Василь Малюк більше не очолює Службу безпеки України – Володимир Зеленський призначив нового тимчасового очільника Служби безпеки України. Заради цього президент фактично змінив процедуру призначення виконувача обов'язків голови СБУ.

Чи ця зміна послаблює спецслужбу або ж, навпаки, відкриває нові перспективи? Щоб зрозуміти це, ми поговорили з народними депутатами та представниками Служби безпеки.