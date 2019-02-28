Гладковский на ZIK. LIGA хотела выделить главное, но не смогла

Герой громкого коррупционного сканадала с закупками комплектующих для военной техники, отстраненный от должности перый зам секретаря РНБО Олег Гладковский дал 40-минутное интервью телеканалу ZIK. Ну, как интервью. Гладковский отвечал на якобы случайные вопросы телезрителей и пользователей Facebook. Большинство вопросов были откровенно комплиментарны. Например, Гладковского спрашивали, почему расследование Дениса Бигуса вышло аккурат перед выборами. Просили прокомментировать заявления Тимошенко и "дилетанта" Зеленского. Эфир очень напомнил интервью первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко этому же каналу, когда он чуть ли не с суфлера отвечал на обвинения.

LIGA.net внимательно посмотрела 40 минут эфира и попыталась сделать наш традиционный формат "интервью за минуту", пересказав самое интересное из разговора. Но не набралось и на минуту. Вот всего четыре тезиса.

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Гладковский признался в контрабанде. "Нам, к сожалению, много комплектующих невозможно изготавливать, потому что технологически это очень сложно. Я подтверждаю, что часть (комплектующих) мы завозим оттуда, где она изготавливается. Это очень сложное задание, к которому привлечены и наши спецслужбы, но не могу раскрывать детали. Скажу, что люди выполняют важную миссию, которая иногда ставит под угрозу их жизнь. Нам главное, чтобы отремонтированные танки стреляли и выполняли боевое задание".

Гладковские подают в суд. "Я общался с сыном (фигурант расследования журналистов, - ред.)... Он никогда не принимал участия в том, о чем говорится. Его реакция более решительная, чем моя. Уже подан иск о чести и достоинстве".

Считает, что нужен армии. "Моя голова и мои знания нужны для того, чтобы мы более успешно исполняли все функции с точки зрения развития Вооруженных сил… Я горжусь тем, что внес большую долю времени и умений в развитие оборонно-промышленного корпуса".

И, конечно, не ворует. "Я с пониманием отношусь к реакции нашего общества о недопустимости сделок. Но когда мои родители-пенсионеры платят налог на содержание Вооруженных сил, как можно воровать у родителей?! Я знаю и это подтверждено большим количеством обращений к правоохранительным органам для расследования некоторых злоупотреблений, которые все же имеют место. Знаете, в стаде не без паршивой овцы".

Лучше почитайте нашу тему дня об этой истории: Гладковский и коррупция. Что надо знать об этой истории - коротко