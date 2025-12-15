Разбор
Брюссельский "рубикон". Что Европа готовит для Украины на 2026 год и когда завершится война
Милана Головань
Корреспондент LIGA.net в Брюсселе
Министры иностранных дел стран ЕС собрались в Брюсселе в последний раз в 2025 году. Обещают не расходиться на рождественские каникулы, пока не примут решение о репарационном кредите для Украины. На этот раз это больше, чем просто разговоры.
Корреспондентка LIGA.net спросила у топ-дипломатов, какой они видят поддержку Украины в 2026 году. И главное: действительно ли мы приближаемся к завершению войны?
Читай полный материал по подписке LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Комментарии (0)