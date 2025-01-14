Сержант з прикарпатської 114 бригади Повітряних сил Віталій (Барт) Горжевський опублікував звернення від імені авіатехніків та обслуговуючого персоналу Повітряних сил. Авіатехніки повідомляють, що масове переведення фахівців у піхотні підрозділи може поставити під загрозу здатність виконувати бойові завдання.

"Якщо зараз забрати нас, на авіації можна поставити хрест, бо не буде кому її обслуговувати", – пояснює Віталій Горжевський LIGA.net.

Безвідносно до цієї заяви проблема переведення особового складу в піхоту – давня, підтверджує LIGA.net авіаексперт, колишній офіцер Повітряних сил України Анатолій Храпчинський: "Про це говорять щонайменше пів року, якщо не рік".

Як командування реагує на цю ситуацію та чому не варто його демонізувати – коротко.

"250 наших уже забрали, ще 218 планують". Чому виник скандал

"До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту. Ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забрали 250 осіб, зараз планують перевести ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати", – йдеться у зверненні.

Масово людей почали забирати близько пів року тому, каже LIGA.net Горжевський. До Сухопутних військ почали переводити людей, які, за його словами, "роками крутили гайки і відновлювали авіаційну техніку після бойових завдань".

"На частину приходить телеграма, що треба передати людей до Сухопутних військ. Загалом поступово відправили 250 людей, – розповідає він. – Всі вони, наскільки я знаю, – це просто піхота, не ті посади, які потребують їхніх специфічних знань. Серед них вже є перші втрати. Є загиблі, є зниклі безвісти".

За словами військовослужбовця, командування частини отримувало розпорядження, скільки людей мають бути переведені до сухопутних підрозділів. Хто саме – це було на розсуд командування. Однак кілька разів сержант акцентує: у цій ситуації "командування частини було заручником ситуації".

"Командування частини реагувало [намагаючись уникнути відтоку кадрів] і відписувалося, але є розпорядження відповідних людей", – каже він.

На уточнювальні запитання військовослужбовець відповідає, що йдеться не про командування Повітряних сил, а про посадовців з Генерального штабу.

В останньому такому розпорядженні ішлось про те, що з підрозділу планують перевести ще 218 людей: "Так масово у нас фахівців не забирали. Ми розуміємо все. Ми розуміємо, що війна. Я сам маю кілька ротацій на фронт. Але якщо зараз забрати нас, на авіації можна поставити хрест, бо не буде кому її обслуговувати".

Підготовка льотного інженера триває роками. Чому це важливо

Замінити авіаційних техніків складно, оскільки їхня підготовка – це довго і дорого.

"Щоби інженер міг обслуговувати літак, він повинен пройти первинну підготовку – чотири роки, і це у нього просто мозок почне працювати як у інженера, – каже Храпчинський. – Далі він приходить у частину після навчання і тривалий час підвищує свій рівень, просто щоби отримати доступ до техніки, на якій буде працювати".

Фактично все те, про що кілька років читав у підручниках, авіатехнік повинен уміти швидко робити своїми руками, уточнює Горжевський.

Надалі технічний персонал та бортмеханіки постійно відточують майстерність. Є дуже обмежена кількість особового складу, яка допускається до роботи безпосередньо з технікою, продовжує Храпчинський. Фактично це постійне вдосконалення навичок.

"Тим паче що у нас є потреба у зміні бортів, які ми будемо використовувати, та у зміні підходів до ремонту й обслуговування авіаційної техніки", – додає він.

Як Генштаб ЗСУ реагує на скандал та що далі

Командування частини не знало, що особовий склад 114 бригади планує публічно виходити з цим зверненням, додає LIGA.net Віталій Горжевський: "Якою буде його реакція – поки невідомо. Очікую, що нас підтримають".

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що не планувалося і не планується переводити гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи. У ГШ стверджують, що Повітряні сили, навпаки, нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу.

Водночас визнають, що окремі категорії особового складу Повітряних сил, як і з інших видів і родів ЗСУ, після попередньої підготовки в навчальних центрах посилюють підрозділи на полі бою: "Ситуація на фронті непроста".

Переведення фахівців інженерно-авіаційної служби та дефіцитних спеціальностей у підрозділи інших родів та видів ЗСУ здійснюватися не буде, переконує тимчасовий виконувач обов'язків командувача Повітряних сил генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. Однак деяких військових все-таки направлятимуть в інші бригади.

"На багатьох ділянках [фронту] бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони", – зазначають у Генштабі.

Проблему переведень кваліфікованого особового складу потрібно вирішувати, зокрема, на політичному рівні, а не використовувати для спекуляцій, каже Храпчинський.

Один з варіантів, за його словами, – у законі "Про військовий обов’язок і військову службу" прописати положення, яке забороняє або обмежує переведення військовослужбовців із Повітряних сил до інших родів військ без їхньої згоди. Це може стосуватися лише певних категорій – пілоти, авіатехніки, оператори ЗРК тощо.

Інший варіант – законодавчо визначити, що військовослужбовці, які мають специфічну кваліфікацію (наприклад, пілоти), можуть бути переведені тільки в межах їхнього роду військ, якщо цього вимагає військова необхідність.

"Є інструменти, які допоможуть вирішити це питання, – підсумовує Храпчинський. – Однак більшість наших депутатів активно використовують проблеми війська як інструмент публічності та маніпуляцій – мовляв, військове командування погане. Але при цьому, маючи інструмент впливу на ці процеси, нічого не роблять".

LIGA.net звернулась із запитом до Генерального штабу, аби отримати додаткові роз'яснення. Щойно редакція отримає відповідь – вона буде опублікована.