Если Украина падёт, Россия и её союзник из США могут получить влияние на Европу без единого выстрела, разделяя и отсекая государства одно за другим

Новая Стратегия национальной безопасности США разбудила европейских лидеров, заставив осознать конец трансатлантического альянса в его привычном виде. Тем не менее у европейцев есть средства постоять за себя – если они решат ими воспользоваться.

4 декабря администрация Трампа опубликовала новую Стратегию национальной безопасности (NSS). По сути, это было объявлением смерти Запада — того геополитического каркаса, который обеспечивал европейскую безопасность и процветание со времен Второй мировой войны.

Реакция Европы? Несколько дней почти полной тишины.

Конечно, на фоне того, что очередная инициатива президента Дональда Трампа по "миру" в Украине находится на критической стадии, европейские правительства могли убеждать себя, что им стоит прикусить язык, пытаясь вновь отговорить Трампа от быстрого "слива" страны. Однако сам этот мирный процесс слишком явно показал, как NSS будет работать на практике.

Теперь уже не может быть сомнений: интерес Трампа к этому конфликту ограничивается возможностью выйти из него с Нобелевской премией мира и выгодными бизнес-сделками с режимом Путина. Всё остальное — лишь раздражающая помеха. Также любой, кто читает NSS, не может не заметить пренебрежение Трампа к Европе — то есть к Европе как носителю либеральных демократических ценностей, закреплённых в основополагающих договорах ЕС — и его решимость навязать континенту политические изменения.

