1 июля россияне ударили баллистической ракетой по аэродрому в Миргороде. Пропагандисты сразу заявили, что в результате удара им удалось уничтожить два украинских сверхзвуковых истребителя Су-27.

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В Воздушных силах LIGA.net этот удар официально не комментируют. Но информация о нем вызвала ряд дискуссий о возможности Украины защитить свои военные аэродромы и долгожданные самолеты F-16, которые вскоре должны на них базироваться.

"Разводить панику, что нам здесь выбьют все F-16, преждевременно", – говорит LIGA.net военный аналитик информационно-консалтинговой компании Defense Express Иван Киричевский.

Что нужно знать об ударе по Миргороду, почему не сбили разведдроны и какие угрозы это подсвечивает – коротко.

Удар по Миргороду. Что именно уничтожили – неизвестно

1 июля во время одной из воздушных тревог в сторону Миргорода Полтавской области летела скоростная цель.

Впоследствии в России объявили об успешном ударе по аэродрому.

По информации, распространяющейся в западных медиа, перед ударом российский разведывательный дрон на аэродроме в Миргороде заметил по меньшей мере шесть украинских сверхзвуковых истребителей Су-27. Именно он привел российскую ракету "Искандер", которая, якобы, уничтожила два наших самолета и повредила остальные четыре.

По данным мониторинговых пабликов, 1 июля над Миргородом летал российский разведывательный беспилотник, следивший за аэродромом. Дрон якобы зафиксировал последствия воздушного удара. На видео видны точки, которые пропагандистские ресурсы называют поврежденными украинскими истребителями Су-27.

Скриншот из видео российских пропагандистов

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил факт удара РФ по аэродрому. По его словам, врагу удалось нанести определенные потери, но совсем не такие, как он себе приписывает.

Он также подчеркнул, что Воздушные силы делают все, чтобы ввести РФ в заблуждение, в том числе посредством макетов и других средств.

Официально Воздушные силы ВСУ эту ситуацию пока не комментируют.

Если исходить из имеющихся в открытом доступе данных, однозначно можно утверждать лишь, что россияне нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" кассетного снаряжения в место, где стоял самолет типа Су-27 с неизвестной степенью боеспособности, говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.

Почему удар по Миргороду – это обыденность

Большая часть российских массированных ракетно-авиационных ударов в июне была направлена именно на военные аэродромы, отмечает LIGA.net авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Все это – в ожидании передачи Украине истребителей F-16.

"Россияне выпустили по нам за месяц более 320 "шахедов", 58 ракет Х-101, семь "Кинждалов" и 24 "Калибра", – рассказывает он. – Это без учета баллистики и ракет малой и средней дальности, которой они били и Мирогорду , и по Долгинцево, и по другим прифронтовым аэродромам".

В этот раз в России обнародовали съемку с разведывательного БпЛА, показавшую якобы результаты ударов. "Россия очень хорошо воюет в информационном пространстве, – напоминает Храпчинский. – Теперь у них получилось запустить информационную волну паники, что украинские Силы обороны не способны защитить F-16 на своих аэродромах".

Во время воздушных угроз вся боеспособная авиация поднимается в небо либо для передислокации в безопасное место, либо для защиты того же аэродрома. Почему эти не поднялись – вопрос.

"Мы не можем из открытых источников установить, могли ли эти самолеты подняться, не были ли они макетами или, например, донорами деталей для других истребителей", – добавляет Храпчинский.

"Если враг ведет разведку и пытается бить по одному объекту – святое дело ввести его в заблуждение, чтобы он был убежден, что поразил особенную цель", – добавляет аналитик Defense Express.

Миргород постоянно находится под интенсивными вражескими атаками, добавляет Киричевский. Можно предположить, что этот аэродром не используется как операционный. Соответственно, защита там слабее, чем на постоянно используемых аэродромах.

Все это не означает, что украинская авиация не понесла потери. Но ориентироваться на данные противника при их оценке не стоит.

Например, на первых этапах войны россияне убеждали, что выбили всю авиацию и противовоздушную оборону Украины, напоминает аналитик Defense Express: "В 2022 году им удалось поразить значительное количество единиц радиотехнического оборудования, которые нужно было отремонтировать после первых недель войны. К счастью, все ремонтируется. Поврежденные самолеты – в том числе".

То, что россияне преувеличивают масштаб нанесенных потерь, косвенно подтверждает и главнокомандующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. Комментируя удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму вечером 1 июля, он отметил:

"В очередной раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника".

"Большая проблема". Чем грозят разведдроны РФ

То, что российский беспилотник смог залететь в украинский тыл, висел над Миргородом несколько часов, передавал видео и не был сбит – это проблема. Разведывательными дронами россияне пытаются компенсировать недостаток средств дальней радиолокационной разведки.

"После того, как мы вынесли им радиолокационные средства – самолеты А-50, комплексы "Небо-М", "Контейнер", "Воронеж-ДМ" – Россия не имеет возможности беспрепятственно мониторить воздушное пространство Украины. Они начали использовать разведывательные БпЛА", – говорит Храпчинский.

В первую очередь для борьбы с разведывательными дронами нужна сильная система эшелонированного ПВО малого и среднего радиуса действия, рассказывает LIGA.net военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Когда мы говорим, что нам нужен Patriot, чтобы защитить Харьков, должны понимать, что Patriot нуждается в защите комплексами малого-среднего радиуса действия, которых в Харькове нет, – приводит он пример. – Если мы поставим там Patriot без них, прилетит "Орлан ", скорректирует огонь и Patriot уничтожит. Проблема действительно большая".

Еще один способ ее решить – противодействовать разведдронам на разных высотах системами радиоэлектронной борьбы, добавляет он.

Есть определенные разработки по созданию низковысотного радиолокационного поля, которое позволит выявлять нормально не фиксируемые системы классическими системами противовоздушной обороны, уточняет Храпчинский. В скором времени можно ожидать их внедрения.

Кроме того, на разведывательные БпЛА можно устраивать охоту вне ПВО, используя легкую авиацию. В Одесской области это уже практикуется – самолет Як-52 уничтожает российские БпЛА.

Беспилотник – это очень маленькая воздушная цель, которая может даже не отображаться на радиолокаторе, – объясняет Киричевский. На него трудно навестись, пока визуально его не увидишь.

"Изобрели такой способ в стиле Первой мировой: летать на Як-52, и с бортового вооружения членов экипажа этих "птичек" отстреливать, – объясняет аналитик. – Так визуально обнаружить беспилотник значительно проще, чем классическими средствами радиотехнического обнаружения".

Этот опыт можно масштабировать в тех регионах, где легкая авиация может работать без экстремальной угрозы, говорит Коваленко. В Харькове и Сумах этот вариант проблематичен – там самолет легко сбить. Но в Днепре, Запорожье или той же Полтавской области – вполне.

Еще один вариант – бить по ним дронами, убеждает Коваленко: "Обычный FPV-дрон с боевой частью приближается к вражескому дрону и дистанционно детонирует". Пока что ни один из этих способов не используется абсолютно эффективно везде.

Разведдроны – проблема и для россиян тоже, они не могут эффективно противодействовать украинским БпЛА, уточняет Киричевский. Так что недооценивать Воздушные силы не стоит: "Ибо кто хранит ресурс нашей авиации в надлежащем состоянии, чтобы она была способна подниматься в воздух, бомбить россиян и сбивать ракеты?"