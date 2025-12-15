Мы продолжаем публикацию колонок военных о том, как и какими средствами ведется современная война – и как это выглядит для людей, которые прямо сейчас работают на фронте.

На четвертом году войны решается задача, чтобы люди работали в соответствии с тремя критериями. Первый – сохранение жизни и здоровья человека. Второй – комфорт службы. И третий – мы работаем в команде как профессионалы.

Из-за изменения поля боя сейчас пехоте первые два пункта очень трудно реализовать. В начале полномасштабного вторжения, когда я служил в пехоте, первая безвозвратная потеря у меня была в 2024 году. Да, были ранения, некоторые потеряли конечности, некоторые получили серьезные ранения, но все живы, потому что жизнь и здоровье – это самое главное.

