Обновлено: Поздно вечером 14 мая Путин объявил состав делегации, которая отправится в Стамбул. Преимущественно это его помощники и заместители – вот список.

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15 мая в Турции президент Владимир Зеленский будет ждать встречи с российским главой Владимиром Путиным, – как настаивают США.

Перейти к прямым переговорам "без предварительных условий в Стамбуле" предложил, собственно, сам Путин. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться. Зеленский ответил, что готов встретиться с российским диктатором в Анкаре, где будет говорить с Реджепом Эрдоганом, но может прилететь с ним и в Стамбул.

Официально Москва до сих пор не назвала состава делегации, которая поедет на переговоры.

Киев и Москва сейчас больше соревнуются за внимание президента США Дональда Трампа, чем за поиски пути к миру, говорит LIGA.net аналитик Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Готовность Зеленского к встрече должна убедить Трампа, что Киев хочет мира, а Москва его водит за нос, добавляет LIGA.net экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

От того, какие выводы Трамп сделает из этой встречи (на каком уровне она бы не состоялась), в значительной степени будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Что может повлиять на встречу в Стамбуле и какие сценарии наиболее вероятны после нее?