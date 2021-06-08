Уже через неделю президент США Джо Байден проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Стоит ли Украине переживать – разбиралась LIGA.net

16 июня в Женеве состоится встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. На ней главы государств попробуют "восстановить предсказуемость и стабильность" в отношениях. Перед этим Байден де-факто отказался мешать строительству Северного потока-2, а в НАТО прямо сказали Украине, что в ближайшее время ПДЧ не будет из-за "отсутствия консенсуса". Все это вызывает в Украине тревогу и порождает вопрос: Украину сдали? Нет, но и расслабляться не стоит. Что происходит в треугольнике США-Россия-Украина, почему это важно и что дальше – рассказывает LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 25 мая стало известно, что Байден и Путин встретятся в швейцарской Женеве 16 июня. Главная тема встречи – восстановление предсказуемости. Уже на следующий день, 26 мая, Байден сказал, что США решили не вводить санкции против оператора Nord Stream 2 AG, поскольку газопровод почти достроен и это может навредить отношениям с Германией. Вместо этого Вашингтон "ударил" по трем российским компаниям и кораблям, связанным с реализацией проекта. Но они продолжили строительство, несмотря на санкции. 4 июня Путин заявил об окончании строительства первой нитки СП-2.

В Украине ожидали приглашения на июньский саммит НАТО и получения плана действий по членству в Альянсе в 2021 году. Однако ожидания не оправдались, поскольку консенсуса по украинскому вопросу пока нет, говорит замгенсека НАТО Мирча Джоанэ, одновременно успокаивая, что Альянс "продолжает придерживаться политики открытых дверей".

Поскольку одной из тем на встрече Путина и Байдена станет Украина, в Киеве заявили о возможности "контактов" главы Белого дома с Зеленским перед женевской встречей. По данным издания Axios, была возможность даже личной встречи Байдена и Зеленского перед Путиным, но США передумали – якобы из-за скандала со сменой руководства Нафтогаза. Этот шаг, сообщают журналисты, вызвал обеспокоенность в Вашингтоне, что Зеленский "делает шаг назад в усилиях по борьбе с коррупцией".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Предшествующие женевской встрече события и заявления, связанные с Украиной, явно вызывают тревогу у Зеленского. Он говорил, что хотел бы лично встретиться с Байденом до Женевы, был "очень неприятно удивлен" решением США не препятствовать СП-2, а также критически отзывался о позиции стран-членов НАТО по Украине. Он усомнился в однородности их устремлений и "хрупкости конструкции". А позже, отвечая на вопрос о том, что он чувствует, когда Вашингтон не консультируется с Украиной по СП-2, будущей встрече Байдена-Путина или в целом о ситуации с НАТО, Зеленский отметил, что "в целом происходят очень неправильные вещи", раз Украина "уже 13 лет ждет и слышит обещания о НАТО".

Из положительного – вчера Зеленский и Байден поговорили по телефону. В ходе разговора они обсудили войну на Донбассе, интеграцию в НАТО, реформирование Украины, политику деолигархизации и СП-2. Но самое главное - хозяин Белого дома пригласил Зеленского приехать в июле. При этом на следующий день Зеленский вновь напомнил свою позицию о "важности конкретных поступков": "Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ".

"Зеленский в последние дни говорил, что он не доволен Западом, что непонятно, на чьей стороне Америка, что Вашингтон потерпел дипломатическое поражение с СП-2, что он разочарован... В Вашингтоне решили: "Давайте поговорим напрямую с Зеленским, снимем фон напряжения или разочарования, раз его так тревожат какие-то вопросы", – говорит LIGA.net директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, объясняя мотивы состоявшегося разговора. Также он считает, что разговор накануне Женевы выглядит "сверкой часов и координацией позиции" с Зеленским.

Встреча Байдена и Путина перед встречей с Зеленским не должна вызывать никакой тревоги, говорит LIGA.net эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик. В нынешних условиях, считает он, встреча играла бы исключительно символическую роль. Она, возможно, имела бы больше смысла ранее, в условиях "затишья" между руководством обеих стран, которое было взято в первые три месяца президентства Байдена. А вчерашний телефонный звонок свидетельствует о сохранении поддержки Украины на международной арене со стороны США и предупреждении властей России – "воздержаться от необдуманных шагов".

Недавний звонок Байдена в условиях военной тревоги, связанной с активностью РФ на границах Украины…, визит госсекретаря Блинкена и приглашение Зеленского в Вашингтон летом демонстрируют позитивное состояние отношений и без предварительных встреч президентов, – говорит эксперт-международник Денис Москалик

По мнению Дубовика, встреча Байдена и Путина до встречи с Зеленским не несет никакого негатива, учитывая, что в США о ней заговорили уже давно: "Сначала он поедет к союзникам (G7, НАТО и т.д.), потом на нейтральной территории встретится с Путиным". Дубовик считает, что встречи бояться не нужно, и если Байден в очередной раз донесет американскую позицию по Украине, то это будет только позитив. А то, что перед этим он не заедет в Киев также ничего не значит: "Это президент великой державы, он и во многие другие места не заезжает". Кроме того, "промежуточная и быстрая встреча Байдена и Зеленского сейчас могла бы не сыграть такой роли, как анонсированный визит в июле".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Оправдана ли тревога, что судьбу Украины могут решить на предстоящей встрече Байдена и Путина? Нет. В разговоре с Зеленским Байден уточнил, что будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины. В Офисе президента также говорят, что Байден "подтвердил гарантии безопасности для Украины в максимально широком смысле этого слова". Сам Байден и ранее заявлял, что "без колебаний отреагирует на будущие вредоносные действия" России.

Об этом же говорит и Дубовик. По его мнению, пока ситуация выглядит таким образом, что сдачи Украины произойти не может.

Со стороны США не видно предпосылок, что состоится какой-то размен, перезагрузка или сделка с Москвой, частью которой станет судьба Украины, – говорит директор Центра международных исследований Владимир Дубовик

А решение США по СП-2 не означает, что Киев каким-то образом подставили, говорит Дубовик: "Это может быть негативно для нас, если газопровод откроется, но это не будет конец света и это никаким образом не отменяет в целом американскую политпозицию и поддержку Украины". Ничего не отменяет и встреча с Путиным. "Во время предыдущего звонка президенту РФ Байден большую часть времени потратил, чтобы отругать Путина за его действия против Украины".

"Есть устоявшийся характер двусторонних отношений между Украиной и США, есть повестка дня... Тут ничего не может быстро поменяться, и слава Богу, поскольку это резко позитивный характер отношений", – акцентирует Дубовик.

Похожего мнения придерживается и Москалик. Он уточняет, что решение по СП-2 и интеграции в НАТО являются компромиссом в отношениях с союзниками США в Европе, которые ухудшились при Трампе – "именно этим, а также созданием пространства для маневра на переговорах, обусловлена позиция Вашингтона": "США безусловно будут пытаться достичь компромиссов с Россией и союзниками по ряду вопросов, но в целом значительная результативность будущего женевского саммита президентов США и России остается маловероятной".

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