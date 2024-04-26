"Позывной не должен быть крутым. Он должен быть емким и коротким. Желательно – из открытых слогов. Как у меня: "Че-ре-па-ха". Так в 2015-м на шахте "Бутовка" учил новобранцев 93 бригады один из писарей", – рассказывает LIGA.net ветеран Вооруженных Сил с позывным "Ангел".

Запросы "позывной для военных" и "как выбрать крутой позывной" входят в топ Google-запросов, связанных с военной тематикой.

В учебном центре многие новички-военные просто зависают, когда спрашиваешь о позывном, подтверждает LIGA.net бывший руководитель учебного центра ДУК "Правый сектор" Николай "Беркут".

Как выбрать позывной, для чего он нужен военным и что делает псевдо крутым – LIGA.net разбиралась коротко.

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"Леший", иди домой". Для чего нужны позывные

Позывной требуется по нескольким причинам. Первая – скрыть официальные данные. Во времена УПА под псевдо повстанцы скрывали свою личность, чтобы их не могли вычислить российские спецслужбы. В советской армии этого не было. А вот повстанцам нужно было конспирироваться – для собственной безопасности, рассказывает LIGA.net старший лейтенант 47 ОМБр "Магура" Николай Мельник.

Традиция псевдо в российско-украинской войне тянется именно с того времени, добавляет Николай "Беркут". Поэтому в украинском националистическом движении очень прижилась традиция выбирать "исторические" псевдо – в честь выдающихся командиров УПА или казачьих лидеров. "Это подтверждает продолжительность нашей борьбы", – говорит он.

Вторая причина, по которой требуется позывной, – для удобства связи. Рация в режиме разговора работает очень короткий промежуток времени, поэтому за одно нажатие тангенты нужно успеть в общем эфире озвучить максимум информации для конкретного адресата.

"В рацию неудобно говорить: "Владимир Фердинандович, подойдите на командно-наблюдательный пункт роты, пожалуйста". "Леший, иди домой" – быстрее и короче", – отмечает "Ангел".

Позывной – это экономия времени, подтверждает Мельник. В боевых условиях "экономия времени – это всегда экономия крови украинцев".

Казаки, мечты, профессии. Как выбрать позывной

В позывных часто отражается, о чем люди мечтали в детстве, рассказывает LIGA.net офицер 59 бригады Сергей Цехоцкий. "Влияют юношеские годы. То, как человек себя видит. Многие ассоциируют себя с животными, например", – говорит он.

Позывной помогает надеть маску, которую всегда хотел на себя примерить, но в гражданской жизни для взрослого дяди это как будто не солидно, отмечает "Ангел". В армии – можно. Здесь никто не будет осуждать. Поэтому, например, "Джокеров" и "Бэтменов" с начала войны в 2014 году он встречал несколько десятков.

Производные от животных и птиц тоже очень популярны в Силах обороны, добавляет "Беркут": много "Кошек" и "Волков", среди женщин – "Мышек".

Свой позывной он выбирал, когда в юности присоединился к организации "Тризуб". "Подумал, что беркут – достаточно аутентичная украинская птица. Плюс — к тому времени птицы были в тренде. И мое кредо было такое: "Если не заклюю, то по крайней мере на голову на...еру", – говорит он.

Еще одна популярная среди военных история – профессии. У медиков бывают "Хирурги", у водителей – названия автомобилей. Возможны вариации на тему гражданского хобби или этнической принадлежности.

Другой вариант – чистая казатчина: одно слово метко описывает человека, его предпочтения, привычки или внешний вид, говорят военные.

Традиционный способ получить позывной – когда его тебе дают побратимы, добавляет Мельник. Так было еще на Запорожской Сечи. Сейчас из-за текучести кадров и нехватки времени командиры не успевают этим заниматься, поэтому позывные часто выбирают люди сами.

"Раз мне человек представлялся: "Я – "Бабай". Меня так назвали", – говорит "Беркут". – Побратим, который рядом стоял, пояснил: "Ну как назвали: шли парком, выбежала собака, начала лаять, увидела этого дядю – испугалась и унеслась в кусты".

Когда человек высокий и коренастый, кто-то может назвать его "Малюком", добавляет Цехоцкий, и псевдо прикипает к бойцу. В подразделении есть побратим с позывным "Песня" – получил из-за веселого характера.

Боец 5 ОШБр Владимир Беляев псевдо выбирал по более сложной формуле. Сначала хотел называться "Ятаб" – "Батя" наоборот. Но выбрал другой вариант: "Когда-то придумал для себя высказывание, на которое ориентируюсь в жизни, – высшее образование на интеллект не влияет. На английском – higher education does not affect intelligence. Решил взять первые буквы из первых трех слов – так получился HED".

Оксана "Скеля" – медик одной из бригад – из тех, кого назвали. Говорит, не имела псевдо несколько месяцев. Побратимы несколько раз предлагали варианты, но она их отбрасывала. "Веселку", например.

"В конце концов побратимы назвали "Скеля", – рассказывает она. – Потому что одна девушка в роте. И еще по характеру – как гранит".

"Беркут" уже перед отправкой из учебного центра подгонял одного бойца определяться – времени до выезда оставалось мало: "Говорю: придумай псевдо, потому что, блин, завтра запишу тебя "Бурячком", так и будешь ходить. Он такой: "Бурячок"?! Записывай".

"Надо будет ремонтировать машину – узнаете, почему такой псевдо", – отшучивается боец ТрО с позывным "Домкрат". За этим крепким мужчиной позывной закрепился после того, как он собственноручно поднимал машины: "А началось с того, что носил раскладушки и кровати. Ребята вдвоем тащили, а я – сам".

"Буду называть тебя – "Горец". Что делает позывной крутым

Главное – не относиться к выбору позывного слишком серьезно: не факт, что он прилипнет на всю жизнь. Потому что иногда не ты выбираешь позывной, а он — тебя, подчеркивают военные.

Если человек приходит с позывным, который сложно четко и быстро произнести или он просто не подходит военному, – то псевдо трансформируется.

Одному из подчиненных Мельник дал псевдо во время боев в Киевской области. "На нас нарвалась российская ДРГ, началась стрельба, – говорит он. – Боец начал бегать совершенно без пользы. Я ему после этого сказал: "Назову тебя "Горец". Ты просто бессмертный какой-то".

Боец 112 бригады, оперный певец и актер театра Георгий Нечаев в начале большой войны имел псевдо "Артист", превращенное побратимами в "Оперу". Признается: с этим псевдо сжился не сразу. Хотя сам несколько раз давал позывные побратимам:

"Это на уровне подсознания происходит. Одного побратима назвал "Комора", когда он начал заниматься складом взвода. Другого – "Сантой". В первые дни полномасштабной войны он подарил мне перчатки, когда было очень холодно. Я тогда их надел со словами:" Ты же Санта-Клаус".

Иногда военным удается делать радиоперехват врага, и там слышно, как они называют друг друга. Цехоцкий говорит, что они часто привязывают себя к персонажам мультфильмов. Многие образы берут из пропаганды: "Матросов", "Павлик Морозов".

Позывные россиян тоже часто скатываются в славянскую мифологию, добавляет Мельник. Учитывая, что немало военной терминологии совпадает с определениями россиян, настаивал, чтобы бойцы по рации говорили по-украински: "Язык – идентификатор. Даже предатели с давно оккупированных территорий имеют уже немного другой язык".

"Как накосячишь, так и будут называть" – очень распространенная схема появления позывных, говорит "Беркут". Но, добавляет, не позывной создает образ человека. Человек формирует восприятие позывного.

Поэтому следует уделять больше внимания не выбору псевдо, а подготовке. "Если есть крутой позывной, но плохая подготовка, можешь стать Героем Украины посмертно, – говорит "Ангел". – Героизм нужен, когда кто-то на своем участке работы налажал. Надо готовиться и качественно выполнять работу. А позывной – он прилипнет сам".