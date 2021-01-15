Украина-2021: макропрогноз, QAnon, VIP-камеры для заключенных. Что надо знать утром

От этих цифр зависит очень много: сколько будете зарабатывать и что сможете себе позволить, какой будет Украина и что в ней будет происходить.

Речь о главных макроэкономических показателях: темпы роста ВВП, инфляция, курс – влияют на действительность каждого. Мы опросили лучших экономистов Украины и составили наш традиционный консенсус-прогноз. Если коротко – экономисты осторожно оптимистичны, с оговоркой: если власть не наломает дров.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Педофилы-сатанисты правят миром". Кто такие QAnon и почему люди верят в теории заговора

Вера в теории заговора помогала нашим предкам выживать, говорит профессор Виталий Надурак.

Означает ли это, что искоренить невежество практически невозможно?

В наше время любую теорию заговора можно развенчать с бюджетом до $1000 или даже дешевле (земля плоская – запусти шар с камерой, вируса нет – езжай в переполненную больницу).

Почему тогда невежественных людей меньше не становится и есть ли вообще смысл переубеждать убежденных теоретиков всего безумного – мы решили разобраться в этой теме и попытались найти ответы.

Но сначала давайте разберемся, кто такие QAnon и как они в США от разговоров дошли до оружия. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В Украине появились VIP-камеры для заключенных. Они приносят миллионы? Разбор

Больше не взятка, а платеж в бюджет. В украинских тюрьмах с мая работают платные камеры. И приносят немалые деньги: 2 миллиона гривень за 8 месяцев работы. Судя по фото, до отеля "номера" не дотягивают, но до хостела – вполне. В общем, в Украине почти незаметно реализована, если не реформа, то вполне удачная инициатива. Мы выяснили, как устроен этот необычный бизнес. Больше по ссылке.