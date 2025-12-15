Министры иностранных дел стран ЕС собрались в Брюсселе в последний раз в 2025 году. Обещают не расходиться на рождественские каникулы, пока не примут решение о репарационном кредите для Украины. На этот раз это больше, чем просто разговоры.

Корреспондентка LIGA.net спросила у топ-дипломатов, какой они видят поддержку Украины в 2026 году. И главное: действительно ли мы приближаемся к завершению войны?