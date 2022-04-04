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Дайджест | Жуткая бойня Путина в Буче и почему РФ не способна на долгую войну. Обзор западных медиа

Цей матеріал також доступний українською
Жуткая бойня Путина в Буче и почему РФ не способна на долгую войну. Обзор западных медиа - Фото
Россия не способна на "долгую войну" (коллаж - LIGA.net)
04.04.2022, 19:09

Обзор западных СМИ: как резня в Буче отражает тактику Путина и почему длительная война – не в интересах Москвы

Как массовая резня гражданских с самого начала была визитной карточкой Путина, а Буча, Ирпень, Гостомель стали еще одним эпизодом; почему Москва не готова к длительной войне и значит ли это, что мир на условиях Украины вполне реален.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The Guardian: Резня в Буче — привычный путинский инструмент, которым он пользовался десятилетиями

Когда шокирующие кадры из Бучи увидел весь мир, стало ясно, что российский диктатор Владимир Путин использует "пособие", которое служило ему десятилетиями, хотя и дорого стоило его армии, пишет The Guardian.

Первый пункт этого "пособия" — недооценка противника. Атака на Грозный в 1999 году была такой же неудачной, как и попытки быстро обезвредить киевское правительство после нападения 24 февраля 2022 года.

Независимо от того, высокомерие это или невозможность для ближайшего окружения Путина быть откровенным с ним, но существовала безусловная вера в превосходство вооруженных сил России над противником.

Жуткая бойня Путина в Буче и почему РФ не способна на долгую войну. Обзор западных медиа

Когда блицкрига не получилось, Москва сменила тактику и перешла к привычной тактике ковровых бомбардировок, которые, по мнению российских стратегов, должны поставить людей на колени. В 2003-м ООН называла Грозный наиболее разрушенным городом на Земле. Во время его осады погибли от 5000 до 8000 мирных жителей. Так же Россия поступила в Сирии, когда месяцами бомбила и разрушала Алеппо.

В Украине это — Буча, Чернигов, Мариуполь и Харьков. Сначала исчезли электричество, газ и вода. Далее — бомбардировки гражданских объектов и фальшивые предложения гуманитарных коридоров. Как следствие, разрушена инфраструктура, обстреляны больницы, бомбоубежища и школы.

Сломав волю к сопротивлению, Россия насаждает на завоеванных территориях своих марионеток. В Сирии у власти остался Башар Асад. В Чечне у власти — сын российского коллаборанта Ахмата Кадырова, Рамзан.

Для их постепенной легализации требовались слабость и моральное банкротство Запада, на которые Путин всегда и делал ставку.

В случае с Украиной не ясно, сможет ли тактика террора победить, пишет издание. А перегруппировка путинских сил демонстрирует отказ от первоочередного плана и попытку добиться хоть чего-то. Россияне хотят закрепиться на востоке, но это может быть непростой задачей.

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The Wall Street Journal: Украина еще не стала "стратегическим поражением" для Путина

Бойня в Буче открылась всему миру, после того как оттуда вышли войска РФ. Фильм ужасов, где безоружные гражданские лежат на улицах, застреленные в затылок. Это жуткое наследие Путина, пишет The Wall Street Journal.

Либеральные интернационалисты, считающие, что военная сила больше не играет доминирующей роли в человеческих отношениях, теперь могут самостоятельно увидеть, что их иллюзии о мире, "основанном на правилах международного порядка", можно похоронить рядом с убитыми в Буче.

Жуткая бойня Путина в Буче и почему РФ не способна на долгую войну. Обзор западных медиа

Президент Зеленский уже назвал эти события "геноцидом", и хотя это требует дополнительной проверки, случившееся в Харькове, Мариуполе и Буче точно подпадает под категорию военных преступлений.

Возникают вопросы Белому дому, пишет издание. Действительно ли он намерен сотрудничать с Кремлем для имплементации иранской сделки? И почему Россия до сих пор является членом Совета ООН по правам человека?

Организация Объединенных Наций продемонстрировала свою беспомощность в войне России против Украины и доказала, что она хуже, чем вредная, ведь фактически дарит диктаторам политическую легитимность.

Да, выход российских военных из Киевской области — неудача и провал первоочередных целей Путина, но он может перегруппироваться и снова атаковать столицу. Хотя, возможно, он действительно сосредотачивается на захвате востока и юга. Воскресные обстрелы Одессы показывают, что город-порт все еще остается приоритетом для Кремля.

Вызывает тревогу, что в администрации Байдена продолжают утверждать, что война — "стратегическое поражение Путина". Нет, это не так. Россия убила тысячи украинцев, нанесла огромный ущерб и до сих пор контролирует обширную территорию. Если Путину удастся оставить за собой новые территории, он может перевооружиться и снова пойти в наступление.

Поэтому президент Зеленский продолжает высказывать разочарование нежеланием США и НАТО предоставить тяжелое вооружение, необходимое для отвоевывания захваченных территорий. Целью Запада должно быть не какое-то абстрактное "стратегическое поражение", а фактическое, очевидное для всех, в том числе для российского общества. Если Путин выигрывает, то в будущем мир ожидает еще больше вторжений, военных преступлений и Буч.

The Telegraph: Россия не способна на "долгую войну"

Те войны, которые начинались с надежд на скорую победу с парадами на главных улицах захваченных столиц, затем очень часто превращаются и в долгие кровавые катастрофы. И это то, с чем уже столкнулось руководство России, пишет The Telegraph.

РФ начала войну с совершенно нереалистическим пониманием целей, переоценила возможности и недооценила украинцев. Сейчас российская армия отступает на нескольких участках и находится в скверном положении.

Жуткая бойня Путина в Буче и почему РФ не способна на долгую войну. Обзор западных медиа

Теперь они начали корректировать свою стратегию, и, по всей вероятности, это будет означать переход к долговременному конфликту.

Это выглядит логично, ведь укладывается в представление о "российском военном могуществе", которое, мол, имеет значительное преимущество в живой силе. Впрочем, все не так, как это себе представляют российские националисты.

В последние десятилетия российская армия значительно сократилась, и сейчас ее вооруженные силы составляют примерно 900 000 личного состава. Значительная часть — срочники, большинство из которых сложно использовать в Украине – как из политических, так и военных соображений.

Россия уже развернула около 75% наиболее эффективных батальонных тактических групп. Это хребет русской армии, и он уже потерпел неудачи и массовые потери. Становится понятным, что для покорения Украины такого количества войск не хватит. Поэтому они отошли от Киева. Даже если Москва бросит 25% остатков, это вовсе не означает, что они могут чего-то достичь или снова взять Киев. Россия рискует остаться без боеспособных БТГ и защищать свою границу только пустым ядерным оружием.

Что делать дальше? Россия может попытаться собрать новую армию, но для этого нужно время, задействование молодых и неподготовленных призывников и резервистов, на тренировку которых все равно нужен хотя бы год. Затем их нужно обеспечить современным вооружением, а потери техники россиянами выглядят ужасающе. Также требуется новая логистическая инфраструктура. Всё в условиях беспрецедентных санкций США и Евросоюза.

И эта новая неподготовленная сила должна воевать с украинцами, решительность которых усугублена ужасами, устроенными российскими оккупантами в Буче.

Победа России уже не вопрос времени, считает The Telegraph. При должной поддержке мир на условиях Украины вполне возможен.

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Жуткая бойня Путина в Буче и почему РФ не способна на долгую войну. Обзор западных медиа

спецкореспондент LIGA.net
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