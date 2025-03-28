Третьи сутки на фронте фиксируют более 200 боевых столкновений. Если в начале марта активность россиян несколько снизилась, сейчас они снова возобновили интенсивные штурмы. Особенно – на восточном фронте.

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Враг не прекращал штурмов на большинстве направлений, а наоборот лишь активизировал свои усилия, констатирует LIGA.net спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

Предпосылок к ощутимому уменьшению интенсивности в ближайшее время нет, говорит LIGA.net полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский: "Противник пытается достичь максимальных территориальных завоеваний. Хотя сейчас у него нет таких сил, которые он имел в начале осенне-зимней кампании".

При этом, несмотря на активизацию врага, перспективы для Сил обороны начинают выглядеть все лучше, уточняет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк: "Ведь противник потерял то, чем он грыз нашу оборону".

Объясняем, как изменилась ситуация на фронте и чего ждать в ближайшее время.

Около тысячи боев еженедельно. Что происходит на Восточном фронте

Во второй половине марта количество боестолкновений на Восточном фронте остается примерно на одном уровне – около тысячи еженедельно, говорит LIGA.net спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

Россияне продолжают попытки штурмовать позиции украинских защитников, несмотря на то, что уровень вражеских потерь – и техники, и личного состава – остается стабильно высоким, говорит спикер: "Поэтому делать вывод, что россияне полностью выдохлись, несколько преждевременно".

"Ежедневно наши защитники уничтожают по несколько единиц идущей на штурмы бронетехники. На днях главнокомандующий сообщил, что благодаря слаженной боевой работе наших защитников с начала года обезврежены 748 танков противника. 620 из них уничтожили в зоне ответственности ОСГВ "Хортица", – перечисляет он.

К тому же, как напомнил Волошин, 23 марта стало рекордным днем по потерям российской артиллерии – сразу 104 системы за день.

Самыми горячими точками, согласно данным Генерального штаба, остаются Покровск и Курахово.

В районе Курахово штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью, говорит LIGA.net руководитель медиа-группы 413 ОББС "Рейд" Алексей Годзенко. Поэтому аэроразведка и ударные экипажи защитников дежурят в небе 24/7.

"Здесь и штурмы на броне, на легкой технике, квадроциклы/мотоциклы. И, конечно, тактика малых групп – в надежде, что кто-то из группы куда-то доползет и закопается", – рассказывает он.

Использовать такую тактику практически по всем направлениям россиян заставляет "жизнь и тактика противодействия избрана силами обороны", говорит Кевлюк: "У них нет выбора, потому что любое скопление людей немедленно поражается".

Годзенко подтверждает: штурмовые действия на направлении, где сейчас находится его батальон, не приносят россиянам значительных успехов из-за круглосуточной работы пилотов и титанов из пехоты.

"Кроме работы непосредственно по переднему краю, наши казаки работают и на десятки километров вглубь, выбивая вражеские ПВО, РЭБ и САУ. В частности, на днях была уничтожена редкая корейская М-1978 "Коксан", – говорит он.

Что происходит на Купянско-Лиманском и Северском направлениях

Из-за такой таракановой тактики россияне несут огромные потери, говорит Грабский. Однако они считают ее эффективной – она дает определенные результаты, позволяет беречь технику и истощает украинских защитников.

"Бронетехника для нас является наиболее конкретной для попадания целью и уничтожается первой. Но пехота, которая оттуда высыпается, требует много сил, чтобы зачистить от нее направление, – подтверждает LIGA.net офицер бригады Нацгвардии "Рубеж" Максим Таран. – Наши бойцы отбивают все эти атаки, но, конечно, это и истощает, и дается высокой ценой. Потому что потери у нас есть тоже".

На Купянско-Лиманском и Северском направлениях, где работает подразделение, за последний месяц атаки врага также усилились. Это касается и атак дронами, но в первую очередь – меняется тактика их штурмов. Оккупанты стали применять для этого больше личного состава и комбинировать разные средства.

"Под прикрытием обстрелов из минометов и сбросов дронов, это могут быть и атаки с использованием бронетехники, и мотоциклов, и пешим ходом", – объясняет он.

Иногда россияне сразу применяют все эти варианты, чтобы отвлечь внимание на одно направление, когда другая часть их пехоты пытается зайти через фланги в тыл украинских позиций.

Враг учится на ошибках и каждый раз пытается что-то менять под конкретные условия отрезка, когда предыдущий штурм не получился. Если оккупанты видят, что на этом направлении украинские дронщики очень быстро останавливают еще в пути их бронетехнику – они усиливают применение дронов и охотятся на наших операторов. Если у них не получаются массированные штурмы – в следующий раз применяют разные маленькие группки.

"Делают все, чтобы мы не привыкли к одной тактике и был эффект неожиданности, который раз в десяток раз, возможно, и совпадет со слабым местом в обороне", – говорит Таран.

Что дальше

То, что сейчас происходит на восточном фронте, – это попытка любой ценой захватить Донецкую область, говорит Кевлюк.

Политическая ситуация закладывает фундамент для того, чтобы по итогам войны стороны получили то, что они смогли захватить. "Россия, которая имеет большую задачу уничтожить Украину как явление, выполняет задачу малую – захватить по крайней мере четыре области, которые им очень нравятся, и удержать Крым, – говорит он. – У них это получается не слишком хорошо. Ну, кроме Крыма".

Таран ожидает, что в следующем месяце будет только нарастание атак. "Их будет больше, и враг будет применять еще больше сил. А с "зеленкой" нам будет труднее отслеживать их", – предупреждает гвардиец.

"Наши бойцы реально проявляют на каждом шагу не только высокий профессионализм, но и героизм, потому что нагрузка невероятная. И несмотря на это, линия обороны на наших отрезках держится годами. Это заслуживает большого уважения и поддержки", – отмечает он.

Несмотря на сложность обстановки, сейчас перспективы для сил обороны начинают выглядеть все лучше, уверяет LIGA.net Кевлюк.

Потому что, по его словам, противник потерял то, чем он грыз украинскую оборону. В том числе благодаря операциям в Курской и Белгородской областях, куда россияне начали перебрасывать боеспособные резервы.

"В их подразделениях штурмовой пехоты фактически не осталось обученных людей", – говорит Кевлюк.

Формально мотострелковая бригада стандартного состава – до 4000 бойцов. Из них где-то 600-700 пехотинцев, напоминает он.

"Если они потеряны, остаются танкисты, артиллеристы, связисты, ПВОшники, повара, логисты, бог знает кто, оркестр и киномеханик, – перечисляет аналитик. – Бригада не разгромлена, но выполнять задачи по назначению физически некому. Вопрос: кто будет там продолжать эффективное наступление до границы Донецкой области?".

Однако предпосылок для уменьшения интенсивности атак со стороны россиян пока нет, убежден Грабский: "Пока у них будут силы, они будут пытаться лезть вперед. Поэтому наша задача – стратегическая оборона и изматывание противника – остается неизменной".