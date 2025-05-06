Украинская нация борется за каждую пядь своей земли, морское пространство, подземные и подводные ресурсы, а вот до космоса не дотягивается. Но именно там находится гигантский, почти неисчерпаемый потенциал для обеспечения обороноспособности.

Наращивание силы в космосе может привести к мощным технологическим преимуществам – в разведке, передаче данных и поражении противника. К тому же РФ из-за международных санкций теряет привлекательность для иностранных инвесторов. В то время как Украина, наоборот, все больше привлекает внимание мировых игроков, в том числе и в космической сфере.

Очевидно, поэтому в 2025 году Минобороны Украины системно взялось за космическое пространство. Среди прочего, объявило о создании в военном ведомстве управления космической политики, которое объединит государственные и частные компании, а также ученых в области космических технологий – в интересах развития космического сегмента в ВСУ.

Как случилось, что у Украины из восьми космических аппаратов перед вторжением России остался только один? И какой у нас есть потенциал в развитии военного космоса?