Оновлено: Пізно ввечері 14 травня Путін оголосив склад делегації, яка вирушить до Стамбула. Переважно це його помічники та заступники – ось список.

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15 травня у Туреччині президент Володимир Зеленський чекатиме на зустріч із російським очільником Володимиром Путіним, – як наполягають США.

Перейти до прямих переговорів "без попередніх умов у Стамбулі" запропонував, власне, сам Путін. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися. Зеленський відповів, що готовий зустрітися із російським диктатором в Анкарі, де говоритиме з Реджепом Ердоганом, але може прилетіти з ним і в Стамбул.

Офіційно Москва досі не назвала склад делегації, яка поїде на переговори.

Київ і Москва наразі більше змагаються за увагу президента США Дональда Трампа, ніж за пошук шляху до миру, каже LIGA.net аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

Готовність Зеленського до зустрічі мала б переконати Трампа, що Київ хоче миру, а Москва його водить за ніс, додає LIGA.net ексглава МЗС України Володимир Огризко.

Від того, які висновки Трамп зробить із цієї зустрічі (на якому рівні вона б не відбулась), значною мірою буде залежати подальший розвиток подій.

Що можете вплинути на зустріч у Стамбулі та які сценарії найбільш вірогідні після неї?