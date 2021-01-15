Украина-2021: макропрогноз, QAnon, VIP-камеры для заключенных. Что надо знать утром
Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат
Доброе утро!
Сегодня пятница, 15 января. Температура от -8 до -14, курс доллара 28.07
Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Курс доллара, экономика и зависимость от вакцины. Какой будет Украина – 2021? Макропрогноз
Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Педофилы-сатанисты правят миром". Кто такие QAnon и почему люди верят в теории заговора
Вера в теории заговора помогала нашим предкам выживать, говорит профессор Виталий Надурак.
Означает ли это, что искоренить невежество практически невозможно?
В наше время любую теорию заговора можно развенчать с бюджетом до $1000 или даже дешевле (земля плоская – запусти шар с камерой, вируса нет – езжай в переполненную больницу).
Почему тогда невежественных людей меньше не становится и есть ли вообще смысл переубеждать убежденных теоретиков всего безумного – мы решили разобраться в этой теме и попытались найти ответы.
Но сначала давайте разберемся, кто такие QAnon и как они в США от разговоров дошли до оружия. Больше по ссылке.
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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В Украине появились VIP-камеры для заключенных. Они приносят миллионы? Разбор
Больше не взятка, а платеж в бюджет. В украинских тюрьмах с мая работают платные камеры. И приносят немалые деньги: 2 миллиона гривень за 8 месяцев работы. Судя по фото, до отеля "номера" не дотягивают, но до хостела – вполне. В общем, в Украине почти незаметно реализована, если не реформа, то вполне удачная инициатива. Мы выяснили, как устроен этот необычный бизнес. Больше по ссылке.
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