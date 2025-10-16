Про те, що Україна має сталий намір розбудовувати військові спроможності у космосі, стало відомо у травні 2025 року. Тоді на полях масштабного форуму Space for Ukraine у Києві було проголошено три пріоритети: супутниковий зв’язок, космічна розвідка та система раннього оповіщення про ракетну небезпеку. Для цього у структурі ЗСУ мають бути створені сучасні Космічні сили. Дедлайн – кінець 2025 року.

Сьогодні свої космічні командування є навіть у таких ніби далеких від космосу країн, як Перу, Єгипет та Азербайджан. Без опанування цього домену війни неможливо собі уявити безперервну розвідку та своєчасне виявлення ворожих засобів, – не тільки під час атаки, а й під час її підготовки, – ефективну протидію ракетам противника чи високоточне наведення власних ракет. Це щит і меч сучасної держави.

Так, це дуже дорого. Оцінки коливаються у межах $6-8 млрд упродовж щонайменше п'яти років. Але Україна могла б розраховувати на підтримку з боку саме Європи, яка майже безнадійно відстала від США та Китаю. Чи адекватні викликам такі витрати?