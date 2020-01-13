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13.01.2020, 09:00

Что значит КСИР, пожизненно заключенные украинцы и курс доллара. Что надо знать этим утром

Что значит КСИР, пожизненно заключенные украинцы и курс доллара. Что надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 13 января. Температура от +1 до +5, курс доллара 23.97.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. КСИР сбил самолет МАУ. Что это за организация и кто за ней стоит

Аббревиатура КСИР часто упоминается в медиа. Именно эта элитная военная организация Ирана сбила украинский самолет. Мы подготовили семь простых карточек, которые детально объясняют, что такое КСИР, кто создал эту организацию и с какой целью. Не пропустите. Больше по ссылке.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Замурованные заживо

На фоне масштаба трагедии - сбитого самолета МАУ - важных новостей на выходных не было. Может быть, это шанс замедлиться и подумать о том, что обычно даже не десятый и двадцатый приоритет. Например, как живут люди, осужденные на пожизненное заключение. Что в Украине 1568 таких приговоренных и это европейский рекорд.

Как это сесть в тюрьму навсегда, когда тебе 20 лет?  Можно ли назвать это жизнью? И почему Европейский суд по правам человека признал украинское пожизненное узаконенной пыткой? Талантливый украинский фотограф Александр Чекменев сделал не оставляющий равнодушным фотопроект “Выход к свету. Истории 40 несвятых”, в котором сделал портреты пожизненников  для выставки в Раде. А наш редактор Дмитрий Фионик написал и о выставке, и о проблеме, и о пожизненно замурованных. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. В США предлагают запретить пользоваться смартфонами до 21 года

Власти американского штата Вермонт рассматривают интересный законопроект. В нем предлагается запретить подросткам до 21 года пользоваться смартфонами. То есть установить такие правила, как и для продажи алкоголя и сигарет. Законодатели пришли к выводу, что смартфоны подвергают молодых людей аналогичному риску. Смартфоны они вообще называют главной причиной смертности подростков в США. Из-за них мол и драки и агрессия. Вот такой интересный подход. Интересно, как бы в Украине такую новость восприняли? Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Гривня снова уступает доллару, но это не надолго. Прогноз курса до 19 января

"Что будет с курсом?", - вопрос, который интересует всех. Как обычно, публикуем прогноз на ближайшую неделю. Больше по ссылке.

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Теги: эмейл-рассылка, Boeing 737, КСИР, Иран, пожизненное заключение, суды, валютний курс, технологии, смартфоны
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