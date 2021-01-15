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Украина-2021: макропрогноз, QAnon, VIP-камеры для заключенных. Что надо знать утром

15.01.2021, 09:30
Украина-2021: макропрогноз, QAnon, VIP-камеры для заключенных. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня пятница, 15 января. Температура от -8 до -14, курс доллара 28.07

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Курс доллара, экономика и зависимость от вакцины. Какой будет Украина – 2021? Макропрогноз

От этих цифр зависит очень много: сколько будете зарабатывать и что сможете себе позволить, какой будет Украина и что в ней будет происходить.
 
Речь о главных макроэкономических показателях: темпы роста ВВП, инфляция, курс – влияют на действительность каждого. Мы опросили лучших экономистов Украины и составили наш традиционный консенсус-прогноз. Если коротко – экономисты осторожно оптимистичны, с оговоркой: если власть не наломает дров.
 
Бонус – вышел ежегодный индекс бигмака, и СМИ запестрили заголовками о более чем в два раза недооцененной гривне. Нет, это не гривня недооценена, а просто бигмаки в Украине дешевые. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Педофилы-сатанисты правят миром". Кто такие QAnon и почему люди верят в теории заговора

Вера в теории заговора помогала нашим предкам выживать, говорит профессор Виталий Надурак.

Означает ли это, что искоренить невежество практически невозможно?

В наше время любую теорию заговора можно развенчать с бюджетом до $1000 или даже дешевле (земля плоская – запусти шар с камерой, вируса нет – езжай в переполненную больницу).

Почему тогда невежественных людей меньше не становится и есть ли вообще смысл переубеждать убежденных теоретиков всего безумного – мы решили разобраться в этой теме и попытались найти ответы.

Но сначала давайте разберемся, кто такие QAnon и как они в США от разговоров дошли до оружия. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В Украине появились VIP-камеры для заключенных. Они приносят миллионы? Разбор

Больше не взятка, а платеж в бюджет. В украинских тюрьмах с мая работают платные камеры. И приносят немалые деньги: 2 миллиона гривень за 8 месяцев работы. Судя по фото, до отеля "номера" не дотягивают, но до хостела – вполне. В общем, в Украине почти незаметно реализована, если не реформа, то вполне удачная инициатива. Мы выяснили, как устроен этот необычный бизнес. Больше по ссылке.

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