Шеврон в Вооруженных Силах Украины – это то, что помогает военным ощущать родство и братство, говорит LIGA.net Виталий Гайдукевич, историк и координатор группы "Новое войско".

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С 2015 года в ВСУ начали обновлять идеологическую составляющую. Таким образом нарукавные знаки военных стали первым шагом к тому, что избавиться от "совка" в украинской армии.

Главная задача нарукавного знака – отличить своего от чужого, объясняют военные. Вторая важная функция – показать принадлежность к роду или виду войск, подразделению, воинской части. Или показать, что у человека есть боевой опыт. У 47 ОМБр есть шевроны для новобранцев и прошедших первый бой, говорит LIGA.net старший сержант бригады Андрей Павлычко.

Иногда шеврон – просто возможность посмеяться над собой или побратимами. Один из таких – "Нема ворога страшніше, ніж командир довб**об" – даже попал на обложку британского журнала.

Зачем нужны нарукавные знаки, как и где их правильно размещать и почему не стоит срывать с побратимов: разбор LIGA.net.

Сломать советскую традицию в ВСУ. Как в армию вернулись трезубы

Украинская военная айдентика к началу войны на востоке Украины тесно связана с Советским Союзом, рассказывает LIGA.net координатор группы "Новое войско" Виталий Гайдукевич. В эту группу объединились историки и дизайнеры, которые с 2015 года начали разрабатывать новый украинский "военный бренд".

В основе новых нарукавных знаков видов и родов войск ВСУ лежит трезубец. Это одно из главных новшеств, говорит Гайдукевич.

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"У ВСУ не было собственной милитарной традиции, наследственность вели от советской армии, – рассказывает он. – Это нужно было изменить".

Реформаторы обратились к нарукавному трезубцу, который был популярен во время национально-освободительной борьбы прошлого века. Такой был зафиксирован у Симона Петлюры на одной из фотографий. Этот трезубец адаптировали к современным условиям.

Справка ВСУ состоят из трех видов войск – сухопутные, воздушные и военно-морские. Для каждого существует отдельный нарукавный знак.



Роды войск могут находиться в составе видов либо существовать раздельно. К примеру, Десантно-штурмовые войска и Силы спецопераций – отдельные роды войск. Отдельно существуют Силы логистики, поддержки, Медицинские силы. ВСУ состоят из трех видов войск – сухопутные, воздушные и военно-морские. Для каждого существует отдельный нарукавный знак.Роды войск могут находиться в составе видов либо существовать раздельно. К примеру, Десантно-штурмовые войска и Силы спецопераций – отдельные роды войск. Отдельно существуют Силы логистики, поддержки, Медицинские силы.

Нарукавные знаки для обозначения видов и родов войск отличаются своей формой и цветом. У Сухопутных сил – форма щита, у Воздушных – треугольника, у Военно-морских – круг.

Нарукавные знаки ВСУ (иллюстрация: LIGA.net/Дарина Дмитренко)

Цвета могут изменяться в соответствии с родом войск. Например, у танкиста будет черный щит с гербом, а у зенитчика из Воздушных сил – синий треугольник с красным гербом.

ССО и ДШВ имеют специфические формы шевронов и цвета: черный – у Сил спецопераций и марун – у десанта.

Нарукавные знаки Вооруженных Сил Украины (иллюстрация: LIGA.net/Дарина Дмитренко)

Регулируется и размещение знаков в форме военнослужащего. Тот, что о принадлежности к роду или виду войск, – на правой руке. Нарукавный знак воинской части крепится на левой.

Самое главное изменение после 2015-го в том, что ВСУ берут свою символику от короткого, сложного, но все же независимого периода истории, а не Советского Союза, отмечает Гайдукевич.

"10 лет войны показали, что мы попали в десяточку, – продолжает он. – Эта идея прижилась и дальше живет своей жизнью".

Дальше бригады уже сами начали "копать поглубже" в историю и брать идеи своих шевронов оттуда. Или создавать собственную новую айдентику.

"Медоеда нужно заслужить в бою". Как получают шевроны бригады

Шеврон нужен в первую очередь для того, чтобы на поле боя различать военного из своего подразделения и смежных, объясняет старший сержант 47-й бригады Андрей "Бендер" Павлычко.

Но не менее важно, что это – символ, который должен вести вперед.

На эмблеме его 47-й бригады изображен "драконоконь", рассказывает военный. По форме это – шахматная фигура, но с зубастой головой. В бригаде несколько его видов.

"У нас есть безрогие и рогатые шевроны (по два рога от каждой стороны основы фигуры. – Ред.). Рогатые дают сержантам или военнослужащим, проявившим себя в бою", – говорит военный.

Шевроны 47-й бригады (фото: Андрей Павлычко)

Не во всех бригадах есть боевые шевроны, которые выдают после первого боя. Но когда новые люди приходят в подразделение, должны понимать, что их объединяет, объясняет Виталий Гайдукевич: "Эмблема – это то, что помогает людям чувствовать родство и братство".

Шевроны бригад имеют разные формы и символы. Могут быть связаны с регионом, где военные базируются, или иметь яркий символ. У 1-й танковой бригады – конь в броне на черном щите, а у 3-й танковой – голова рыцаря в доспехах на том же фоне.

У авиационных бригад популярно изображение сокола: на синем треугольнике или щите. У морской пехоты – щиты с сочетанием синего и голубого цвета и изображениями мифических животных или мечей.

У ДШВ на шевроне будет цвет марун. А у ССО – серый волк. Морской конек с мечом Святослава Храброго – у 73-го центра.

Свой шеврон может иметь не только бригада, но и батальон, который меньше по численности, и даже рота – еще меньшее подразделение.

Андрей Павлычко из 47-й бригады рассказывает, что на свой ротный шеврон взяли медоеда: "Это такое хищное животное, которое всегда вступает в бой с сильным противником и выходит победителем".

Дизайн разработали павший побратим Остап с позывным Макар и его жена. Животное символизирует характер и силу.

"Это о том, чтобы драться до конца. Такими мы воспитываем новобранцев. Говорим им: Медоеда надо заслужить в бою", – уточняет Павлычко.

Идеология – это не менее важная часть того, что представляет шеврон, добавляет военный. Но иногда нашивка – это исключительно развлечение.

Это память. Почему собирают модные шевроны и на что их меняют

Способ выразить свой характер, пошутить или выделить себя среди побратимов – это тоже о шевронах. Они не утверждены официально, но "указывают, что ты свой", говорят LIGA.net военные. Такие шевроны часто носят на плитоносках, шлеме или рюкзаках.

Один из таких шуточных шевронов даже попал на обложку британского журнала Evening Standard. Журналисты писали о двух годах большой войны – и на первую страницу выбрали фото военного, выходящего из блиндажа. На его плитоноске налеплен шеврон с надписью: "Нема ворога страшніше, ніж командир довб**об".

Есть разновидность модных шевронов, объясняют военные. За некоторыми из них приходится стоять в очереди. Так говорят, в частности, о патчах (другое название изображения, которое лепят на велкро. – Ред.) от сообщества PSD. Компания выпускает шевроны нечасто. Поэтому за обновлениями следят и заказывают сразу, как только они появляются, говорит водитель медицинского батальона "Госпитальеры" с позывным Кенни.

"Сначала покупал, потому что знал, что деньги за шевроны идут на поддержку сообщества или подразделения, – говорит Кенни LIGA.net. – А потом начал коллекционировать. Нравится, что там изображают города, где проходили боевые действия, какие-то локации. Например, Крымский мост".

Коллекция шевронов (фото: госпитальер Кенни)

Это память о войне, отмечает доброволец: "Когда-то сможем показывать детям и внукам, передавать историю о войне".

Медики 67-й бригады создали собственный шеврон только для своих. "Хотели выделяться", – говорит медик с позывным Марио.

Это шеврон с египетским богом Анубисом для мужчин и с Санта Муэрте для девушек, объясняет военный: "Анибус считается проводником душ в иной мир, а Святую смерть в Мексике почитают как приносящую удачу. Считается, что все перед ней равны".

Иногда шевроны привязывают к местности. Например, "Бойся Бога и пацанов с Кривого Рога". Некоторые делают шевроны со своим позывным.

Одна из боевых медиков рассказывает, что у нее был такой. Обменяла его на хирургический иглодержатель у хирурга на стабилизационном пункте Донецкой области. "Это память о том, где ты была и кто был рядом, – рассказывает девушка. – Кто-то забирает артиллерийские гильзы, например. А у меня что-то личное, что держал человек".

Не стоит срывать без предупреждения нарукавные знаки и шевроны с побратимов, отмечают военные: "Это могут воспринимать неправильно, особенно "старички", которые были задолго до вас". Если же какой-нибудь чужой патч понравился, нужно попросить или обменять.

Шевронами, обозначающими виды и роды войск, принадлежность к бригаде, обычно "не разбрасываются" на подарок. А дополнительные – напротив, могут быть обменным фондом. Обычно на другие шевроны.