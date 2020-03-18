Что ждет рестораторов, ITшников на карантине и земельная реформа. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня среда, 18 марта. Температура от 0 до +11, курс доллара 27.06.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Страна, которой не везет. Земельная реформа была почти проголосована. Почти

Некоторым странам иногда просто не везет. Еще вчера утром, 17 марта, депутаты Слуги народа, накрученные с вечера президентом Зеленским, шли голосовать земельную реформу. Но голосования не случилось. Оказалось, что у банковой был план - обменять реформу на финансовую помощь МВФ ( как будто это фонду нужно, чтобы в Украине, как и в других 150 странах, был рынок земли). Но в Фонде то ли не смогли, то ли не захотели писать никаких гарантийных писем. И реформу никто не стал даже “заносить” в зал. Печально. Теперь ближайший термин, когда можно будет вернуться к “земле” - середина апреля. А какой будет Украина и ее проблема через месяц никто точно не знает. Но боюсь, что отсутствие рынка земли будет проблемой даже не из третьего десятка. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Карантин загнал всех на удаленку. Как правильно наладить процесс работы

Доброе утро! Ну что, умылись и позавтракали? Тогда надеваем костюм, красимся (кому требуется), рисуем график работы, клеим на холодильник и приступаем к работе. Да, именно так надо делать, чтобы “войти в ритм” удаленной работы. Делайте все так, как если бы вам предстояло сегодня весь день провести в офисе. Ну а что? В костюме «на минутку» на диван не приляжешь - дисциплинирует! Остальные рекомендации в самой актуальной колонке Людмилы Богуш. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Карантин, банкротство, задница. Рестораны учатся выживать без посетителей. Получится?

Вслед за авиацией коронавирус ударил по ресторанному рынку. "Мы ждали такого поворота, но все произошло быстрее", - говорит одесский ресторатор Савелий Либкин.

Заведения, у которых есть доставка, надеются протянуть пару недель карантина. Обычным пабам и кофейням доставлять нечего. Двери на замке, персонал — в отпусках.

Оценить убытки никто не берется — неизвестно, как долго продлится карантин. Но всем очевидно, что дело плохо. Все, что происходит с рынком общепита Либкин называет емким словом "задница". Не верите? Судите сами. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Интервью с Игорем Бедой: когда экономика на спаде - это создает спрос на услуги украинских IТ-шников

GlobalLogic — одна из крупнейших украинских IT-компаний. Игорь Беда руководил её украинским отделением, а сейчас возглавляет целый регион — управляет GlobalLogic в Центральной и Восточной Европе. Под его руководством работают 6500 IT-специалистов.

Наш корреспондент подробно расспросил Игоря об украинской IT-индустрии. Зажрались ли украинские айтишники? Почему нашим программистам не нравится работать за границей? Глупеют ли украинцы? И что будет с украинским IT в грядущем кризисе? Больше по ссылке.

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