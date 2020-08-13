Частичная приватизация Укрпочты, Нафтогаза, УЗ и рубильник Лукашенко. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня четверг, 13 августа. Температура от +11 до +21, курс доллара 27.45

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Кабмин готовит частичную приватизацию Укрпочты, Нафтогаза и Укрзалізниці

Знаете, какие новости самые одинокие места на земли? В заголовках которых есть слова реформы или приватизация - их вообще не читают. Украинцы устали за десятилетия пустых обещаний власти все продать и начать решительные реформы. У них читательская слепота. А темы важные. 12 августа Кабмин передал на приватизацию Фонду госимущества еще 200 госкомпаний, а также перевел такие знаковые компании как Нафтогаз, УЗ и Укрпочта в список госактивов, которые могут быть частично приватизированы (государство оставляет за собой не менее 50% + 1 акция). С огромной вероятностью никакой большой приватизации правительство Шмыгаля не сделает: покупателей нет, да и “не на часи” не популярные у народа решения. Но сама новость позитивная. Иногда даже разговоры о правильном направлении важны. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Кольцо сжимается. Или нет? Как детективы НАБУ загоняют на допрос судью Вовка

Объявленный в розыск судья Вовк обещает прийти на допрос. Уже год, находясь под подозрением НАБУ, он продолжает работать главой Окружного админсуда. Как судьи игнорируют допросы после появления "пленок Вовка" и почему это может затянуться на годы - читайте в нашем тексте. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Рубильник Лукашенко: власти Беларуси отключили в стране интернет. Чем это обернулось

Удивительные вещи происходят в соседней Беларуси. На время выборов и последовавших за ними антиправительственных митингов власти просто отключили беларусам интернет. У людей не работали соцсети и не открывались сайты, в некоторых местах недоступны были даже платежные системы. Протесты это не остановило. Зато нанесло экономике урон в десятки миллионов долларов. Мы разобрались, как именно власти перекрыли беларусам трафик, как люди обходили запрет и какими могут быть экономические последствия политического шатдауна. Больше по ссылке.

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