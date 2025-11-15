Оккупированные части Запорожской и Херсонской областей уже несколько месяцев выступают условием торга во время переговоров России и США. Россия то якобы соглашается выйти из этих территорий в обмен на контроль над Донецкой областью, то наоборот, требует, чтобы Украина полностью отдала оба региона. Позиция Украины не меняется: выход из этих областей невозможен.

Оккупация, в частности, части Запорожской области, продолжается почти четыре года – и все это время Россия продолжает пытаться интегрировать ее в свою государственную систему. В местных школах проводят уроки об "искусственном создании Украины Лениным" и фактически заставляют родителей отдавать детей в "Юнармию", угрожая проблемами из-за нелояльности. Россияне создают программы поощрения, чтобы учителя и врачи из российской глубинки переезжали жить на оккупированные территории, а также депортируют оттуда местных, которые все еще не получили российские паспорта.

Журналистка Юлиана Скибицкая и ее французская коллега Клара Маркауд пообщались с людьми, имеющими отношение к оккупированным территориям. Рассказываем, как сейчас выглядит жизнь на неподконтрольной части Запорожской области.