Бой на Вокзальной. Как защитники Бучи сломали план Путина на Киев за 3 дня: реконструкция

Колонна уничтоженной российской техники тянулась на сотни метров по узкой улице с разбитыми домами и истерзанными деревьями. Такой Вокзальную в Буче мир увидел после тяжелых боев 27 февраля 2022 года.

Вся эта российская техника ехала убивать людей в Киеве. Но защитники Бучи, некоторые из которых даже не имели военного опыта и тяжелого оружия, вступили в бой и сломали планы Кремля на "Киев за три дня".

Собрать информацию об этом бое оказалось непросто. Найти защитников города, подтвердить их участие в бою и воспроизвести ход событий LIGA.net помогли и в Бучанском городском совете, и в штабе Бучанского ДФТГ. Отдельные детали помогли установить офицеры, в начале полномасштабного вторжения России работавшие в штабе обороны Киева.

Мы также обратились к нескольким высшим офицерам Генштаба ВСУ с просьбой оценить нашу реконструкцию боя на Вокзальной. По их словам, "вполне вероятно, что события разворачивались именно так".

С чего начиналась война для Бучи и как прошло сражение, которое переломило ход боевых действий вокруг столицы, LIGA.net рассказали его участники.

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24 ФЕВРАЛЯ. ДЕСАНТ НА ГОСТОМЕЛЬ

Силы для штурма Киева в районе Бучи и Гостомеля россияне начали стягивать с первых часов полномасштабного вторжения. Полковник в отставке Петр Мазин, руководивший штабом обороны Бучи с направления Гостомеля, утверждает: сообщения о первых высадках российского десанта начал получать чуть ли не сразу после полуночи.

"24 февраля около часа ночи мне начали звонить и сообщать, что на поле между Гостомелем и Бучей высаживаются из вертолетов какие-то непонятные военные", – рассказывает Мазин LIGA.net

Тогда в это "не очень поверили", но ближе к 6:00 выехали в Гостомель проверить. "Там высаживался десант. Это была прелюдия", – говорит он.

Через час уже шли бои за Гостомельский аэропорт, а около 10:00 началась высадка массового десанта. Двое суток Гостомель обороняли бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники. "Я видел, как в аэропорт в помощь защитникам местные жители шли с охотничьими ружьями, топорами и дубинками. Десант выбивали, кто чем мог", – добавляет Мазин.

Тем временем бучанцы готовились защищать свой город. Бучу определили серой зоной. Линия обороны Киева строилась по реке Ирпень. Государственные органы, включая военкомат, выехали в Белогородку.

Организовывать оборону города жителям пришлось самостоятельно. Свои усилия по защите добровольцы объединяли вокруг местных профессиональных отставных военных и ветеранов войны в Донбассе с боевым опытом.

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25-26 ФЕВРАЛЯ. В ОЖИДАНИИ ШТУРМА

Первые три дня защитники в основном были сосредоточены на патрулировании, фортификации города и поиске оружия, рассказывает LIGA.net глава Бучанской варты Богдан Яворский. Оружия было критически мало. Полковник в отставке Андрей Дзюба вспоминает в разговоре с LIGA.net: в военкомате перед отъездом выдали несколько автоматов роте охраны – и все.

Только пять единиц стрелкового оружия удалось получить в горсовете Бучи, вспоминает Мазин. Остальные добывали где только могли.

25 февраля, когда украинские войска отходили от Гостомельского аэропорта, на въезде в Бучу вражеский бомбардировщик расстрелял колонну одной из бригад ДШВ. "Мы помогали забирать раненых и погибших, – добавляет он. – Там тоже взяли несколько единиц стрелкового оружия и гранатомет. Кроме того, были гранаты, несколько пулеметов и автоматы".

"Всего стрелкового оружия было около 20 единиц. Остальные – люди приходили со своим, с охотничьим оружием", – говорит Мазин.

Информацию о передвижении россиян защитники получали и от обильно разбросанных наблюдательных постов, и от местных жителей. "У нас везде были разведчики, – рассказывает Мазин. – Они сообщали ситуацию, мы ее передавали в Генеральный штаб и на 72-ю бригаду".

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26 февраля россияне взяли под контроль Гостомельский аэропорт. Через Чернобыль за это время зашло большое количество тяжелой техники, которая скопилась в районе села Блиставица на границе с Бучей. Защитники ожидали, что на город она выдвинется еще вечером 26 февраля, колонна была уже полностью сформирована. Но россияне отложили начало штурма.

25 и 26 февраля защитники дважды пытались взорвать мост через реку Рокач между Гостомелем и Бучей. Это был единственный мост, через который колонна могла пройти в город – все остальные вокруг уже были взорваны.

Не получилось – взрывчатки закладывали мало и не там, где нужно.

"Мост мощный, построенный для завоза грузов в аэропорт. Мы заложили где-то 150 кг взрывчатки. Я потом консультировался со специалистами, для подрыва такого моста нужно полтонны", – вспоминает Мазин.

Защитники пытались вызвать артиллерию, чтобы этот мост был разбит. "Но нам ответили, что туда запрещено стрелять – близко жилые дома, могут пострадать люди, – говорит руководитель штаба обороны Бучи. – Это оркам безразлично, куда и чем стрелять, мы пытались сохранить людей".

В конце концов именно по этому мосту на следующий день россияне и зашли в Бучу.

27 ФЕВРАЛЯ. БОЙ ВОЗЛЕ NOVUS

В 6:40 Мазин получил от наблюдателей информацию, что российская колонна начала движение. По их данным, шло до 150 машин.

"БМП, танки, грузовики, бензовозы и понтоны. На въезде в Бучу колонна разделилась. Часть, около 100 машин, пошла налево по улице Институтская. Видимо, планировали заходить в Киев через Гостомель и Пущу Водицу. Но там они не прошли, вернулись потом назад. Где-то до 50 машин пошли прямо по улице Вокзальной. На перекрестке Вокзальной и Нового шоссе мы их встретили", – вспоминает Мазин.

В тот момент глава Бучанской варты Богдан Яворский возле штаба своей организации готовился с группой добровольцев ехать за город, – помешать высадке десанта. Чтобы сбивать российские вертолеты К-52? они весь предыдущий день учились работать с ПЗРК "Игла".

В этой группе было около 20 человек. Они еще не все были знакомы друг с другом. Не все даже были бучанцами. Ветеран Василий Щербаков, например, за день до того приехал поддержать побратимов, с которыми вместе воевал в 25-м батальоне – понимал, что в Буче будет тяжело.

Подавляющее большинство этих защитников не имело ни одного боевого опыта. На всю группу – два профессиональных военнослужащих, пять ветеранов АТО и один полицейский. Остальные – гражданские, которые и оружия толком не имели. Но как только стало известно о движении колонны, все они согласились дать бой.

"У нас были автоматы, один гранатомет, несколько "Мух" – РПГ-22, один гранатомет РПГ-7 и заряды к нему. План засады быстро набрасывали на словах: "Ты – туда, ты – туда, кто без оружия – берите коктейли, будете там за забором". Это заняло минут десять", – рассказывает Яворский.

Маленькими группами защитники рассредоточились вокруг перекрестка у супермаркета Novus. Сверхзадач перед собой не ставили, силы противника значительно превосходили. Планировали задержать российскую колонну, нанести поражение – сколько получится, и отступить.

Около 7:10 российская колонна вошла в город. По дороге россияне расстреляли водонапорную башню. Защитники города, которые ждали их возле Novus, говорят: оккупанты ехали как на параде, десантники сидели на машинах сверху и, что больше всего их поразило, пели песни.

Яворский вспоминает, что первая машина пролетела на большой скорости мимо перекрестка. Третью или четвертую подбил гранатометчик. Для него засаду выбрали спонтанно, но очень удачно. Он стрелял из-под постамента памятника воинам-интернационалистам. Именно поэтому потом мир увидел кадры, как россияне обстреливают БРДМ-2 на постаменте.

"Россияне стреляли по памятнику не потому, что идиоты, а потому что видели – оттуда пошел выстрел. Там было нормальное место, откуда можно было выстрелить и безопасно отойти, – объясняет Яворский. – После того, как гранатометчик уже ушел, их машины, проезжая, стреляли по памятнику".

Колонна остановилась. По ней открыли огонь.

"Машины, которые были внутри колонны, наши ребята забросали бутылками с зажигательной смесью из-за забора, одна БМП загорелась. Это была группа из четырех человек. У них, кроме этих бутылок, другого оружия не было. Их начали обстреливать. Один из той группы был ранен в ногу. Мы с другой стороны улицы стрельбой отвлекли огонь на себя. Благодаря этому нашим ребятам удалось уйти", – рассказывает Мазин.

Дальнейшее сражение длилось минут 15, и это были страшные минуты. Яворский списывает отсутствие потерь на их фланге на "лютый фарт".

После поджога коктейлями россияне выстроились в боевой порядок и ударили по защитникам города из всего, что имели. Яворский говорит, что стреляли и из автоматов, и из пулеметов калибром 12.7 мм, и из 30-мм пушки БМП.

Уже потом защитники города отмечали, что каждый из участников боя буквально видел, как мимо в разные стороны пролетают пули.

"У меня были такие как ступеньки с перилами-стоечками. У них профиль – несколько сантиметров. Там было два прихода пусков БМП. На ступеньках перила, как мы потом смотрели, все посечены были. Я не знаю, как мы там живыми остались. Мы отошли. Мы были на легковом авто, и два БТР за нами гнались вплоть до Стоянки", – говорит Щербаков LIGA.net.

Пользуясь отступлением защитников, россияне танком отодвинули подбитую БМП с дороги, прыгнули на машины и уехали в сторону Ирпеня.

"Особой задачи ввязываться в затяжные бои у них не было. При желании они могли нас всех перебить. Их было очень много. Они были лучше вооружены. Как я впоследствии анализировал, их задачей было прорваться в Киев, и они выполняли свою задачу", – рассказывает Мазин.

27 ФЕВРАЛЯ. БОЙ НА ТЦ "ЖИРАФ"

После Novus в сторону Ирпени россияне ехали медленнее и осторожнее. На ж/д переезде, рассказывает Дзюба, их поджидала еще одна засада. Говорит: из-за сбоя в картах другого маршрута в Киев россияне не видели.

"У них карты не показывали другие заезды, только через этот переезд на Вокзальной, через Ирпень. Так что там на переезде мы быстренько их забросали чем могли, и отступили", – рассказывает он.

Остаток дороги на Ирпень оккупанты двигались уже в боевом порядке.

"Они доехали до переезда, и по этой прямой, которая идет на "Жираф", на Ирпень двигались уже абсолютно по-боевому, с разведкой и зачисткой. Кто шел, кто ехал – сразу расстреливали", – говорит Яворский.

Вебкамера в одном из домов на Вокзальной на отрезке между железнодорожным переездом и ТЦ "Жираф" зафиксировала: на этой части улицы колонна появилась в 7:54. В 8:33 движение техники мимо камеры прекратилось.

За это время группа Яворского двумя авто отошла к ТЦ "Жираф" на границе Ирпеня и Бучи, к обустроенным позициям украинских защитников. Дзюба тоже был на этих позициях и говорит: там работали уже не только местные добровольцы, но и бойцы Нацгвардии, ВСУ, десантуры и с 8-го полка спецназа.

Бой на торговом центре "Жираф" начался ближе к 9 утра. Первые же российские машины накрыли из гранатомета.

"Когда идет такая колонна, нужно хорошо подумать, где и как ее трогать. Вокзальная – очень узкое место, где такой техникой нельзя развернуться. Накрылась первая машина, а дальше начались проблемы", – вспоминает полковник в отставке Дзюба.

Россияне пытались обходить подбитую технику и искать броды, чтобы пройти на "Жираф", но их накрывала гаубическая артиллерия. "Они начали разворачиваться, – объясняет Дзюба. – Не знали, куда двигаться... Я видел, как они переодевались в спортивные костюмы и убегали очень быстро".

Та же частная вебкамера на Вокзальной записала, что в 9:05 россияне уже отступали назад в сторону переезда.

На Вокзальной защитники Бучи еще раз коротко ударили по колонне. После которого колонну разбили комплексным поражением.

По свидетельствам участников, не желающих быть публичными, байракторы уничтожили главные машины и хвост колонны, чем заблокировали ее в местной застройке. А дальше по уже заблокированной технике ударила артиллерия.

Капитан 128-й отдельной горно-штурмовой закарпатской бригады Василий Боечко в интервью LIGA.net рассказывал, что именно его артиллерийский расчет нанес один из сокрушительных ударов по этой колонне.

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Артиллерия работала постоянно. Но работала ли она по Вокзальной – сказать сложно, считает Мазин. В тот день в Буче было очень громко. Постоянно раздавались взрывы, выстрелы, это усложняло ориентацию, где и что: "Но и после 27-го, пока мы еще несколько дней держали оборону, по нашим наводкам артиллерия работала постоянно. Они действительно молодцы".

Участники боя у Novus добавляют, что видели, как по колонне РФ отработала украинская авиация. Защитники запрашивали поддержку у разных структур. "Звонили: мы что смогли – сделали, мы их приостановили, чтобы они не шли маршем. Какой из этих запросов сработал – не знаю. Я видел, как по колонне ударила авиация", – утверждает Яворский.

"Два наших самолета. Зашли из Староконстантинова, уничтожили большую часть колонны. Не всю, несколько машин пошли на Гостомель. При возвращении назад один самолет сбили, два летчика погибли", – добавляет Мазин.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в комментарии LIGA.net объясняет: сейчас трудно подтвердить участие конкретных военнослужащих в этих первых боях в Буче. Это были дни, когда "летали все и повсюду", так что точно установить, кто и что разбил – уже практически невозможно.

ПОТЕРИ

Яворский и его группа до конца боя на "Жирафе" не добыли – у них банально закончились патроны. "Пришлось отходить, искать в этой суматохе, где перезарядиться. Нашли только в Киеве", – рассказывает он.

Уже там Яворскому сообщили, что часть колонны разбита. И что ранения получили пятеро защитников. И что в бою у Novus погиб его знакомый Владимир Ковальский.

Ковальский – ветеран еще АТО. Он потерял обе ноги в 2016 году во время боев у села Ясное. Был участником "Игр непокоренных" и бизнесменом. 24 февраля пришел в штаб Бучанской варты. Сказал, что будет защищать город. Несколько раз его отправляли домой: мол, ты уже отвоевал свое. Ковальский отвечал, что никуда не уйдет.

"Я с ним познакомился 26 февраля. Мне сказали, что он АТОшник. Я сначала обрадовался – человек с опытом, будет поддержка", – вспоминает Щербаков.

Тут кто-то сказал, что Владимир – без ног. "Я к нему подошел. Володя в ответ молча поднял штанины и показал протезы, – добавляет он. – Спрашивал его, как он собираются воевать, когда очевидно, что придется отходить в бою. Он сказал, что справится. И он действительно справлялся".

Во время боя Ковальский был старшим в своей группе из трех человек. Их позиция была ближе к Новому шоссе – там был подземный переход, где можно было удобно спрятаться и незаметно отступить через жилые кварталы. Но по какой-то причине он пошел в другую сторону по улице Шевченко, где возможности спрятаться практически не было. На этой улице россияне расстреляли его из крупнокалиберного оружия.

Почему Ковальский отклонился от схемы отхода – до сих пор выясняется. В его группе были еще двое ребят, которых участники боя больше не видели.

ЗНАЧЕНИЕ БОЯ

Уничтоженную колонну техники украинцы увидели на следующий день – несколько дней относительной тишины в Буче позволили украинским фотографам подробно ее зафиксировать. Эти снимки не только поддержали боевой дух украинцев. Они показали, насколько эффективно можно уничтожать окупантов.

По подсчетам Яворского, в результате боя на Вокзальной ликвидировали по меньшей мере 95 российских военнослужащих. "Это кроме убитых кадыровцев. Сколько их там мы выбили – не знаю, информации нет. Но там также был кто-то из приближенных к Кадырову. Потому что они очень злые были на нас и искали по всему городу", – говорит он.

Добавляет, что уже потом с побратимами анализировал: план Путина взять Киев за три дня был не таким смешным, как кажется. "С 24 по 27 февраля они накапливали силы. 27 февраля они планировали пройти через Бучу и Ирпень. Объединиться с колонной техники, которая шла со стороны Макарова. И тогда еще по проспекту Победы заходить в Киев", – говорит Яворский.

Мазин предполагает, что если бы не готовность простых бучанцев присоединиться к сопротивлению, бой на Вокзальной не дал бы такого результата. Уверен: "Если бы мы их не задержали, думаю, им удалось бы войти в столицу. Задержка позволила закончить подготовку обороны и в Ирпене, и в Киеве".

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