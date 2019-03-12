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12.03.2019, 17:24

Чучундры и Гладковские. Пять пунктов - вся история целиком

Чучундры и Гладковские. Пять пунктов - вся история целиком - Фото
Игорь Гладковский (скриншот из видео)

Мы посмотрели все серии расследования Наші гроші о коррупции в оборонном комплексе. Вот пять пунктов, которые все объясняют

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Некогда смотреть все серии о коррупции в оборонке (часть 1-2часть 3часть 4) - вот пять коротких пунктов от LIGA.net, объясняющих драму.

1. Все началось с Олега ГладковскогоЭто ныне бывший первый замсекретаря СНБО и партнер Порошенко. Неофициально - смотрящий за оборонкой. Журналисты говорят, что он мог быть посредником между схемщиками и оборонными предприятиями. Как минимум единожды, по данным расследования, Олег Гладковский и директор Укрспецэкспорта Павел Букин получили откат с покупки российских деталей для самолетов по завышенной цене (сам Гладковский все отрицает).

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Цепочка привела журналистом к сыну и его друзьям - Игорю Гладковскому. Связанные с ним фирмы-прокладки с 2015 года организовали поставки Укроборонпрому контрабандных комплектующих из РФ по завышенным ценам. Руководителей ГП и Укроборонпром "нагибали" именем Игоря. В паре с ним работали: Виталий Жуков и Андрей Рогоза. Первый - это контроль за переводом денег, обнал и передача кэша, второй - организация поставок из РФ. Георгафия закупок - Москва, Питер, Челябинск. Кто возил запчасти - неизвестно. В переписках поставщики под именам Гена, Белорус, Чебурашка.

2. Было две основных схемы. 

Первая: контрабанда из РФ. По данным расследования, через несколько фирм (Оптимумспецдеталь, Ренал и тогда еще президентскую Ленинскую кузню) троица освоила как минимум 250 млн грн от бронетанковых заводов. Запчасти для военной техники с наценкой до 300% завозили из РФ ("перли все подряд, иногда металлолом") или же вообще покупали списанное на складах воинских частей в самой Украине. 

Вторая: один высотник по цене семи. В 2017 году троица якобы поставила Укрспецэкспорту российские детали для самолетов до цене, завышенной в семь раз. Приборы привезли из Москвы в Киев через ОАЭ. По контракту Укрспецэкспорт заплатил за детали 14,3 млн грн. Однако из Москвы груз вылетал с ценой $90000 (это меньше 2,5 млн грн на то время). Из $460000 переплаты группировка потратила $160000 на организацию аферы: обнал, транзитные фирмы, растаможка по завышенной цене. Чистая прибыль - $300000.

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3. В схемах замешаны десятки людей. Например, помощник Харьковского бронетанкового завода, которого Рогоза в переписке называл "чучундрой" (а еще были парасятина, мочалка и падло) Михаил Тарнавский - якобы принимал от троицы деньги прямо на карту. Он подтвердил, что знает Рогозу - и тот действительно бросал ему 40 тыс на карту, но не за сотрудничество с Оптимой, а за разбитый мотоцикл. В расследовании также всплывают: Алексей Бабич, экс-директор Житомирского бронетанкового; Дмитрий Трачук, сотрудник Минобороны, начальник 637-го Военного представительства; Александр Глушко и Роман Тымкив - директора Харьковского и Львовского бронетанковых; Павел Букин - на то время директор Укрспецэкспорта; Сергей Филоненко - директор Изюмского машиностроительного завода (отстранен).

4. Силовики это крышевали. Налоговая, СБУ, ГПУ, НАБУ. "Все они начинали, но или хоронили, или спускали расследование на тормозах. "Расследования "скисали" не бесплатно", - говорят расследователи. Например, следователь СБУ "организовывал мальчикам необходимые документы СБУ и прокуратуры, еще мог по просьбе Рогозы наехать на директора оборонного завода", плюс взятки в СБУ якобы возились на постоянной основе за прохождение контрабанды. ГПУ три года знала о схеме в Укроборонпроме и о том, что в прокуратуре "мальчики закрывали дела за 20-ку". А НАБУ в 2016 году якобы составили список ненадежных компаний, в списке была одна из скандальных - Оптимумспецдеталь. Жуков потребовал от Рогозы, чтобы НАБУ убрало фирму из списка. Во втором письме НАБУ за подписью Углавы фирмы уже не было.

5. Кто слил письма журналистам. Осенью 2018 года редакция получила письмо, которое подтверждало "сотни уже известных нам фактов". Оно было отправлено с одноразовой почты, со ссылкой на архив переписки фигурантов - с именами, датами, суммами взяток и откатов. Объем переписки был огромный. "Подделать столько данных, да еще и задним числом - просто невозможно", - считает автор расследования Леся Иванова. К тому же, там были не только рабочие диалоги: участники схемы пересылали друг другу все, от копий документов до семейных фото. ГПУ теперь проверяет возможные источники слива. В том числе и на детекторе лжи, сказал на днях генпрокурор Луценко. Из подозреваемых - Аваков и Матиос.

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Теги: коррупция, контрабанда, Укроборнпром, олег гладковский
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