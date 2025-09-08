Чи справді ШІ здатен змінити хід війни? Які рівні автономності безпілотників вже існують, і чи може Україна стати світовим лідером у військових технологіях?

У новому випуску LIGA DEFENCE Валентин Бадрак разом з Ярославом Ажнюком, керівником оборонних компаній The Fourth Law та Odd Systems, поговорять про роль штучного інтелекту у сучасній війні, технологічні аспекти та етичні дилеми, пов'язані з використанням автономних систем. Ажнюк пояснює, чому українська "долина оборони" має унікальний потенціал для швидкого розвитку та що дозволяє нашій країні ефективно конкурувати з Китаєм та Росією.

Випуск висвітлює ключові теми, як-от: п'ять рівнів автономності дронів, переваги України у швидкій розробці та впровадженні технологій, плани на майбутнє щодо залучення міжнародних інвестицій та таланту у вітчизняний оборонний сектор. У контексті глобальної гонки озброєнь та технологічного протистояння, ця розмова дає змогу зануритися у світ військового стартап-середовища.