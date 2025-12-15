Міністри закордонних справ країн ЄС зібралися у Брюсселі востаннє у 2025 році. Обіцяють не розходитись на різдвяні канікули, поки не ухвалять рішення про репараційний кредит для України. Цього разу це більше, ніж просто розмови.

Кореспондентка LIGA.net запитала у топдипломатів, якою вони бачать підтримку України у 2026 році. І головне: чи дійсно ми наближаємось до завершення війни?