будет, и никто их обнулять не будут. А вот это попытка, которая сегодня происходит, она приведет к тому, что их обнулят, как только у них. Смотри, это давление. Ну я ж на контакте там. То есть, если, если, смотри, там два пожелания. Мы забираем двоих членов от Президента – раз, и вы меняете руководителя, потому что он связан с предыдущим – два, и мы вас не трогаем. Все, конструктивно работаем и так далее. А сегодня, получается, эти делают в обратную сторону попытку там, знаешь, осудить и так далее. Сейчас прям просил.

16 июля 2019 года

Вовк: Надо захватить власть в этой!

Судья ОАСК: В Раде судей?

Вовк: Нет, в ВСП!

Вовк уговаривает члена ВСП сменить избранного председателя ВСП, запугивая возможным "перезапуском" всего состава ВСП.

23 июля 2019 года

Вовк (говорит по телефону вероятно с членом ВСП): …и я хочу сказать, что мы не можем давать даже малейшей зацепки, чтобы нас е**нули, поэтому ВККС мы кончим! Вот смотри, мы, по сути, ВККС уже поставили, ну, как могли, практически раком, да? Ещё там Козьяков цепляется, но это все он уже, не рукопожат, и все. И то, вот мы, например, я думаю: а как остановить то, что мы уже запустили – их ликвидацию, по сути? Вот как это остановить? Когда мы всем "вложили", все заявили, что ВККС идет на**й. А ВСП идёт на**й только из-за, бл*, Говорухи (глава ВСП – ред.), этого конченгого. Но, если до того, как у них законопроекты пойдут в парламент, Говоруха сменится, я думаю, что общими усилиями все будут останавливать процесс перезапуска ВСП, потому что он позитивный состав…

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