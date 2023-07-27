Было 12:1, стало 4:1. Как Россия теряет позиции в Черном море

После саботажа зерновой сделки ситуация на Черном море обострилась. Россия начала снова обстреливать порты, грозится топить гражданские суда и готовит корабли для их остановки. Украина выступила с почти зеркальным заявлением и ищет способы, как продолжить морской экспорт, несмотря на РФ.

Западные партнеры ожидают эскалации в регионе и предупреждают о возможной операции под чужим флагом со стороны России.

"Сейчас военный потенциал 4:1 в пользу России. Она доминирует на море и в воздухе, – говорит LIGA.net капитан ВМС первого ранга в отставке Андрей Рыженко. – Но в начале войны соотношение было 12:1".

С каким потенциалом подходят Украина и Россия к новому обострению на Черном море, какое развитие событий возможно – разбиралась LIGA.net.

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ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ НА ЧЕРНОМ МОРЕ

Наиболее результативным оружием сейчас являются береговые противокорабельные комплексы. Убийца крейсера "Москва " – украинский "Нептун". И американские установки Harpoon, потопившие корабль поставки "Василий Бех" во время битвы за остров Змеиный.

Заявленная дальность обоих комплексов – примерно 280 км. Если стрелять прямо с берега, это перекрывает почти всю Северо-Западную часть Черного моря, но не добивает до базы ВМС РФ в Севастополе.

До появления у Украины этих комплексов российские корабли подходили на 30-40 км к побережью и безнаказанно расстреливали его из корабельной артиллерии, говорит Рыженко. Появление этого оружия создало ракетный щит, заставило россиян держаться подальше и стало одной из главных причин, почему соотношение потенциалов на море изменилось с 12:1 в пользу РФ до 4:1.

"Противокорабельные ракеты – это оружие сдерживания. Если вы у вас они есть, то противник будет действовать осторожнее – объясняет LIGA.net капитан, военный моряк в запасе Павел Лакийчук. – "Гарпуны" и "Нептуны" – это не столько самое мощное наше оружие, сколько оружие демонстрации силы".

Наиболее загадочный (пока) потенциал – морские дроны. Это новый вид оружия, его тактико-технические характеристики доподлинно неизвестны, а тактика применения еще развивается.

К примеру, во время осенней атаки на Севастополь эксперты оценивали их боевую часть в 75 кг. Во время последней атаки, вероятно, дронов на Крымский мост взрывная часть была явно больше – обрушила пролет.

Также недавно в Турции представили еще один новый украинский дрон MAGURA V5. Среди заявленных TTX: скорость – до 42 узлов, дальность – до 450 морских миль, полезная нагрузка – до 320 кг.

"Это наше ноу-хау. Мы являемся первопроходцами, поэтому техническая сторона и тактика применения развивается исполинскими шагами, – объясняет Лакийчук. – Я не готов к революционным заявлениям, но можно сказать, что это может быть наше самое мощное морское оружие по состоянию на данный момент".

Дроны являются хорошей составляющей в концепции "москитного флота", говорит Рыженко. Пока их можно использовать как минимум для трех задач: разминирование прибрежной зоны, морская разведка (в частности, у Змеиного), проекция силы и нанесение ударов.

Но дроны лучше подходят для атаки на стационарные цели – порты, корабли на якоре, гидросооружения и подобные, объясняет Рыженко.

Атаковать быстрые и маневренные военные корабли сложнее: должна постоянно обновляться информация о местонахождении, 70 кг взрывчатки хватит на повреждение корвета или фрегата, но вряд ли на уничтожение.

Более эффективно можно поражать гражданские суда, загруженные военным оборудованием. Они медленнее и идут обычно по маршрутам.

СПРАВКА. Примеры атак на военные корабли посреди моря тоже есть. В мае 2023-го Примеры атак на военные корабли посреди моря тоже есть. В мае 2023-го дроны ударили по российскому разведкораблю "Иван Хурс". А в ночь на 25 июля, по сообщению Минобороны РФ, попытались атаковать патрульный корабль "Сергей Котов", который россияне, как считается, отправили на перехват гражданских судов.

Дальность некоторых дронов, вероятно, позволяет проектировать силу на все Черное море. В ноябре они атаковали нефтяной терминал в Новороссийске в 500 метрах от стоянки субмарин, напоминает LIGA.net военно-морской эксперт Defense Express Владимир Заблоцкий: "Черное море не имеет пунктов, где враг может чувствовать себя безопасно".

Что касается надводных кораблей, то на 24 февраля 2022 года Украина имела пять патрульных катеров класса Island, семь речных катеров "Гюрза-М", 18 устаревших кораблей и катеров советских судов и вспомогательные суда.

Известно о потере катера типа Island "Славянск", тральщика "Геническ", подтоплен флагман ВМС "Гетман Сагайдачный".

После 24 февраля партнеры без деталей не раз объявляли о передаче малых катеров. По словам Рыженко, речь шла о катерах длиной 10-12 метров: они используются для рек, охраны портов, но для несения противокорабельных ракет они не очень подходят.

Флотская авиация нуждается в пополнении, считает Заблоцкий.

Украина уже получила от Британии вертолеты Sea King. По словам Лакийчука, их можно использовать для борьбы с подлодками, радиоэлектронной борьбы, спасательных операций и других задач. Но три Sea King – это мало, отмечает Заблоцкий.

"Есть еще Ка-27 и другие старые вертолеты, которые можно задействовать, – добавляет Рыженко. – Но сейчас нет возможности. И Sea King, и другие вертолеты будут просто сбиты системами ПВО или истребителями".

Последние атаки россиян на Одесские порты также показали, что Украине не хватает систем ПВО, способных противодействовать сверхзвуковым ракетам Х-22 и Оникс. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат и президент Владимир Зеленский говорят, что для этого нужны продвинутые ЗРК Patriot и SAMP-T.

ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ НА ЧЕРНОМ МОРЕ

Точное количество надводных кораблей РФ в Черном море назвать сложно, говорит Заблоцкий. Это разброс от 50 до 80 кораблей, поскольку также есть корабли других российских флотов, например Каспийского.

"До 80% ударных кораблей сейчас находятся на базе в Новороссийске", – уточняет LIGA.net главред BlackSea News Андрей Клименко.

Ракеты "Калибр" могут нести два фрегата и четыре корвета, добавляет Заблоцкий. В целом флот занимается преимущественно перевозками для нужд армии и ракетными ударами.

"Остальная часть флота незадействована. То есть флот для россиян – это чемодан без ручки, больше он ничего не делает", – добавляет эксперт.

Также россияне недавно сообщили, что сделали на заводе в оккупированной Керчи малый ракетный корабль класса "Каракурт".

К концу года РФ планирует построить еще два "Каракурта", говорит Рыженко. Каждый из них может нести восемь "Калибров", они войдут в Азовский военный округ и будут представлять опасность для Украины.

Для перехвата гражданских судов у россиян есть четыре патрульных корабля типа "Василий Быков" и три малых ракетных "Буян-М", говорит Клименко.

Подводных лодок у россиян – семь. Шесть из них способны пускать "Калибры", объясняет Заблоцкий. Из шести – два остались в Средиземном море и, не сумев пройти Босфор, вернулись на Балтику.

Субмарины могут ставить мины и пускать торпеды, говорит Рыженко. Действуют преимущественно из центральной части Черного моря, в северо-западной для них слишком мелко. Бороться с ними мог бы строящийся в Турции корвет Ada, но его не будет до конца войны.

Теоретически можно попытаться ловить субмарины морскими дронами, когда те всплывают и возвращаются из боевой задачи. Или атаковать места базирования. "Это важная задача, но сейчас все же не так приоритетна, как борьба с надводными кораблями", – говорит Клименко.

Также российскому флоту помогает авиация – флотские тактические самолеты и стратегические Ту-22 М3, которые запускают по портам сложные для перехвата ракеты Х-22. Проблемной для украинской ПВО является и ракета "Оникс", которую россияне запускают из береговых комплексов "Бастион".

Нельзя исключать, что у россиян могут появиться и морские дроны.

"Были данные, что россияне активно взялись за разработку морских дронов. Пока они выглядят саркастически, – говорит капитан Лакийчук. – Но они изучают наш опыт. Нам как первопроходцам – труднее".

ЧЕГО ЖДАТЬ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Россия сначала объявила, что будет топить гражданские суда, направляющиеся в порты Украины. Но этим она выстрелила себе в ногу, считает Лакийчук.

"Обстрел гражданского судна без его остановки будет квалифицироваться как военное преступление", – объясняет LIGA.net юрист-международник и экспредставитель президента в АР Крым Борис Бабин.

Украинское зеркальное заявление немного о другом. Во-первых, Украина осуществляет право на защиту от агрессии, во-вторых, Россия использует гражданские суда для перевозки военных грузов через Босфор, объясняет он.

По данным британской разведки, Россия готовит военные корабли для остановки гражданских судов, в том числе патрульный корабль "Сергей Котов". В отличие от подобных миссий западных государств в Средиземном море или Аденском заливе, у РФ нет мандата ООН на остановки.

Скорее всего, подобные действия России будут юридически квалифицироваться как нарушение свободы судоходства, говорит Бабин.

Если РФ будет перехватывать суда по пути в Одессу, это будет происходить в исключительной экономической зоне Болгарии и Румынии, говорит Клименко: "Россияне не верят, что румыны или болгары что-то будут делать".

По его прогнозу, в ближайшее время возможен следующий сценарий:

1. Гражданские суда не будут ходить в Одессу из-за высоких рисков. Эффективно противодействовать попыткам останавливать гражданские суда Украина не сможет;

2. Киев предлагает страховой фонд в $547 млн и альтернативу – путь через территориальные воды Болгарии, Румынии и под зонтиком украинских береговых комплексов. Но пока не видно политической воли Запада на это;

3. Надежда остается на Турцию, ведь 25% судов зерновой инициативы были турецкими. Возможны несколько вариантов: либо Анкара сможет использовать экономические рычаги давления и договориться с РФ, либо все же отважится на военные конвои для сопровождения судов.

Пока турецкий лидер Реджеп Эрдоган ожидает переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, а Москва тянет время, говорит Клименко: "Я думаю, если Эрдоган все же увидит, что РФ пытается превратить Черное море в свое озеро, то он тогда должен как-то начать действовать".

Надежд на НАТО нет, считает Клименко: "НАТО боится даже случайного столкновения с оружием. При таких условиях ни судовладельцы, ни страховые кампании не будут рисковать".

КАК ВЫРАВНЯТЬ УКРАИНСКИЙ МОРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Украина имеет проекты, начатые еще до войны. В стратегии развития ВМС от 2019 года было заложено, что Украина должна получить к 2024 году 30 многофункциональных катеров, в частности Mark IV. Но позже Киев переключился на корветную тему – заказал корабли Ada класса в Турции.

По мнению Рыженко, это было ошибкой: "Должна быть логика решения задач. Сначала – самые неотложные, потом наращивать все остальное".

Также в Британии уже под украинским флагом стоят два минных тральщика Sandown. Обещают тральщики и Нидерланды.

Эти корабли и катера, вероятнее всего, будут в распоряжении Украины уже после войны. Сейчас их не пустит в Черное море ни конвенция Монтре, ни риск попасть под ракетный удар России.

По убеждению Рыженко, упор следует делать на развитие "москитного флота". Малые, быстрые и хорошо вооруженные катера способны хорошо маневрировать, имеют большую живучесть и нуждаются в меньшем содержании.

На катера можно устанавливать и противокорабельные ракеты, объясняет капитан. И соответственно проектировать силы на большую акваторию.

В целом, в контексте Черного моря было бы неправильным говорить сугубо о составляющей ВМС, считает Лакийчук.

"Черное море – это на самом деле маленькое озеро, – объясняет капитан. – Получить господство при наличии современных средств можно вообще без составляющей ВМС, используя только авиацию и береговые средства. Оно перекрывается полностью".

Снабжение Украины F-16 может изменить ее потенциал в сторону улучшения, добавляет Рыженко: "Это позволит нам закрыть очень много вопросов, в которых сейчас мы проигрываем. Это и оборона, и контроль моря, и удары".

И войну на море не стоит рассматривать исключительно в конфигурации "корабль против корабля", говорит Заблоцкий: "Идет сетецентрическая война. Со сложными операциями. Со всеми средствами. Поэтому мы, без равного с агрессором флота, уже имеем счет в 18 потопленных кораблей и катеров".

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