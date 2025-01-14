Сержант из 114 прикарпатской бригады Воздушных сил Виталий (Барт) Горжевский опубликовал обращение от имени авиатехников и обслуживающего персонала Воздушных сил. Авиатехники сообщают, что массовый перевод специалистов в пехотные подразделения может поставить под угрозу способность выполнять боевые задания.

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"Если сейчас забрать нас, на авиации можно поставить крест, потому что некому будет ее обслуживать", – объясняет Виталий Горжевский LIGA.net.

Безотносительно к этому заявлению проблема перевода личного состава в пехоту – давняя, подтверждает LIGA.net авиаэксперт, бывший офицер Воздушных сил Украины Анатолий Храпчинский: "Об этом говорят минимум полгода, если не год".

Как командование реагирует на ситуацию и почему не стоит его демонизировать – коротко.

"250 наших уже забрали, еще 218 планируют". Почему возник скандал

"В нашу часть поступила телеграмма о переводе почти всех техников в пехоту. Мы останемся без обслуживающего наши самолеты технического персонала. Ранее уже забрали 250 человек, сейчас планируют перевести еще 218. Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не сможет функционировать", – говорится в обращении.

Массово людей стали забирать около полугода назад, говорит LIGA.net Горжевский. В Сухопутные войска начали переводить людей, которые, по его словам, "годами крутили гайки и восстанавливали авиационную технику после боевых задач".

"На часть приходит телеграмма, что надо передать людей в Сухопутные войска. Всего постепенно отправили 250 человек, – рассказывает он. – Все они, насколько я знаю, – это просто пехота, не те должности, которые нуждаются в их специфических знаниях. Среди них уже есть первые потери. Есть погибшие, есть пропавшие без вести".

По словам военнослужащего, командование части получало распоряжение, сколько людей должно быть переведено в сухопутные подразделения. Кто именно – это было на усмотрение командования. Однако несколько раз сержант акцентирует внимание: в этой ситуации "командование части было заложником ситуации".

"Командование части реагировало [стараясь избежать оттока кадров] и отписывалось, но есть распоряжение соответствующих людей", – говорит он.

На уточняющие вопросы военнослужащий отвечает, что речь идет не о командовании Воздушных сил, а о должностных лицах из Генерального штаба.

В последнем таком распоряжении говорилось о том, что из подразделения планируют перевести еще 218 человек: "Так массово у нас специалистов не забирали. Мы понимаем все. Мы понимаем, что война. У меня есть несколько ротаций на фронт. Но если сейчас забрать нас, на авиации можно поставить крест, потому что некому будет ее обслуживать".

Подготовка летного инженера длится годами. Почему это важно

Заменить авиационных техников сложно, поскольку их подготовка – это долго и дорого.

"Чтобы инженер мог обслуживать самолет, он должен пройти первичную подготовку – четыре года, и это у него просто мозг начнет работать, как у инженера, – говорит Храпчинский. – Далее он приходит в часть после учебы и долго повышает свой уровень, просто чтобы получить доступ к технике, на которой будет работать.

Фактически все то, что несколько лет читал в учебниках, авиатехник должен уметь быстро делать своими руками, уточняет Горжевский.

В дальнейшем технический персонал и бортмеханики постоянно оттачивают мастерство. Есть очень ограниченное количество личного состава, которое допускается к работе непосредственно с техникой, продолжает Храпчинский. Фактически это постоянное усовершенствование навыков.

"Тем более что у нас есть потребность в смене бортов, которые мы будем использовать, и в изменении подходов к ремонту и обслуживанию авиационной техники", – добавляет он.

Как Генштаб ВСУ реагирует на скандал и что дальше

Командование части не знало, что личный состав 114 бригады планирует публично выходить с этим обращением, добавляет LIGA.net Виталий Горжевский: "Какова будет его реакция – пока неизвестно. Ожидаю, что нас поддержат".

Генеральный штаб ВСУ заявил, что не планировалось и не планируется переводить остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения. В ГШ утверждают, что воздушные силы, наоборот, наращивают штатное количество технического и летного персонала.

В то же время признают, что отдельные категории личного состава Воздушных сил, как и других видов и родов ВСУ, после предварительной подготовки в учебных центрах усиливают подразделения на поле боя: "Ситуация на фронте непростая".

Перевод специалистов инженерно-авиационной службы и дефицитных специальностей в подразделения других родов и видов ВСУ осуществляться не будет, убеждает временный исполняющий обязанности командующего Воздушными силами генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Однако некоторых военных будут все-таки направлять в другие бригады.

"На многих участках [фронта] не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства по укреплению нашей обороны", – отмечают в Генштабе.

Проблему переводов квалифицированного личного состава следует решать, в частности, на политическом уровне, а не использовать для спекуляций, говорит Храпчинский.

Один из вариантов, по его словам, – в законе "О воинской обязанности и военной службе" прописать положение, запрещающее или ограничивающее перевод военнослужащих из Воздушных сил в другие роды войск без их согласия. Это может касаться только определенных категорий – пилоты, авиатехники, операторы ЗРК и т.д.

Другой вариант – законодательно определить, что военнослужащие, имеющие специфическую квалификацию (например, пилоты), могут быть переведены только в пределах их рода войск, если этого требует военная необходимость.

"Есть инструменты, которые помогут решить этот вопрос, – заключает Храпчинский. – Однако большинство наших депутатов активно используют проблемы войск как инструмент публичности и манипуляций – мол, военное командование плохое. Но при этом, имея инструмент влияния на эти процессы, ничего не делают".



LIGA.net обратилась с запросом в Генеральный штаб, чтобы получить дополнительные разъяснения. Как только редакция получит ответ – он будет опубликован.