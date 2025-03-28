Третю добу поспіль на фронті фіксують понад 200 бойових зіткнень. Якщо на початку березня активність росіян дещо зменшилась, зараз вони знову відновили інтенсивні штурми. Особливо – на східному фронті.

Ворог не припиняв штурмів на більшості напрямків, а, навпаки, лише активізував свої зусилля, констатує LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Передумов до відчутного зменшення інтенсивності найближчим часом немає, каже LIGA.net полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський: "Противник намагається досягти максимальних територіальних здобутків. Хоча зараз у нього немає таких сил, які він мав на початку осінньо-зимової кампанії".

Водночас, попри активізацію ворога, перспективи для Сил оборони починають виглядати все краще, уточнює LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк: "Бо противник втратив те, чим він гриз нашу оборону".

Пояснюємо, як змінилась ситуація на фронті та чого очікувати найближчим часом.

Близько тисячі боїв щотижня. Що відбувається на Східному фронті

У другій половині березня кількість боєзіткнень на Східному фронті лишається приблизно на одному рівні – близько тисячі щотижня, каже LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Росіяни продовжують намагання штурмувати позиції українських захисників, попри те, що рівень ворожих втрат – і техніки, і особового складу – лишається стабільно високим, каже речник: "Тому робити висновок, що росіяни повністю видохлись, дещо передчасно".

"Щодня наші захисники знищують по кілька одиниць бронетехніки, яка йде на штурми. Днями головнокомандувач повідомив, що завдяки злагодженій бойовій роботі наших захисників від початку року знешкоджені 748 танків противника. 620 із них знищили в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", – перераховує він.

До того ж, як нагадав Волошин, 23 березня стало рекордним днем із втраченої росіянами артилерії – одразу 104 системи за день.

Найгарячішими точками, згідно із даними Генерального штабу, залишаються Покровськ і Курахове.

В районі Курахового штурми не припиняються ані вдень, ані вночі, каже LIGA.net керівник медіагрупа 413 ОББС "Рейд" Олексій Годзенко. Тому аеророзвідка та ударні екіпажі захисників чергують у небі 24/7.

"Тут і штурми на броні, на легкій техніці, квадроцикли/мотоцикли. І, звісно, тактика малих груп – в надії, що хтось із тієї групи кудись доповзе і закопається", – розповідає він.

Використовувати таку тактику практично на всіх напрямках росіян змушує "життя і тактика протидії, обрана силами оборони", каже Кевлюк: "У них немає вибору, бо будь-яке скупчення людей негайно уражається".

Годзенко підтверджує: штурмові дії на напрямку, де зараз перебуває його батальйон, не приносять росіянам значних успіхів через цілодобову роботу пілотів і титанів із піхоти.

"Окрім роботи безпосередньо по передньому краю, наші козаки працюють і на десятки кілометрів вглиб, вибиваючи ворожі ППО, РЕБи та САУ. Зокрема, днями було знищено рідкісну корейську М-1978 "Коксан", – каже він.

Що відбувається на Купʼянсько-Лиманському і Сіверському напрямках

Через таку тарганячу тактику росіяни зазнають величезних втрат, каже Грабський. Однак вони вважають її ефективною – вона приносить певні результати, дозволяє берегти техніку та виснажує українських захисників.

"Бронетехніка для нас є найбільш конкретною для влучання ціллю й знищується першою. Але піхота, яка звідти висипається, вимагає багато сил, щоб зачистити від неї напрямок, – підтверджує LIGA.net офіцер бригади Нацгвардії "Рубіж" Максим Таран. – Наші бійці відбивають всі ці атаки, але, звичайно, це і виснажує, і має високу ціну. Бо втрати ми маємо теж".

На Купʼянсько-Лиманському і Сіверському напрямках, де працює підрозділ, за останній місяць атаки ворога також посилилися. Це стосується й атак дронами, але в першу чергу — змінюється тактика їх штурмів. Окупанти стали застосовувати для цього більше особового складу і комбінувати різні засоби.

"Під прикриттям обстрілів із мінометів і скидів дронів, це можуть бути і атаки з використанням бронетехніки, і мотоциклів, і пішим ходом", – пояснює він.

Іноді росіяни одразу застосовують усі ці варіанти, щоб відволікти увагу на один напрямок, коли інша частина їхньої піхоти намагається зайти через фланги у тил українських позицій.

Ворог вчиться на помилках і щоразу намагається щось змінювати під конкретні умови відтинку, коли попередній штурм не вийшов. Якщо окупанти бачать, що на цьому напрямку українські дронники дуже швидко зупиняють ще в дорозі їхню бронетехніку – вони посилюють застосування дронів і полюють на наших операторів. Якщо в них не виходять масовані штурми – наступного разу застосовують різні маленькі групки.

"Роблять усе, щоб ми не звикли до однієї тактики і був ефект несподіванки, який раз на десяток разів, можливо, і співпаде зі слабким місцем в обороні", – каже Таран.

Що далі

Те, що зараз відбувається на східному фронті, – це спроба за будь-яку ціну захопити Донецьку область, каже Кевлюк.

Політична ситуація закладає підвалини для того, щоб за підсумками війни сторони отримали те, що вони змогли захопити. "Росія, яка має велику задачу знищити Україну як явище, виконує задачу малу – захопити принаймні чотири області, які їм дуже подобаються, і утримати Крим, – каже він. – У них це виходить не надто добре. Ну, окрім Криму".

Таран очікує, що наступного місяця буде лиш наростання атак. "Їх буде більше, і ворог застосовуватиме ще більше сил. А із "зеленкою" нам буде важче відслідковувати їх", – попереджає гвардієць.

"Наші бійці реально проявляють на кожному кроці не лише високий професіоналізм, а й героїзм, бо навантаження неймовірне. І незважаючи на це, лінія оборони на наших відтинках тримається роками. Це заслуговує великої поваги і підтримки", – наголошує він.

Попри складність обстановки, зараз перспективи для Сил оборони починають виглядати все краще, запевняє LIGA.net Кевлюк.

Бо, за його словами, противник втратив те, чим він гриз українську оборону. Зокрема – завдяки операціям у Курській та Бєлгородській областях, куди росіяни почали перекидати боєздатні резерви.

"В їхніх підрозділах штурмової піхоти фактично не залишилося навчених людей", – каже Кевлюк.

Формально мотострілецька бригада стандартного складу – до 4000 бійців. З них десь 600-700 піхотинців, нагадує він.

"Якщо вони втрачені, лишаються танкісти, артилеристи, зв'язківці, ППОшники, кухарі, логісти, бозна-хто, оркестр і кіномеханік, – перераховує аналітик. – Бригада не розгромлена, але виконувати завдання за призначенням фізично немає кому. Питання: хто буде там продовжувати ефективний наступ до кордону Донецької області?".

Однак передумов для зменшення інтенсивності атак зі сторони росіян поки що немає, переконаний Грабський: "Допоки у них будуть сили, вони будуть намагатися лізти вперед. Тому наша задача – стратегічна оборона і вимотування противника – залишається незмінною".