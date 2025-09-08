Действительно ли ИИ способен изменить ход войны? Какие уровни автономности беспилотников уже существуют, и может ли Украина стать мировым лидером в военных технологиях?

В новом выпуске LIGA DEFENCE Валентин Бадрак вместе с Ярославом Ажнюком, руководителем оборонных компаний The Fourth Law и Odd Systems, поговорят о роли искусственного интеллекта в современной войне, технологических аспектах и этических дилеммах, связанных с использованием автономных систем. Ажнюк объясняет, почему украинская "долина обороны" имеет уникальный потенциал для быстрого развития и что позволяет нашей стране эффективно конкурировать с Китаем и Россией.

Выпуск освещает ключевые темы, такие как: пять уровней автономности дронов, преимущества Украины в быстрой разработке и внедрении технологий, планы на будущее по привлечению международных инвестиций и таланта в отечественный оборонный сектор. В контексте глобальной гонки вооружений и технологического противостояния, этот разговор позволяет окунуться в мир военной стартап-среды.