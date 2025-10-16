О том, что Украина имеет устойчивое намерение развивать военные возможности в космосе, стало известно в мае 2025 года. Тогда на полях масштабного форума Space for Ukraine в Киеве было провозглашено три приоритетаспутниковая связь, космическая разведка и система раннего оповещения о ракетной опасности. Для этого в структуре ВСУ должны быть созданы современные Космические силы. Дедлайн – конец 2025 года.

Сегодня свои космические командования есть даже у таких вроде бы далеких от космоса стран, как Перу, Египет и Азербайджан. Без овладения этим доменом войны невозможно себе представить непрерывную разведку и своевременное выявление вражеских средств, – не только во время атаки, но и во время ее подготовки, – эффективное противодействие ракетам противника или высокоточное наведение собственных ракет. Это щит и меч современного государства.

Да, это очень дорого. Оценки колеблются в пределах $6-8 млрд в течение как минимум пяти лет. Но Украина могла бы рассчитывать на поддержку со стороны именно Европы, которая почти безнадежно отстала от США и Китая. Адекватны ли вызовам такие расходы?