В кабинете, где должен был работать главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, обнаружили устройство для прослушивания.

Самого главкома эта новость, кажется, не удивила. Разведку – тоже. "Продолжается война, и враг пытается получить информацию, изучить наши планы", – говорит представитель ГУР Андрей Юсов.

Конечно, ситуация нуждается в детальном расследовании, говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник. Она может послужить поводом для дополнительных спекуляций.

Но пока эксперты не считают, что она будет иметь критические последствия для Украины. Почему – коротко.

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"СЛЕДСТВО ДОКАЖЕТ". КАК ОБЪЯВИЛИ УСТРОЙСТВО

17 декабря стало известно, что в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться главкомом ВСУ Валерием Залужным для работы, обнаружили прослушивающее устройство.

По предварительным данным, устройство находилось в нерабочем состоянии, записи или удаленной передачи данных не было. Сам главком рассказал, что прослушку обнаружили во время проверки помещения, где он должен был работать 18 декабря и "давненько уже не был".

"В здании Генштаба мы уже давно не работаем, воспринимаю это как войну. Следствие докажет, – отмечает Валерий Залужный. – Кабинет готовился под мою встречу. Не думаю, что там могли озвучивать какие-то государственные тайны".

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.

Есть стандартные процедуры, когда соответствующие службы периодически проверяют помещения, которые подпадают под режим секретности, объясняет LIGA.net Алексей Мельник: "Из того, что известно – это одно из тех помещений, которые готовились к работе. В процессе подготовки этого помещения и обнаружили так называемый "жучок".

Ни в факте проверки помещения, ни в обнаружении устройства он не видит особого события. К причинам, по которым сообщения об этом появились в публичном пространстве, есть вопросы.

Потому что, говорит, они дают простор для спекуляций.

Эту историю следует тщательно расследовать и делать выводы, сопровождая их отставками. В любом случае речь идет о проявлении непрофессионализма в работе спецслужб, добавляет Мельник.

Однако каких-либо серьезных последствий он пока не видит.

"Эта новость потихоньку перебьется другими информационными поводами, если кто-то не будет сознательно ее поддерживать. Если не будет дополнительных "утечек информации из заслуживающих доверия анонимных источников", я думаю, что интерес к этой новости тоже также будет потерян", – объясняет Мельник.

ВОЗМОЖНОЕ ПОЛЕ ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ

Чтобы оценивать возможные последствия пока мало информации, добавляет LIGA.net бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак. Когда СБУ сообщит, что нашла заказчика и назовет его имя, станет ясно, какая именно информация интересовала заказчика.

До тех пор эту новость могут использовать для манипуляций вокруг личности главнокомандующего и вбросов дипфейков с якобы "записями" разговоров, предполагает бывший спецслужбист.

Однако если СБУ регулярно не будет делать громких заявлений относительно результатов расследования этого инцидента, об этой новости, скорее всего, быстро забудут, соглашается он.

"Она выпадет из поля внимания. У нас есть события на поле боя, есть Авдеевка, есть левобережье Херсонщины. Без напоминаний никто и не вспомнит", – говорит Ступак.

Вряд ли обнаружение прослушивающего устройства в кабинете главкома может иметь серьезные последствия для хода событий на поле боя, соглашается военный эксперт Михаил Жирохов.

"Вряд ли такой опытный военный как Залужный озвучивал чувствительные для обороноспособности страны вещи. Военные имеют определенную профдеформацию и всегда держат в голове, что их разговоры могут записывать, – говорит он. – Напрямую они никогда не говорят о том, что является военной тайной или может быть использовано врагом".

Если эта история получит продолжение в виде сливов или публикаций (мнимых или реальных) "пленок Залужного" в медиа, можно будет говорить о ее негативных последствиях, убежден он.

"Пока же это неприятная, резонансная, но внутреукраинская новость. Если она ничем не закончится, мы сможем лишь похвалить контрразведку, предупредившую возможную утечку информации", – считает Жирохов.

Размещение прослушивающего устройства в одном из помещений, где мог появиться главнокомандующий ВСУ, является лишь одним из инструментов ведения войны, который мог бы помочь врагу сэкономить определенные ресурсы на поле боя, отмечает представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Конечно, это резонансное событие, и контрразведывательные органы, прежде всего Служба безопасности Украины, должны разобраться и установить истину в этой ситуации, – считает он. – Продолжается война, и враг пытается разными способами получить информацию, изучить наши планы. Подобные инструменты всегда дешевле и часто экономят огромное количество ресурсов, в том числе на поле боя".

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